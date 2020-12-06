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  3. Италия
Парма
0:0
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
17' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
34' Желтая карточка
Ионице Артур
48' Желтая карточка
Скоццарелла Маттео
58' Желтая карточка
Барба Федерико
73' Желтая карточка
Брунетта Хуан
84' Желтая карточка
Импрота Риккардо
89' Желтая карточка
Куртич Ясмин
90' Желтая карточка
Тельо Андрес
90'+5
1
Сепе
Луиджи
42
Бузи
Максим
24
Осорио
Йордан
22
Алвеш
Бруну
2
Иакопони
Симоне
23
Эрнани
Азеведо
5
Скоццарелла
Маттео
14
Куртич
Ясмин
27
Жервиньо
Куасси
10
Карамо
Янн
11
Корнелиус
Андреас
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
13
Туиа
Алессандро
93
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
29
Ионице
Артур
16
Импрота
Риккардо
19
Инсинье
Роберто
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
Парма
4-3-2-1
Беневенто
4-3-2-1

Ход матча

17'
Эрнани Азеведо
 
34'
 
Ионице Артур
46'
Брунетта Хуан
Карамо Янн
 
48'
Скоццарелла Маттео
 
58'
 
Барба Федерико
70'
 
Сау Марко
Капрари Джанлука
73'
Брунетта Хуан
 
74'
Бругман Гастон
Скоццарелла Маттео
 
80'
 
Фулон Дам
Туиа Алессандро
81'
 
Тельо Андрес
Инсинье Роберто
84'
 
Импрота Риккардо
87'
 
Дабо Брайан
Импрота Риккардо
87'
 
Ди Серио Джузеппе
Лападула Джанлука
88'
Инглезе Роберто
Корнелиус Андреас
 
88'
Гальоло Риккардо
Бузи Максим
 
89'
Куртич Ясмин
 
90'
 
Тельо Андрес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.4
2. Эрнани Азеведо 2 0.2
3. Гальоло Риккардо 1 0.1
4. Карамо Янн 1 0.1
5. Куцка Юрай 1 (1) 0.1
6. Куртич Ясмин 1 0.1
7. Бругман Гастон 0 0
8. Инглезе Роберто 0 0
9. Пеццелла Джузеппе 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 3 0.3
2. Капрари Джанлука 3 0.3
3. Кальдирола Лука 2 0.2
4. Летиция Гаэтано 2 0.2
5. Инсинье Роберто 1 0.1
6. Импрота Риккардо 1 0.1
7. Сау Марко 0 0
8. Фулон Дам 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 3 0
2. Иакопони Симоне 1 1
3. Куцка Юрай 2 0
4. Алвеш Бруну 2 0
5. Пеццелла Джузеппе 2 0
6. Дармиан Маттео 1 0
7. Скоццарелла Маттео 1 0
8. Куртич Ясмин 1 0
9. Бругман Гастон 1 0
10. Лорини Венсан 1 0
11. Грасси Альберто 1 0
12. Карамо Янн 1 0
13. Брунетта Хуан 1 0
14. Бузи Максим 1 0
15. Зом Симон 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Глик Камил 4 0
2. Скьяттарелла Паскуале 4 0
3. Импрота Риккардо 3 0
4. Фулон Дам 3 0
5. Капрари Джанлука 1 1
6. Маджио Кристиан 2 0
7. Ионице Артур 2 0
8. Кальдирола Лука 2 0
9. Барба Федерико 2 0
10. Хетемай Перпарим 1 0
11. Дабо Брайан 1 0
12. Инсинье Роберто 1 0
13. Летиция Гаэтано 1 0
14. Тельо Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1)
 Беневенто 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина
Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма
Беневенто Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто
Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
3. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
4. Сассуоло Заявка 10 5 4 1 20 - 12 19
5. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
6. Наполи Заявка 9 6 0 3 20 - 10 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
11. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
12. Сампдория Заявка 9 3 2 4 14 - 15 11
13. Беневенто Заявка 10 3 2 5 12 - 21 11
14. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
15. Специя Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
16. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
17. Фиорентина Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
18. Торино Заявка 10 1 3 6 17 - 24 6
19. Дженоа Заявка 9 1 2 6 8 - 18 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Сампдория Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Кротоне Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Милан Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6. Наполи Заявка 4 3 0 1 5 - 4 8
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Беневенто Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
10. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
14. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Парма 80.8% (122)
X 17.2% (26)
Беневенто 2% (3)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 1.57 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.65 3.25
  5.09 1.45 6.30

Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.68 2.18 11.50 1.04 1.09 7.20 3.55 1.29 1.09 7.20 2.04 1.83 1.79 2.10 1.04 10.00 1.25 3.90 1.03 12.00 1.07 7.60 1.03 12.00 1.01 14.00
13.75 1.03 12.25 1.03 4.70 1.20 3.75 1.28 2.32 1.68 1.81 2.02 1.55 2.49 1.28 3.72 1.22 4.15 1.09 7.60
1.55 2.54 1.34 3.41 1.66 2.29 1.46 2.83 1.79 2.10 1.57 2.50 1.61 2.41 1.46 2.82 1.37 3.23 1.54 2.56 1.79 2.13 1.61 2.44 1.25 4.14 1.18 5.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.48 2.63 2.25 1.65 1.04 10.00 1.20 5.10 1.04 10.00
3.30 1.33 2.31 1.61 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.50
1.35 3.36 1.19 5.02 1.40 3.07 1.27 3.90 1.53 2.65 1.36 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
4.80 1.18 3.64 1.28 1.97 1.84 1.46 2.72 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
2.70 1.47
Где смотреть матч Парма 0:0 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Парма 0:0 Беневенто

Исход игры
Парма
80.8% (122)
Ничья
17.2% (26)
Беневенто
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.64% (68)
Меньше
54.36% (81)
Обе команды забьют
Да
57.72% (86)
Нет
42.28% (63)
Популярный счёт
2:1 Парма
36.4% (55)
1:0 Парма
25.8% (39)
1:1 Ничья
13.2% (20)
2:0 Парма
13.2% (20)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:1 Парма
2% (3)
3:0 Парма
1.3% (2)
0:1 Беневенто
1.3% (2)
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