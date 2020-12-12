Виртус Энтелла
2:4
Второй тайм: 87'
Стадион: Комунале ди Кьявари
Эмполи
18' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
28' Желтая карточкаСкенетти Андреа
35' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
45' Желтая карточкаКопполаро Мауро
1:0
45' ГолКоста Филиппо
1:1
57' ГолМанкузо Леонардо
1:2
59' ГолМанкузо Леонардо
1:3
60' ГолМанкузо Леонардо
1:4
71' ГолМанкузо Леонардо
2:4
75' ГолПоли Фабрицио
79' Желтая карточкаПетрович Томи
22
Фурлан
Якопо
32
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Основной состав
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
28'
35'
45'
45'
1:0
57'
1:1
59'
1:2
60'
1:3
71'
75'
2:4
79'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|3 (3)
|0.27
|2.
|Де Лука Джузеппе
|2
|0.18
|3.
|Коста Филиппо
|1
|0.09
|4.
|Поли Фабрицио
|1
|0.09
|5.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|6.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|7 (1)
|0.64
|2.
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.36
|3.
|Морео Стефано
|3
|0.27
|4.
|Матос Ридер
|2
|0.18
|5.
|Оливьери Марко
|2
|0.18
|6.
|Романьоли Симоне
|1
|0.09
|7.
|Байрами Недим
|1
|0.09
|8.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|9.
|Риччи Самуэле
|0
|0
|10.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|11.
|Штулац Лео
|0
|0
|12.
|Хаас Николас
|0
|0
|13.
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крими Марко
|3
|1
|2.
|Паолуччи Андреа
|2
|1
|3.
|Копполаро Мауро
|3
|0
|4.
|Пеллиццер Микеле
|2
|0
|5.
|Поли Фабрицио
|2
|0
|6.
|Кьоза Марко
|2
|0
|7.
|Сеттембрини Андреа
|2
|0
|8.
|Тоскано Марко
|2
|0
|9.
|Петрович Томи
|2
|0
|10.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|11.
|Брешанини Марко
|2
|0
|12.
|Де Лука Джузеппе
|1
|0
|13.
|Скенетти Андреа
|1
|0
|14.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|15.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|16.
|Коста Филиппо
|1
|0
|17.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|18.
|Брунори Маттео
|1
|0
|19.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|2.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|1
|3.
|Манкузо Леонардо
|3
|0
|4.
|Романьоли Симоне
|1
|1
|5.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0
|6.
|Хаас Николас
|2
|0
|7.
|Николау Димитрис
|2
|0
|8.
|Штулац Лео
|1
|0
|9.
|Морео Стефано
|1
|0
|10.
|Риччи Самуэле
|1
|0
|11.
|Терзич Алекса
|1
|0
|12.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|0
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|40% (2)
|Эмполи
|12.5% (2)
|0
|6.25% (1)
|25% (4)
|31.25% (5)
|25% (4)
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +3 =9 -8Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =5 -3Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина
Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Эмполи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|2:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|26 - 13
|22
|2.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|4.
|Салернитана
|1:3 Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|5.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|7.
|Кьево
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|8.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|10.
|Реджана
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|11.
|Брешия
|3:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|12.
|Пиза
|1:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 25
|13
|13.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|11 - 11
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|16.
|Козенца
|0:1 Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 10
|9
|17.
|Кремонезе
|3:3 Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 16
|9
|18.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|19.
|Асколи
|3:3 Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|2:4 Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|1:3 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|4.
|Лечче
|2:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|5.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|7.
|Кьево
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Брешия
|3:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|9.
|Реджана
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|10.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|13.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|Кремонезе
|3:3 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|5
|0
|7 - 7
|5
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|18.
|Асколи
|3:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|2:4 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|2.
|Лечче
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Кьево
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Салернитана
|1:3 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Реджана
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Козенца
|0:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Пиза
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|15.
|Брешия
|3:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Виртус Энтелла
|2:4 Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|3:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|3:3 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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