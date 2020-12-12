Козенца
0:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Реджана
15' Желтая карточкаАйети Арлинд
36' Желтая карточкаКоста Андреа
43' Желтая карточкаШаудоне Даниэле
0:1
66' ГолВароне Иван
77' Желтая карточкаТиритиельо Андреа
19
Вера
Брайан
93
Айети
Арлинд
15
Коста
Андреа
26
Кирван
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сакко ИхсанПолузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Айети АрлиндЗащитник
- Защитник
-
15 Коста АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кирван НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Марки МаттиаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Ход матча
15'
36'
43'
66'
0:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|3
|0.27
|2.
|Тиритиельо Андреа
|2
|0.18
|3.
|Глиоцци Этторе
|1
|0.09
|4.
|Балули Мохамед
|1
|0.09
|5.
|Баэс Хайме
|0
|0
|6.
|Вера Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|3
|1
|2.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|3.
|Ба Абу
|2
|1
|4.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0
|5.
|Корси Анджело
|3
|0
|6.
|Идда Риккардо
|3
|0
|7.
|Биттанте Лука
|2
|0
|8.
|Баэс Хайме
|2
|0
|9.
|Сакко Ихсан
|2
|0
|10.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|11.
|Балули Мохамед
|2
|0
|12.
|Ингроссо Джанмарко
|0
|1
|13.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|14.
|Петруччи Давиде
|1
|0
|15.
|Леджиттимо Маттео
|1
|0
|16.
|Карретта Мирко
|1
|0
|17.
|Петре Адриан
|1
|0
|18.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коста Андреа
|2
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Реджана
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +9 =6 -5Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца
Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца
Реджана Последние 20 матчей: +8 =4 -8Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция
Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Реджана 0:1 Imolese Реджана 1:0 Бари Реджана 2:1 Новара Реджана 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана Реджана 3:1 Арциньяно Карпи 5:1 Реджана Реджана 2:1 Альма Ювентус Фано
Последние игры между собой
Козенца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реджана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|2:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|26 - 13
|22
|2.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|4.
|Салернитана
|1:3 Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|5.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|7.
|Кьево
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|8.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|10.
|Реджана
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|11.
|Брешия
|3:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|12.
|Пиза
|1:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 25
|13
|13.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|11 - 11
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|16.
|Козенца
|0:1 Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 10
|9
|17.
|Кремонезе
|3:3 Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 16
|9
|18.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|19.
|Асколи
|3:3 Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|2:4 Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|1:3 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|4.
|Лечче
|2:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|5.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|7.
|Кьево
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Брешия
|3:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|9.
|Реджана
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|10.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|13.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|Кремонезе
|3:3 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|5
|0
|7 - 7
|5
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|18.
|Асколи
|3:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|2:4 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|2.
|Лечче
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Кьево
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Салернитана
|1:3 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Реджана
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Козенца
|0:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Пиза
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|15.
|Брешия
|3:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Виртус Энтелла
|2:4 Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|3:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|3:3 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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