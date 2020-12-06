Парма
0:0
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
Беневенто
17' Желтая карточкаЭрнани Азеведо
34' Желтая карточкаИонице Артур
48' Желтая карточкаСкоццарелла Маттео
58' Желтая карточкаБарба Федерико
73' Желтая карточкаБрунетта Хуан
84' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
89' Желтая карточкаКуртич Ясмин
90' Желтая карточкаТельо Андрес
42
Бузи
Максим
22
Алвеш
Бруну
14
Куртич
Ясмин
10
Карамо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Карамо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Бэйн АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
17'
34'
58'
73'
84'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.4
|2.
|Эрнани Азеведо
|2
|0.2
|3.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.1
|4.
|Карамо Янн
|1
|0.1
|5.
|Куцка Юрай
|1 (1)
|0.1
|6.
|Куртич Ясмин
|1
|0.1
|7.
|Бругман Гастон
|0
|0
|8.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лападула Джанлука
|3
|0.3
|2.
|Капрари Джанлука
|3
|0.3
|3.
|Кальдирола Лука
|2
|0.2
|4.
|Летиция Гаэтано
|2
|0.2
|5.
|Инсинье Роберто
|1
|0.1
|6.
|Импрота Риккардо
|1
|0.1
|7.
|Сау Марко
|0
|0
|8.
|Фулон Дам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|3
|0
|2.
|Иакопони Симоне
|1
|1
|3.
|Куцка Юрай
|2
|0
|4.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|5.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|6.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|7.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|8.
|Куртич Ясмин
|1
|0
|9.
|Бругман Гастон
|1
|0
|10.
|Лорини Венсан
|1
|0
|11.
|Грасси Альберто
|1
|0
|12.
|Карамо Янн
|1
|0
|13.
|Брунетта Хуан
|1
|0
|14.
|Бузи Максим
|1
|0
|15.
|Зом Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Глик Камил
|4
|0
|2.
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|3.
|Импрота Риккардо
|3
|0
|4.
|Фулон Дам
|3
|0
|5.
|Капрари Джанлука
|1
|1
|6.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|7.
|Ионице Артур
|2
|0
|8.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|9.
|Барба Федерико
|2
|0
|10.
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|11.
|Дабо Брайан
|1
|0
|12.
|Инсинье Роберто
|1
|0
|13.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|14.
|Тельо Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|Беневенто
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +9 =3 -8Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина
Беневенто Последние 20 матчей: +8 =3 -9Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто
Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 14
|21
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|5.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 15
|18
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|17
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|9.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 17
|12
|11.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 20
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|13.
|Беневенто
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 21
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|16.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|18.
|Торино
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|17 - 24
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|18.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Парма 0:0 Беневенто
Исход игры
Парма
80.8% (122)
Ничья
17.2% (26)
Беневенто
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.64% (68)
Меньше
54.36% (81)
Обе команды забьют
Да
57.72% (86)
Нет
42.28% (63)
Популярный счёт
2:1 Парма
36.4% (55)
1:0 Парма
25.8% (39)
1:1 Ничья
13.2% (20)
2:0 Парма
13.2% (20)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:1 Парма
2% (3)
3:0 Парма
1.3% (2)
0:1 Беневенто
1.3% (2)
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