6' Желтая карточкаКулибали Калиду
0:1
31' ГолИнсинье Лоренцо
45' Желтая карточкаКуомо Джузеппе
50' Красная карточкаПетриччоне Якопо
53' Желтая карточкаПерейра Педру II
0:2
58' ГолЛосано Ирвинг
67' Желтая карточкаРеца Аркадиуш
0:3
76' ГолДемме Диего
81' Желтая карточкаЛоботка Станислав
84' Желтая карточкаПолитано Маттео
0:4
90' ГолПетанья Андреа
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
25
Оспина
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
31'
45'
50'
53'
58'
0:2
67'
76'
0:3
84'
90'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 6
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|3 (2)
|0.3
|2.
|Молина Сальваторе
|1
|0.1
|3.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.1
|4.
|Мессьяс Жуниор
|1
|0.1
|5.
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|6.
|Вулич Милош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвинг
|5
|0.5
|2.
|Мертенс Дрис
|4
|0.4
|3.
|Инсинье Лоренцо
|4
|0.4
|4.
|Политано Маттео
|3
|0.3
|5.
|Осимхен Виктор
|2
|0.2
|6.
|Петанья Андреа
|2
|0.2
|7.
|Зелиньски Пётр
|1
|0.1
|8.
|Фабиан Руис
|1
|0.1
|9.
|Демме Диего
|1
|0.1
|10.
|Элмас Эльиф
|1
|0.1
|11.
|Оспина Давид
|0
|0
|12.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|13.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чигарини Лука
|3
|1
|2.
|Марроне Лука
|4
|0
|3.
|Магальян Лисандро
|4
|0
|4.
|Луперто Себастьяно
|2
|1
|5.
|Петриччоне Якопо
|1
|1
|6.
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|7.
|Перейра Педру II
|2
|0
|8.
|Куомо Джузеппе
|2
|0
|9.
|Рисполи Андреа
|1
|0
|10.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|11.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|12.
|Сими Нванкво
|1
|0
|13.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|14.
|Вулич Милош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|1
|2.
|Политано Маттео
|2
|0
|3.
|Оспина Давид
|1
|0
|4.
|Манолас Костас
|1
|0
|5.
|Кулибали Калиду
|1
|0
|6.
|Руй Мариу
|1
|0
|7.
|Демме Диего
|1
|0
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|9.
|Лоботка Станислав
|1
|0
|10.
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|11.
|Осимхен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|0
|Наполи
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +5 =6 -9Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта
Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево
Наполи Последние 20 матчей: +13 =1 -6АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан
Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Наполи: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 14
|21
|3.
|Наполи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 10
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|6.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 15
|18
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|9.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 17
|12
|11.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 20
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|13.
|Беневенто
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 21
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|16.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|18.
|Торино
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|17 - 24
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|18.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кротоне 0:4 Наполи
Исход игры
Кротоне
0.7% (1)
Ничья
2.6% (4)
Наполи
96.7% (147)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (71)
Меньше
52.67% (79)
Обе команды забьют
Да
44.67% (67)
Нет
55.33% (83)
Популярный счёт
0:2 Наполи
38.2% (58)
1:2 Наполи
32.9% (50)
0:1 Наполи
11.2% (17)
1:3 Наполи
6.6% (10)
0:3 Наполи
3.9% (6)
1:1 Ничья
2% (3)
1:4 Наполи
1.3% (2)
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