  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кротоне
0:2
Второй тайм: 75'

Стадион:
Наполи
0'
6' Желтая карточка
Кулибали Калиду
0:1
31' Гол
Инсинье Лоренцо
45' Желтая карточка
Куомо Джузеппе
50' Красная карточка
Петриччоне Якопо
53' Желтая карточка
Перейра Педру II
0:2
58' Гол
Лосано Ирвинг
67' Желтая карточка
Реца Аркадиуш
75'
1
Кордац
Алекс
3
Куомо
Джузеппе
34
Марроне
Лука
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
17
Молина
Сальваторе
44
Петриччоне
Якопо
10
Бенали
Ахмед
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
4
Демме
Диего
5
Бакайоко
Тьемуэ
11
Лосано
Ирвинг
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
37
Петанья
Андреа
Кротоне
3-5-2
Наполи
4-2-3-1

Ход матча

6'
 
Кулибали Калиду
31'
0:1
Инсинье Лоренцо
(Зелиньски Пётр)
36'
Вулич Милош
Бенали Ахмед
 
45'
Куомо Джузеппе
 
50'
Петриччоне Якопо
 
53'
Перейра Педру II
 
58'
0:2
Лосано Ирвинг
(Инсинье Лоренцо)
67'
Реца Аркадиуш
 
69'
 
Мертенс Дрис
Зелиньски Пётр

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 3 (2) 0.3
2. Молина Сальваторе 1 0.1
3. Ривьер Эммануэль 1 0.1
4. Мессьяс Жуниор 1 0.1
5. Реца Аркадиуш 0 0
6. Вулич Милош 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мертенс Дрис 4 0.4
2. Инсинье Лоренцо 4 0.4
3. Лосано Ирвинг 4 0.4
4. Политано Маттео 3 0.3
5. Осимхен Виктор 2 0.2
6. Зелиньски Пётр 1 0.1
7. Фабиан Руис 1 0.1
8. Петанья Андреа 1 0.1
9. Элмас Эльиф 1 0.1
10. Оспина Давид 0 0
11. Ди Лоренцо Джованни 0 0
12. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Чигарини Лука 3 1
2. Марроне Лука 4 0
3. Магальян Лисандро 4 0
4. Луперто Себастьяно 2 1
5. Петриччоне Якопо 1 1
6. Перейра Педру II 2 0
7. Куомо Джузеппе 2 0
8. Рисполи Андреа 1 0
9. Маццотта Антонио 1 0
10. Бенали Ахмед 1 0
11. Сими Нванкво 1 0
12. Молина Сальваторе 1 0
13. Реца Аркадиуш 1 0
14. Вулич Милош 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Бакайоко Тьемуэ 1 1
2. Оспина Давид 1 0
3. Манолас Костас 1 0
4. Кулибали Калиду 1 0
5. Руй Мариу 1 0
6. Демме Диего 1 0
7. Ди Лоренцо Джованни 1 0
8. Политано Маттео 1 0
9. Лосано Ирвинг 1 0
10. Осимхен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0
 Наполи 5% (1) 20% (4) 10% (2) 15% (3) 35% (7) 15% (3)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта
Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево
Наполи Последние 20 матчей: +13 =1 -6
АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан
Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Наполи: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Наполи 2:1 Кротоне Серия A Кротоне 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Кротоне Серия A Кротоне 1:2 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
3. Наполи 2:0 Заявка 10 7 0 3 22 - 10 20
4. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
5. Сассуоло Заявка 10 5 4 1 20 - 12 19
6. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
11. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 14 - 15 11
13. Беневенто Заявка 10 3 2 5 12 - 21 11
14. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
15. Специя Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
16. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Торино Заявка 10 1 3 6 17 - 24 6
19. Дженоа Заявка 9 1 2 6 8 - 18 5
20. Кротоне 0:2 Заявка 10 0 2 8 6 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи 2:0 Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Кротоне 0:2 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Наполи 2:0 Заявка 5 4 0 1 7 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Беневенто Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
10. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
14. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне 0:2 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Кротоне 0.7% (1)
X 2.6% (4)
Наполи 96.7% (147)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кротоне
Ничья
Наполи
8.00
7.46
1.36
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 65.00 11.00 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 59.00 12.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 5.00 1.36
  22.62 7.46 1.16

Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.04 13.00 1.01 4.00 1.24 3.60 1.28 1.72 2.10 2.07 1.81 1.82 2.05 1.80 2.08 1.19 4.60 1.28 3.85 1.04 10.00 1.10 7.50 1.03 12.00 1.02 14.00 1.01 12.00
14.75 1.02 13.25 1.03 4.70 1.20 3.72 1.28 2.36 1.66 1.82 2.01 1.52 2.57 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.20
4.58 1.22 2.84 1.46 3.29 1.36 2.35 1.64 1.96 1.93 1.68 2.25 2.26 1.67 1.80 2.07 1.57 2.46 1.12 6.94 1.10 8.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 2.41 1.60 1.44 2.75 1.21 3.95 1.04 10.00
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
2.12 1.77 1.74 2.16 1.36 3.28 1.25 4.15 1.30 3.67 1.16 5.60 1.19 4.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.89 1.86 1.41 2.80 1.28 3.45
4.80 1.18 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Кротоне 0:2 Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 0:2 Наполи

Исход игры
Кротоне
0.7% (1)
Ничья
2.6% (4)
Наполи
96.7% (147)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (71)
Меньше
52.67% (79)
Обе команды забьют
Да
44.67% (67)
Нет
55.33% (83)
Популярный счёт
0:2 Наполи
38.2% (58)
1:2 Наполи
32.9% (50)
0:1 Наполи
11.2% (17)
1:3 Наполи
6.6% (10)
0:3 Наполи
3.9% (6)
1:1 Ничья
2% (3)
1:4 Наполи
1.3% (2)
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