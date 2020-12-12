  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Брешия
3:1
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
1:0
3' Гол
Ван Де Лои Томми
2:0
21' Гол
Шпалек Николас
36' Желтая карточка
Рагуза Антонио
2:1
43' Пенальти
Тутино Дженнаро
48' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
62' Желтая карточка
Андерсон Андре
74' Желтая карточка
Дессена Даниэле
3:1
76' Гол
Бьярнасон Биркир
90'+7
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
3
Матею
Алеш
4
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
24
Ягелло
Филип
5
Ван
Де
Лои
Томми
27
Дессена
Даниэле
7
Шпалек
Николас
11
Торрегросса
Эрнесто
23
Рагуза
Антонио
72
Белек
Вид
26
Богдан
Лука
23
Дьомбер
Норберт
13
Айя
Рамзи
20
Купиш
Томаш
27
Дзичек
Патрик
14
Ди
Таккио
Франческо
10
Чичерелли
Эмануэле
15
Касасола
Тиаго
9
Тутино
Дженнаро
11
Джурич
Милан
Брешия
4-3-3
Салернитана
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дессена Даниэле 2 0.18
2. Айе Флориан 2 0.18
3. Торрегросса Эрнесто 2 0.18
4. Ндой Эмануэле 2 0.18
5. Доннарумма Альфредо 1 0.09
6. Шпалек Николас 1 0.09
7. Ван Де Лои Томми 1 0.09
8. Бьярнасон Биркир 1 0.09
9. Рагуза Антонио 1 0.09
10. Бизоли Димитри 1 0.09
11. Ягелло Филип 1 0.09
12. Мангравити Массимилиано 1 0.09
13. Папетти Андреа 1 0.09
14. Змрхаль Яромир 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 5 (1) 0.5
2. Купиш Томаш 3 0.3
3. Джурич Милан 3 (1) 0.3
4. Андерсон Андре 1 0.1
5. Богдан Лука 1 0.1
6. Касасола Тиаго 1 0.1
7. Лопес Вальтер 0 0
8. Чичерелли Эмануэле 0 0
9. Белек Вид 0 0
10. Ди Таккио Франческо 0 0
11. Скьявоне Андреа 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Торрегросса Эрнесто 4 0
2. Дессена Даниэле 3 0
3. Сабелли Стефано 3 0
4. Шпалек Николас 3 0
5. Бьярнасон Биркир 1 1
6. Матею Алеш 1 1
7. Папетти Андреа 1 1
8. Ван Де Лои Томми 2 0
9. Доннарумма Альфредо 1 0
10. Рагуза Антонио 1 0
11. Чансельор Джон 1 0
12. Йоронен Йессе 1 0
13. Мартелла Бруно 1 0
14. Айе Флориан 1 0
15. Ягелло Филип 1 0
16. Мангравити Массимилиано 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 5 0
2. Касасола Тиаго 4 0
3. Дзичек Патрик 3 0
4. Андерсон Андре 3 0
5. Лопес Вальтер 2 0
6. Айя Рамзи 2 0
7. Тутино Дженнаро 2 0
8. Богдан Лука 2 0
9. Дьомбер Норберт 2 0
10. Купиш Томаш 1 0
11. Джаннетти Никколо 1 0
12. Весели Фредерик 1 0
13. Мильорини Марко 1 0
14. Скьявоне Андреа 1 0
15. Чичерелли Эмануэле 1 0
16. Адамонис Марюс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 5.88% (1) 23.53% (4) 23.53% (4)
 Салернитана 0 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция
Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия Брешия 0:3 Рома
Салернитана Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана
Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе

Последние игры между собой

Брешия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Салернитана: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Брешия 3:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:3 Брешия Серия B Салернитана 4:2 Брешия Серия B Брешия 2:0 Салернитана Серия B
Салернитана 2:0 Брешия Серия B Брешия 1:1 Салернитана Серия B Салернитана 3:0 Брешия Серия B Брешия 2:2 Салернитана Серия B Брешия 3:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:3 Брешия Серия B Салернитана 3:0 Брешия Серия B Брешия 1:0 Салернитана Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 6 4 1 18 - 8 22
2. Эмполи Заявка 11 6 4 1 21 - 13 22
3. Салернитана Заявка 10 6 2 2 14 - 10 20
4. Фрозиноне Заявка 11 6 2 3 13 - 11 20
5. Лечче Заявка 11 5 5 1 26 - 14 20
6. Венеция Заявка 11 5 3 3 18 - 11 18
7. Кьево Заявка 10 5 2 3 14 - 9 17
8. Монца Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
9. Читтаделла 0:0 Заявка 10 4 3 3 16 - 10 15
10. Реджана Заявка 9 4 2 3 13 - 14 14
11. Брешия Заявка 11 3 4 4 17 - 17 13
12. Пиза Заявка 11 3 4 4 16 - 25 13
13. Порденоне Заявка 11 2 7 2 11 - 11 13
14. Виченца Виртус Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
15. Реджина Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16. Козенца Заявка 11 1 6 4 7 - 10 9
17. Кремонезе Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18. Пескара Заявка 11 2 1 8 10 - 22 7
19. Асколи Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
20. Виртус Энтелла Заявка 11 0 5 6 8 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
4. Эмполи Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
6. Лечче Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
7. Кьево Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Брешия Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
9. Читтаделла 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
10. Реджана Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
11. Монца Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
12. Пиза Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
13. Реджина Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14. Кремонезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Порденоне Заявка 5 0 5 0 7 - 7 5
16. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
17. Асколи Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Пескара Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
2. Лечче Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Фрозиноне Заявка 5 3 1 1 8 - 5 10
4. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
6. Кьево Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Порденоне Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Виченца Виртус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Читтаделла 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Салернитана Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
11. Реджана Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
12. Венеция Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Козенца Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Пиза Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
15. Брешия Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Виртус Энтелла Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Пескара Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
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Основное время
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Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.00 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.24 3.78
  1.26 5.12 18.77

Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Салернитана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Салернитана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Салернитана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 8.00 1.06 8.00 1.05 2.65 1.48 2.12 1.72 6.20 1.10 1.44 2.65 2.75 1.42 1.13 5.50 1.76 2.00 1.02 12.00 1.10 6.25 0.00 19.00 1.04 9.00
8.10 1.04 7.20 1.07 3.40 1.30 2.65 1.48 1.90 2.00 1.49 2.62 1.31 3.32 1.13 5.25 1.09 5.90 1.01 10.25
7.57 1.10 2.74 1.50 2.16 1.75 5.24 1.18 2.31 1.65 1.96 1.92 2.60 1.53 2.44 1.59 2.02 1.85 1.58 2.46 1.39 3.10 1.53 2.60 1.32 3.55 1.11 7.23 1.21 4.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.91 1.89 2.13 1.66 1.12 5.70 1.48 2.55 1.04 9.00
2.75 1.45 1.88 1.92 1.41 2.91 1.13 5.90 1.09 7.50
2.96 1.43 2.43 1.59 1.90 1.97 1.56 2.52 1.97 1.91 1.62 2.38 1.28 3.89 1.29 3.76 1.15 5.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.14 1.27 3.55
3.76 1.27 2.68 1.47 1.71 2.14 1.30 3.52 1.20 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Брешия 3:1 Салернитана онлайн

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