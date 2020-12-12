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  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
0:1
Конец матча

Стадион:
Реджана
0'
15' Желтая карточка
Айети Арлинд
36' Желтая карточка
Коста Андреа
43' Желтая карточка
Шаудоне Даниэле
0:1
66' Гол
Вароне Иван
77' Желтая карточка
Тиритиельо Андреа
87' Желтая карточка
Вольтан Давиде
90'+6
30
Фальконе
Владимиро
4
Тиритиельо
Андреа
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
27
Биттанте
Лука
88
Петруччи
Давиде
16
Шаудоне
Даниэле
19
Вера
Брайан
6
Балули
Мохамед
10
Карретта
Мирко
23
Глиоцци
Этторе
13
Черофолини
Микеле
93
Айети
Арлинд
4
Родзио
Паоло
15
Коста
Андреа
17
Либутти
Лоренцо
8
Вароне
Иван
5
Росси
Фаусто
26
Кирван
Нико
21
Радрецца
Игор
10
Маццокки
Симоне
24
Каргбо
Аугустус
Козенца
3-4-1-2
Реджана
3-4-1-2

Ход матча

15'
 
Айети Арлинд
36'
 
Коста Андреа
43'
Шаудоне Даниэле
 
46'
 
Мартинелли Риккардо
Коста Андреа
46'
 
Дзампаро Лука
Каргбо Аугустус
57'
Корси Анджело
Вера Брайан
 
64'
Ба Абу
Шаудоне Даниэле
 
65'
Баэс Хайме
Балули Мохамед
 
66'
0:1
Вароне Иван
71'
 
Пеццелла Сальваторе
Маццокки Симоне
75'
Петре Адриан
Глиоцци Этторе
 
75'
Сакко Ихсан
Биттанте Лука
 
76'
 
Вольтан Давиде
Радрецца Игор
77'
Тиритиельо Андреа
 
85'
 
Дзампано Джузеппе
Вароне Иван
87'
 
Вольтан Давиде

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 3 0.27
2. Тиритиельо Андреа 2 0.18
3. Глиоцци Этторе 1 0.09
4. Балули Мохамед 1 0.09
5. Баэс Хайме 0 0
6. Вера Брайан 0 0
Реджана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 3 1
2. Бруччини Мирко 4 0
3. Ба Абу 2 1
4. Шаудоне Даниэле 3 0
5. Корси Анджело 3 0
6. Идда Риккардо 3 0
7. Биттанте Лука 2 0
8. Баэс Хайме 2 0
9. Сакко Ихсан 2 0
10. Коне Бенджамин 2 0
11. Балули Мохамед 2 0
12. Ингроссо Джанмарко 0 1
13. Литтери Джанлука 1 0
14. Петруччи Давиде 1 0
15. Леджиттимо Маттео 1 0
16. Карретта Мирко 1 0
17. Петре Адриан 1 0
18. Боррелли Дженнаро 1 0
Реджана
# Игрок      
1. Коста Андреа 2 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Реджана 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца
Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца
Реджана Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция
Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Реджана 0:1 Imolese Реджана 1:0 Бари Реджана 2:1 Новара Реджана 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана Реджана 3:1 Арциньяно Карпи 5:1 Реджана Реджана 2:1 Альма Ювентус Фано

Последние игры между собой

Козенца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реджана: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Реджана 5:2 Козенца Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 6 4 1 18 - 8 22
2. Эмполи Заявка 11 6 4 1 21 - 13 22
3. Салернитана Заявка 10 6 2 2 14 - 10 20
4. Фрозиноне Заявка 11 6 2 3 13 - 11 20
5. Лечче Заявка 11 5 5 1 26 - 14 20
6. Венеция Заявка 11 5 3 3 18 - 11 18
7. Кьево Заявка 10 5 2 3 14 - 9 17
8. Монца Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
9. Читтаделла 0:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 10 15
10. Реджана Заявка 9 4 2 3 13 - 14 14
11. Брешия Заявка 11 3 4 4 17 - 17 13
12. Пиза Заявка 11 3 4 4 16 - 25 13
13. Порденоне Заявка 11 2 7 2 11 - 11 13
14. Виченца Виртус Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
15. Реджина Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16. Козенца Заявка 11 1 6 4 7 - 10 9
17. Кремонезе Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18. Пескара Заявка 11 2 1 8 10 - 22 7
19. Асколи Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
20. Виртус Энтелла Заявка 11 0 5 6 8 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
4. Эмполи Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Лечче Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
7. Кьево Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Брешия Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
9. Читтаделла 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10. Реджана Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
11. Монца Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
12. Пиза Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
13. Реджина Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14. Кремонезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Порденоне Заявка 5 0 5 0 7 - 7 5
16. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
17. Асколи Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Пескара Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
2. Лечче Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Фрозиноне Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
4. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
6. Кьево Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Порденоне Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Виченца Виртус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Читтаделла 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Салернитана Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Реджана Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
12. Венеция Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Козенца Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Пиза Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
15. Брешия Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Виртус Энтелла Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Пескара Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Шаудоне Даниэле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Коста Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Айети Арлинд получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 56.00 7.00 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.35 3.52

Самый высокий коэффициент на матч «Козенца» – «Реджана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Козенца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Козенца» – «Реджана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.55 1.27 9.50 1.04 1.18 4.50 3.05 1.35 1.22 4.00 1.83 2.05 1.61 2.31 1.02 11.00 1.16 4.50 1.05 8.50 1.04 9.60 1.03 9.70 0.00 17.00
9.50 1.02 8.40 1.04 3.78 1.25 2.91 1.41 2.07 1.83 1.61 2.32 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.03 8.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.55 2.35 2.08 1.74 1.05 8.50 1.15 5.00 1.05 8.50
2.95 1.40 2.05 1.77 1.49 2.62 1.16 5.15 1.11 6.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.76 2.00 1.33 3.15
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.33 3.30 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Козенца 0:1 Реджана онлайн

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