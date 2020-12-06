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Удинезе
 
Позже

Стадион:
Аталанта
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
90
Зеегелаар
Марвин
9
Делофеу
Херард
23
Пуссетто
Игнасио
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
40
Руджери
Маттео
32
Пессина
Маттео
91
Сапата
Дуван
9
Муриэль
Луис
Удинезе
3-5-2
Аталанта
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окака Стефано 2 0.22
2. Де Пауль Родриго 2 (1) 0.22
3. Пуссетто Игнасио 2 0.22
4. Форестьери Фернандо 1 0.11
5. Самир Каэтано 1 0.11
6. Арслан Толгай-Али 1 0.11
7. Перейра Роберто 0 0
8. Оуведжан Томас 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 0.44
2. Муриэль Луис 4 0.44
3. Сапата Дуван 2 (1) 0.22
4. Хатебур Ханс 2 0.22
5. Ламмерс Сэм 2 0.22
6. Госенс Робин 1 0.11
7. Пашалич Марио 1 0.11
8. Де Рон Мартен 1 0.11
9. Миранчук Алексей 1 0.11
10. Паломино Хосе 0 0
11. Малиновский Руслан 0 0
12. Фройлер Ремо 0 0
13. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 5 0
2. Бекао Родриго 3 0
3. Муссо Хуан 2 0
4. Пуссетто Игнасио 2 0
5. Окака Стефано 1 0
6. Самир Каэтано 1 0
7. Нюйтинк Брэм 1 0
8. Перейра Роберто 1 0
9. Макенго Жан-Виктор 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Толой Рафаэл 3 0
2. Джимсити Берат 3 0
3. Фройлер Ремо 2 0
4. Госенс Робин 2 0
5. Паломино Хосе 1 0
6. Малиновский Руслан 1 0
7. Пашалич Марио 1 0
8. Мохика Хоан 1 0
9. Хатебур Ханс 1 0
10. Кальдара Маттиа 1 0
11. Пессина Маттео 1 0
12. Ромеро Кристиан 1 0
13. Траоре Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Аталанта 16.67% (3) 16.67% (3) 33.33% (6) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе
Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта
Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Удинезе 2:3 Аталанта Серия A Аталанта 7:1 Удинезе Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:3 Аталанта Серия A
Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Удинезе Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 3:1 Аталанта Кубок Аталанта 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Аталанта 5:2 Удинезе Товарищеские матчи Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Аталанта 1:0 Удинезе Международные матчи (клубы) Удинезе 0:0 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
3. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
4. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
5. Наполи Заявка 9 6 0 3 20 - 10 17
6. Рома Заявка 9 5 2 2 19 - 15 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
11. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 14 - 15 11
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
16. Парма Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Торино Заявка 10 1 3 6 17 - 24 6
19. Дженоа Заявка 9 1 2 6 8 - 18 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
3. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
4. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
10. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
14. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Италии. В рамках очередного по счету 10-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу футболисты «Удинезе» и «Аталанты». Встреча состоится в Удине, на стадионе «Дачия Арена».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
     
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
    Ассистент: Вито Мастродонато (Италия);
    Ассистент: Паскуале Капальдо (Италия);
    Резервный: Лоренцо Маджони (Италия).
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 143
Удинезе 8.4% (12)
X 23.1% (33)
Аталанта 68.5% (98)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Аталанта
3.43
3.37
2.33
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.30 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.30 2.33
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.36 2.33
  3.43 3.37 2.30

Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.03 7.20 1.08 3.15 1.36 2.45 1.59 2.01 1.86 1.77 2.12 1.78 2.11 1.39 3.00 1.70 2.15 1.27 3.75 1.11 6.70 1.08 7.00 1.01 13.00 1.01 12.00 1.01 20.00
7.70 1.04 6.65 1.08 3.04 1.36 2.36 1.59 1.77 2.17 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.35 1.06 6.90 1.00 11.00
3.37 1.35 2.96 1.45 2.52 1.58 2.05 1.86 1.78 2.13 1.61 2.46 1.46 2.91 1.50 2.74 1.30 3.75 1.11 7.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.79 2.02 1.37 3.10 1.11 6.80
2.65 1.48 1.78 2.04 1.38 3.04 1.11 6.70 1.08 8.10
2.87 1.47 2.36 1.65 1.85 2.07 1.54 2.63 1.40 3.20 1.35 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.60 2.26 1.23 3.95 1.29 3.40
3.52 1.30 2.43 1.56 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.96
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
Где смотреть матч Удинезе - Аталанта онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе - Аталанта

Исход игры
Удинезе
8.4% (12)
Ничья
23.1% (33)
Аталанта
68.5% (98)
Тотал 2.5
Больше
71.63% (101)
Меньше
28.37% (40)
Обе команды забьют
Да
91.49% (129)
Нет
8.51% (12)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
54.5% (78)
1:1 Ничья
19.6% (28)
0:1 Аталанта
7% (10)
2:1 Удинезе
7% (10)
1:3 Аталанта
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:0 Удинезе
1.4% (2)
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