Удинезе
Позже
Стадион: Дачия-Арена
Аталанта
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окака Стефано
|2
|0.22
|2.
|Де Пауль Родриго
|2 (1)
|0.22
|3.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0.22
|4.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.11
|5.
|Самир Каэтано
|1
|0.11
|6.
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.11
|7.
|Перейра Роберто
|0
|0
|8.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Алехандро
|4
|0.44
|2.
|Муриэль Луис
|4
|0.44
|3.
|Сапата Дуван
|2 (1)
|0.22
|4.
|Хатебур Ханс
|2
|0.22
|5.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.22
|6.
|Госенс Робин
|1
|0.11
|7.
|Пашалич Марио
|1
|0.11
|8.
|Де Рон Мартен
|1
|0.11
|9.
|Миранчук Алексей
|1
|0.11
|10.
|Паломино Хосе
|0
|0
|11.
|Малиновский Руслан
|0
|0
|12.
|Фройлер Ремо
|0
|0
|13.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|5
|0
|2.
|Бекао Родриго
|3
|0
|3.
|Муссо Хуан
|2
|0
|4.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|5.
|Окака Стефано
|1
|0
|6.
|Самир Каэтано
|1
|0
|7.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|8.
|Перейра Роберто
|1
|0
|9.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Толой Рафаэл
|3
|0
|2.
|Джимсити Берат
|3
|0
|3.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|4.
|Госенс Робин
|2
|0
|5.
|Паломино Хосе
|1
|0
|6.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|7.
|Пашалич Марио
|1
|0
|8.
|Мохика Хоан
|1
|0
|9.
|Хатебур Ханс
|1
|0
|10.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|11.
|Пессина Маттео
|1
|0
|12.
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|13.
|Траоре Амад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Аталанта
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =1 -10Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе
Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта
Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Удинезе Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 3:1 Аталанта Кубок Аталанта 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Аталанта 5:2 Удинезе Товарищеские матчи Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Аталанта 1:0 Удинезе Международные матчи (клубы) Удинезе 0:0 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|23 - 13
|18
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|17
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 7
|17
|7.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|8.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|9.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 14
|12
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|12.
|Кальяри
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|14.
|Беневенто
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 21
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 17
|10
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|18.
|Торино
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|16 - 22
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|2.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|4.
|Верона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|6.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 9
|7
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|18.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|19.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|11.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Кальяри
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 13
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Удинезе - Аталанта
Исход игры
Удинезе
16.4% (9)
Ничья
25.5% (14)
Аталанта
58.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
73.58% (39)
Меньше
26.42% (14)
Обе команды забьют
Да
94.34% (50)
Нет
5.66% (3)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
43.6% (24)
1:1 Ничья
20% (11)
2:1 Удинезе
12.7% (7)
1:3 Аталанта
7.3% (4)
2:2 Ничья
3.6% (2)
1:0 Удинезе
3.6% (2)
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