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  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
2:2
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
14' Желтая карточка
Адьяпонг Клод
0:1
15' Пенальти
Пажишек Пётр
1:1
44' Гол
Адьяпонг Клод
51' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
58' Желтая карточка
Кастанос Григорис
2:1
60' Гол
Манкозу Марко
82' Желтая карточка
Листковски Марчин
88' Желтая карточка
Новакович Андрия
2:2
89' Гол
Новакович Андрия
90' Желтая карточка
Курадо Маркос
90' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
90'+5
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
5
Лучиони
Фабио
17
Дермаку
Кастриот
24
Жута
Леонард
7
Паганини
Лука
77
Тахцидис
Панайотис
37
Майер
Жан
8
Манкозу
Марко
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
4
Курадо
Маркос
2
Сальви
Алессандро
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
93
Дзампано
Франческо
7
Роден
Маркус
18
Новакович
Андрия
30
Пажишек
Пётр
Лечче
4-3-1-2
Фрозиноне
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 8 0.73
2. Манкозу Марко 4 (1) 0.36
3. Стемпиньски Мариуш 4 0.36
4. Хендерсон Лиам 2 0.18
5. Фалько Филиппо 2 0.18
6. Кальдерони Марко 1 0.09
7. Тахцидис Панайотис 1 0.09
8. Майер Жан 1 0.09
9. Паганини Лука 1 0.09
10. Дермаку Кастриот 1 0.09
11. Адьяпонг Клод 1 0.09
12. Листковски Марчин 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 5 0.45
2. Чано Камилло 2 0.18
3. Пажишек Пётр 2 (1) 0.18
4. Роден Маркус 1 0.09
5. Дзампано Франческо 1 0.09
6. Сальви Алессандро 1 0.09
7. Шиминьски Пшемыслав 1 0.09
8. Бригенти Николо 0 0
9. Бегетто Андреа 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 4 0
2. Лучиони Фабио 3 0
3. Хендерсон Лиам 2 0
4. Тахцидис Панайотис 2 0
5. Паганини Лука 2 0
6. Россеттини Лука 0 1
7. Кода Массимо 1 0
8. Жута Леонард 1 0
9. Фалько Филиппо 1 0
10. Меккарьелло Бьяджо 1 0
11. Листковски Марчин 1 0
12. Петриччоне Якопо 1 0
13. Адьяпонг Клод 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Чано Камилло 3 0
3. Кастанос Григорис 3 0
4. Дионизи Федерико 2 0
5. Дзампано Франческо 2 0
6. Сальви Алессандро 1 0
7. Капуано Марко 1 0
8. Роден Маркус 1 0
9. Пажишек Пётр 1 0
10. Курадо Маркос 1 0
11. Шиминьски Пшемыслав 1 0
12. Новакович Андрия 1 0
13. Трибуцци Алессио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 11.54% (3) 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7) 23.08% (6) 15.38% (4)
 Фрозиноне 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче
Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче Комо 0:3 Лечче
Фрозиноне Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне
Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне

Последние игры между собой

Лечче: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Лечче 4:1 Фрозиноне Товарищеские матчи Фрозиноне 3:1 Лечче Про Прима Дивизионе Лечче 1:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Лечче 2:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе
Фрозиноне 3:1 Лечче Про Прима Дивизионе Фрозиноне 0:4 Лечче Серия B Лечче 1:3 Фрозиноне Серия B Лечче 3:0 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 6 4 1 18 - 8 22
2. Эмполи Заявка 11 6 4 1 21 - 13 22
3. Салернитана Заявка 10 6 2 2 14 - 10 20
4. Фрозиноне Заявка 11 6 2 3 13 - 11 20
5. Лечче Заявка 11 5 5 1 26 - 14 20
6. Венеция Заявка 11 5 3 3 18 - 11 18
7. Кьево Заявка 10 5 2 3 14 - 9 17
8. Монца Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
9. Читтаделла 0:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 10 15
10. Реджана Заявка 9 4 2 3 13 - 14 14
11. Брешия Заявка 11 3 4 4 17 - 17 13
12. Пиза Заявка 11 3 4 4 16 - 25 13
13. Порденоне Заявка 11 2 7 2 11 - 11 13
14. Виченца Виртус Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
15. Реджина Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16. Козенца Заявка 11 1 6 4 7 - 10 9
17. Кремонезе Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18. Пескара Заявка 11 2 1 8 10 - 22 7
19. Асколи Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
20. Виртус Энтелла Заявка 11 0 5 6 8 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
4. Эмполи Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Лечче Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
7. Кьево Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Брешия Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
9. Читтаделла 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10. Реджана Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
11. Монца Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
12. Пиза Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
13. Реджина Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14. Кремонезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Порденоне Заявка 5 0 5 0 7 - 7 5
16. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
17. Асколи Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Пескара Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
2. Лечче Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Фрозиноне Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
4. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
6. Кьево Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Порденоне Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Виченца Виртус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Читтаделла 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Салернитана Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Реджана Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
12. Венеция Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Козенца Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Пиза Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
15. Брешия Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Виртус Энтелла Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Пескара Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 5.80 77.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 5.00 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.40 4.45
  1.19 5.85 35.45

Самый высокий коэффициент на матч «Лечче» – «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лечче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лечче» – «Фрозиноне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.50 1.01 9.80 1.03 7.20 1.07 3.60 1.27 2.80 1.40 2.05 1.77 1.81 2.00 1.82 1.92 1.25 3.70 1.11 5.80 1.05 7.40 1.03 10.00 1.01 13.50
9.90 1.02 9.10 1.03 4.40 1.20 3.52 1.30 2.23 1.73 1.80 2.01 1.52 2.46 1.26 3.54 1.18 4.20 1.06 6.80
6.91 1.12 3.24 1.37 3.07 1.40 4.45 1.22 2.07 1.81 3.18 1.38 2.29 1.67 1.71 2.21 1.44 2.90 1.17 5.36 1.53 2.59 1.39 3.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.28 1.61 1.53 2.46 1.19 4.50 1.04 9.00
2.95 1.40 2.15 1.70 1.57 2.40 1.20 4.65 1.14 5.65
2.88 1.44 2.36 1.63 1.84 2.04 1.53 2.61 1.33 3.46 1.18 5.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.29 1.92 1.82 1.44 2.65
4.80 1.19 3.45 1.31 1.97 1.84 1.47 2.68 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.75
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
2.75 1.41
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