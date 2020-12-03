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Удинезе
 
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Стадион:
Аталанта

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окака Стефано 2 0.22
2. Де Пауль Родриго 2 (1) 0.22
3. Пуссетто Игнасио 2 0.22
4. Форестьери Фернандо 1 0.11
5. Самир Каэтано 1 0.11
6. Арслан Толгай-Али 1 0.11
7. Перейра Роберто 0 0
8. Оуведжан Томас 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 0.44
2. Муриэль Луис 4 0.44
3. Сапата Дуван 2 (1) 0.22
4. Хатебур Ханс 2 0.22
5. Ламмерс Сэм 2 0.22
6. Госенс Робин 1 0.11
7. Пашалич Марио 1 0.11
8. Де Рон Мартен 1 0.11
9. Миранчук Алексей 1 0.11
10. Паломино Хосе 0 0
11. Малиновский Руслан 0 0
12. Фройлер Ремо 0 0
13. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 5 0
2. Бекао Родриго 3 0
3. Муссо Хуан 2 0
4. Пуссетто Игнасио 2 0
5. Окака Стефано 1 0
6. Самир Каэтано 1 0
7. Нюйтинк Брэм 1 0
8. Перейра Роберто 1 0
9. Макенго Жан-Виктор 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Толой Рафаэл 3 0
2. Джимсити Берат 3 0
3. Фройлер Ремо 2 0
4. Госенс Робин 2 0
5. Паломино Хосе 1 0
6. Малиновский Руслан 1 0
7. Пашалич Марио 1 0
8. Мохика Хоан 1 0
9. Хатебур Ханс 1 0
10. Кальдара Маттиа 1 0
11. Пессина Маттео 1 0
12. Ромеро Кристиан 1 0
13. Траоре Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Аталанта 16.67% (3) 16.67% (3) 33.33% (6) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе
Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта
Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Удинезе 2:3 Аталанта Серия A Аталанта 7:1 Удинезе Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:3 Аталанта Серия A
Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Удинезе Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 3:1 Аталанта Кубок Аталанта 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Аталанта 5:2 Удинезе Товарищеские матчи Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Аталанта 1:0 Удинезе Международные матчи (клубы) Удинезе 0:0 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 23 - 13 18
3. Сассуоло Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 20 - 10 17
5. Рома Заявка 9 5 2 2 19 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 5 0 18 - 7 17
7. Верона Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
9. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 16 14
10. Болонья Заявка 9 4 0 5 14 - 14 12
11. Сампдория Заявка 9 3 2 4 14 - 15 11
12. Кальяри Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
14. Беневенто Заявка 9 3 1 5 12 - 21 10
15. Специя Заявка 9 2 4 3 13 - 17 10
16. Парма Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Торино Заявка 9 1 3 5 16 - 22 6
19. Дженоа Заявка 9 1 2 6 8 - 18 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
2. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Рома Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
4. Верона Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
6. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Интер Милан Заявка 4 2 1 1 11 - 9 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Специя Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
19. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 4 4 0 0 12 - 4 12
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
10. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
11. Беневенто Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Торино Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Кальяри Заявка 5 1 1 3 8 - 13 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2020, осталось 2 дня 10 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Удинезе 16.4% (9)
    X 25.5% (14)
    Аталанта 58.2% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Аталанта
    3.85
    3.66
    2.11
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.85 3.60 1.95
    Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.60 2.10
    Бонус: 5 000 ₽ 3.62 3.66 2.11
      3.74 3.58 2.10

    Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.50 0.00 10.50 1.03 4.30 1.21 3.50 1.30 2.25 1.69 2.01 1.86 1.76 2.14 1.70 2.15 1.48 2.65 1.23 3.95 1.17 4.60 1.06 7.90 1.05 8.50 1.01 14.50
    10.75 1.01 9.90 1.02 4.33 1.20 3.45 1.31 2.25 1.72 1.74 2.09 1.47 2.52 1.22 3.88 1.16 4.50 1.05 7.30
    4.72 1.22 2.69 1.52 2.23 1.72 2.01 1.90 1.76 2.17 1.61 2.46 1.50 2.73 1.19 5.15
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.25 1.65 1.52 2.48 1.18 4.70
    3.26 1.34 2.21 1.67 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
    2.93 1.45 2.31 1.68 1.79 2.15 1.55 2.60 1.37 3.32
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80 1.29 3.40
    4.65 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.58 2.44
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.40
    Где смотреть матч Удинезе - Аталанта онлайн

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    Прогнозы на матч Удинезе - Аталанта

    Исход игры
    Удинезе
    16.4% (9)
    Ничья
    25.5% (14)
    Аталанта
    58.2% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.58% (39)
    Меньше
    26.42% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    94.34% (50)
    Нет
    5.66% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    43.6% (24)
    1:1 Ничья
    20% (11)
    2:1 Удинезе
    12.7% (7)
    1:3 Аталанта
    7.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    1:0 Удинезе
    3.6% (2)
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