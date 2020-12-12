Лечче
2:1
Второй тайм: 89'
Стадион: Виа дель Маре
Фрозиноне
14' Желтая карточкаАдьяпонг Клод
0:1
15' ПенальтиПажишек Пётр
1:1
44' ГолАдьяпонг Клод
51' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
58' Желтая карточкаКастанос Григорис
2:1
60' ГолМанкозу Марко
82' Желтая карточкаЛистковски Марчин
24
Жута
Леонард
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Пажишек ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
14'
15'
0:1
44'
1:1
60'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 6
-
5 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|8
|0.73
|2.
|Манкозу Марко
|4 (1)
|0.36
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0.36
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.18
|5.
|Фалько Филиппо
|2
|0.18
|6.
|Кальдерони Марко
|1
|0.09
|7.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.09
|8.
|Майер Жан
|1
|0.09
|9.
|Паганини Лука
|1
|0.09
|10.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.09
|11.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.09
|12.
|Листковски Марчин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|4
|0.36
|2.
|Чано Камилло
|2
|0.18
|3.
|Пажишек Пётр
|2 (1)
|0.18
|4.
|Роден Маркус
|1
|0.09
|5.
|Дзампано Франческо
|1
|0.09
|6.
|Сальви Алессандро
|1
|0.09
|7.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.09
|8.
|Бригенти Николо
|0
|0
|9.
|Бегетто Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|2.
|Лучиони Фабио
|3
|0
|3.
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|4.
|Паганини Лука
|2
|0
|5.
|Россеттини Лука
|0
|1
|6.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|7.
|Кода Массимо
|1
|0
|8.
|Жута Леонард
|1
|0
|9.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|10.
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0
|11.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|12.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|4
|0
|2.
|Чано Камилло
|3
|0
|3.
|Кастанос Григорис
|3
|0
|4.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|5.
|Дзампано Франческо
|2
|0
|6.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|7.
|Капуано Марко
|1
|0
|8.
|Роден Маркус
|1
|0
|9.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|10.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|11.
|Трибуцци Алессио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|25% (6)
|25% (6)
|16.67% (4)
|Фрозиноне
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче
Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче Комо 0:3 Лечче
Фрозиноне Последние 20 матчей: +9 =2 -9Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне
Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне
Последние игры между собой
Лечче: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|2:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|26 - 13
|22
|2.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|4.
|Салернитана
|1:3 Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|5.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|7.
|Кьево
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|8.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|10.
|Реджана
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|11.
|Брешия
|3:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|12.
|Пиза
|1:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 25
|13
|13.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|11 - 11
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|16.
|Козенца
|0:1 Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 10
|9
|17.
|Кремонезе
|3:3 Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 16
|9
|18.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|19.
|Асколи
|3:3 Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|2:4 Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|1:3 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|4.
|Лечче
|2:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|5.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|7.
|Кьево
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Брешия
|3:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|9.
|Реджана
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|10.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|13.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|Кремонезе
|3:3 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|5
|0
|7 - 7
|5
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|18.
|Асколи
|3:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|2:4 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|2.
|Лечче
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Кьево
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Салернитана
|1:3 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Реджана
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Козенца
|0:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Пиза
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|15.
|Брешия
|3:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Виртус Энтелла
|2:4 Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|3:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|3:3 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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