Брешия
3:1
Второй тайм: 90'
Стадион: Марио Ригамонти
Салернитана
1:0
3' ГолВан Де Лои Томми
2:0
21' ГолШпалек Николас
36' Желтая карточкаРагуза Антонио
2:1
43' ПенальтиТутино Дженнаро
48' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
62' Желтая карточкаАндерсон Андре
74' Желтая карточкаДессена Даниэле
3:1
76' ГолБьярнасон Биркир
24
Ягелло
Филип
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
13
Айя
Рамзи
20
Купиш
Томаш
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
-
16 Гецци АндреаЗащитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Лопес Диего
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Барай ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
3'
1:0
21'
2:0
36'
43'
2:1
62'
74'
76'
3:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
9 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дессена Даниэле
|2
|0.18
|2.
|Айе Флориан
|2
|0.18
|3.
|Торрегросса Эрнесто
|2
|0.18
|4.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.18
|5.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.09
|6.
|Шпалек Николас
|1
|0.09
|7.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.09
|8.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.09
|9.
|Рагуза Антонио
|1
|0.09
|10.
|Бизоли Димитри
|1
|0.09
|11.
|Ягелло Филип
|1
|0.09
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.09
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.09
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|5 (1)
|0.5
|2.
|Купиш Томаш
|3
|0.3
|3.
|Джурич Милан
|3 (1)
|0.3
|4.
|Андерсон Андре
|1
|0.1
|5.
|Богдан Лука
|1
|0.1
|6.
|Касасола Тиаго
|1
|0.1
|7.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|8.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|9.
|Белек Вид
|0
|0
|10.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|11.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|2.
|Дессена Даниэле
|3
|0
|3.
|Сабелли Стефано
|3
|0
|4.
|Шпалек Николас
|3
|0
|5.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|6.
|Матею Алеш
|1
|1
|7.
|Папетти Андреа
|1
|1
|8.
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|9.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|10.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|11.
|Чансельор Джон
|1
|0
|12.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|13.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|14.
|Айе Флориан
|1
|0
|15.
|Ягелло Филип
|1
|0
|16.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|5
|0
|2.
|Касасола Тиаго
|4
|0
|3.
|Дзичек Патрик
|3
|0
|4.
|Андерсон Андре
|3
|0
|5.
|Лопес Вальтер
|2
|0
|6.
|Айя Рамзи
|2
|0
|7.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|8.
|Богдан Лука
|2
|0
|9.
|Дьомбер Норберт
|2
|0
|10.
|Купиш Томаш
|1
|0
|11.
|Джаннетти Никколо
|1
|0
|12.
|Весели Фредерик
|1
|0
|13.
|Мильорини Марко
|1
|0
|14.
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|15.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|16.
|Адамонис Марюс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|14.29% (2)
|0
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|Салернитана
|0
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция
Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома
Салернитана Последние 20 матчей: +10 =5 -5Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана
Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе
Последние игры между собой
Брешия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Салернитана: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|2:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|26 - 13
|22
|2.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|4.
|Салернитана
|1:3 Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|5.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|7.
|Кьево
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|8.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|10.
|Реджана
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|11.
|Брешия
|3:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|12.
|Пиза
|1:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 25
|13
|13.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|11 - 11
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|16.
|Козенца
|0:1 Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 10
|9
|17.
|Кремонезе
|3:3 Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 16
|9
|18.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|19.
|Асколи
|3:3 Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|2:4 Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|1:3 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|4.
|Лечче
|2:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|5.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|7.
|Кьево
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Брешия
|3:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|9.
|Реджана
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|10.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|13.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|Кремонезе
|3:3 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|5
|0
|7 - 7
|5
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|18.
|Асколи
|3:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|2:4 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|2.
|Лечче
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Кьево
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Салернитана
|1:3 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Реджана
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Козенца
|0:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Пиза
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|15.
|Брешия
|3:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Виртус Энтелла
|2:4 Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|3:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|3:3 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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