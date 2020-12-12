  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Виртус Энтелла
2:4
Второй тайм: 87'

Стадион:
Эмполи
0'
18' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
28' Желтая карточка
Скенетти Андреа
35' Желтая карточка
Романьоли Симоне
45' Желтая карточка
Копполаро Мауро
1:0
45' Гол
Коста Филиппо
1:1
57' Гол
Манкузо Леонардо
1:2
59' Гол
Манкузо Леонардо
1:3
60' Гол
Манкузо Леонардо
1:4
71' Гол
Манкузо Леонардо
2:4
75' Гол
Поли Фабрицио
79' Желтая карточка
Петрович Томи
87'
24
Борра
Даниеле
21
Копполаро
Мауро
13
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
3
Коста
Филиппо
8
Крими
Марко
23
Паолуччи
Андреа
25
Тоскано
Марко
99
Скенетти
Андреа
38
Морозини
Леонардо
19
Брунори
Маттео
22
Фурлан
Якопо
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
16
Казале
Николо
65
Паризи
Фабьяно
10
Журковски
Шимон
5
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
32
Хаас
Николас
7
Манкузо
Леонардо
19
Ла
Мантия
Андреа
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Эмполи
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 3 (3) 0.27
2. Де Лука Джузеппе 2 0.18
3. Коста Филиппо 1 0.09
4. Поли Фабрицио 1 0.09
5. Паолуччи Андреа 0 0
6. Куррарино Микеле 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 7 (1) 0.64
2. Ла Мантия Андреа 4 0.36
3. Морео Стефано 3 0.27
4. Матос Ридер 2 0.18
5. Оливьери Марко 2 0.18
6. Романьоли Симоне 1 0.09
7. Байрами Недим 1 0.09
8. Бандинелли Филиппо 0 0
9. Риччи Самуэле 0 0
10. Фьямоцци Риккардо 0 0
11. Штулац Лео 0 0
12. Хаас Николас 0 0
13. Терзич Алекса 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Крими Марко 3 1
2. Паолуччи Андреа 2 1
3. Копполаро Мауро 3 0
4. Пеллиццер Микеле 2 0
5. Поли Фабрицио 2 0
6. Кьоза Марко 2 0
7. Сеттембрини Андреа 2 0
8. Тоскано Марко 2 0
9. Петрович Томи 2 0
10. Маццокко Давиде 2 0
11. Брешанини Марко 2 0
12. Де Лука Джузеппе 1 0
13. Скенетти Андреа 1 0
14. Де Коль Филиппо 1 0
15. Манкосу Маттео 1 0
16. Коста Филиппо 1 0
17. Морозини Леонардо 1 0
18. Брунори Маттео 1 0
19. Куррарино Микеле 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Бандинелли Филиппо 4 0
2. Фьямоцци Риккардо 2 1
3. Манкузо Леонардо 3 0
4. Романьоли Симоне 1 1
5. Ла Мантия Андреа 2 0
6. Хаас Николас 2 0
7. Николау Димитрис 2 0
8. Штулац Лео 1 0
9. Морео Стефано 1 0
10. Риччи Самуэле 1 0
11. Терзич Алекса 1 0
12. Андреа Камбиасо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 0 0 0 20% (1) 40% (2) 40% (2)
 Эмполи 12.5% (2) 0 6.25% (1) 25% (4) 31.25% (5) 25% (4)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина
Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Эмполи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:3 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 2:1 Заявка 11 6 4 1 26 - 13 22
2. Эмполи 4:2 Заявка 11 6 4 1 20 - 13 22
3. СПАЛ 2013 Заявка 10 6 3 1 18 - 8 21
4. Салернитана 1:3 Заявка 10 6 2 2 14 - 10 20
5. Фрозиноне 1:2 Заявка 11 6 1 4 12 - 11 19
6. Венеция Заявка 11 5 3 3 18 - 11 18
7. Кьево Заявка 10 5 2 3 14 - 9 17
8. Монца Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
9. Читтаделла Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
10. Реджана 1:0 Заявка 9 4 2 3 13 - 14 14
11. Брешия 3:1 Заявка 11 3 4 4 17 - 17 13
12. Пиза 1:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 25 13
13. Порденоне 0:1 Заявка 11 2 7 2 11 - 11 13
14. Реджина Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
15. Виченца Виртус Заявка 9 1 6 2 13 - 14 9
16. Козенца 0:1 Заявка 11 1 6 4 7 - 10 9
17. Кремонезе 3:3 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18. Пескара Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
19. Асколи 3:3 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
20. Виртус Энтелла 2:4 Заявка 11 0 5 6 8 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана 1:3 Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
4. Лечче 2:1 Заявка 6 3 3 0 16 - 7 12
5. Эмполи 4:2 Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Фрозиноне 1:2 Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
7. Кьево Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Брешия 3:1 Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
9. Реджана 1:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
10. Монца Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11. Пиза 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Читтаделла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
13. Реджина Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14. Кремонезе 3:3 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Порденоне 0:1 Заявка 5 0 5 0 7 - 7 5
16. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
17. Пескара Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
18. Асколи 3:3 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
19. Козенца 0:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла 2:4 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 4:2 Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
2. Лечче 2:1 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Фрозиноне 1:2 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Кьево Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. СПАЛ 2013 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Порденоне 0:1 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Салернитана 1:3 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Реджана 1:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
11. Венеция Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Козенца 0:1 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13. Виченца Виртус Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Пиза 1:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
15. Брешия 3:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Виртус Энтелла 2:4 Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Пескара Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе 3:3 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи 3:3 Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виртус Энтелла
Ничья
Эмполи
98.00
3.65
6.39
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 98.00 14.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 2.30 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 3.62 3.42 2.08
  1.64 3.65 6.39

Самый высокий коэффициент на матч «Виртус Энтелла» – «Эмполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виртус Энтелла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эмполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виртус Энтелла» – «Эмполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5
5.25 1.13 9.00 1.04 4.50 1.18 2.90 1.38 2.17 1.69 3.25 1.31 1.77 2.05 1.57 2.44 1.52 2.42 1.16 4.80 1.05 5.55 1.03 10.00 1.82 1.92 0.00 17.00 1.12 5.55
9.10 1.02 8.20 1.05 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.56 2.43 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.40
5.08 1.18 2.61 1.53 4.35 1.23 1.84 2.04 3.04 1.41 2.19 1.72 1.84 2.04 1.60 2.42 1.37 3.23 1.24 4.27 2.84 1.45 2.40 1.61 1.96 1.92 1.64 2.35 1.47 2.78 1.79 2.10 1.51 2.65 1.24 4.29 1.14 6.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 2.90 1.99 1.82 1.02 11.00 1.13 5.40 1.02 11.00
2.95 1.40 1.99 1.82 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
1.27 3.94 1.14 6.09 1.31 3.58 1.61 2.41 1.43 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.73 2.04 1.33 3.30
3.95 1.25 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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