  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
1:0
Второй тайм: 87'

Стадион:
Порденоне
0'
36' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
42' Желтая карточка
Мусёлик Себастьян
43' Желтая карточка
Марин Мариус
1:0
47' Гол
Паломби Симоне
78' Вторая желтая карточка
Марин Мариус
87'
1
Перилли
Симоне
4
Белли
Франческо
33
Бенедетти
Симоне
8
Караччоло
Антонио
23
Лизи
Франческо
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
36
Маццители
Лука
17
Сибилли
Джузеппе
9
Паломби
Симоне
19
Видо
Лука
22
Перизан
Самуэле
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
6
Барисон
Альберто
44
Хжановски
Адам
16
Маньино
Лука
8
Кало
Джакомо
20
Паза
Симоне
30
Малламо
Алессандро
11
Мусёлик
Себастьян
9
Дьяв
Давиде
Пиза
4-3-1-2
Порденоне
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 4 (2) 0.36
2. Видо Лука 4 0.36
3. Гухер Роберт 2 0.18
4. Мазуччи Гаэтано 2 0.18
5. Сибилли Джузеппе 1 0.09
6. Караччоло Антонио 1 0.09
7. Паломби Симоне 1 0.09
8. Биринделли Самуэле 1 0.09
9. Де Витис Алессандро 0 0
10. Лизи Франческо 0 0
11. Марин Мариус 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 5 (1) 0.45
2. Мусёлик Себастьян 2 0.18
3. Чиурриа Патрик 1 0.09
4. Берра Филиппо 1 0.09
5. Скавоне Мануэль 1 0.09
6. Барисон Альберто 1 0.09
7. Фаласко Никола 0 0
8. Кало Джакомо 0 0
9. Маньино Лука 0 0
10. Бутич Карло 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Пизано Эрос 3 1
2. Караччоло Антонио 4 0
3. Бенедетти Симоне 2 1
4. Марин Мариус 2 1
5. Гухер Роберт 3 0
6. Лизи Франческо 3 0
7. Маццители Лука 3 0
8. Биринделли Самуэле 3 0
9. Де Витис Алессандро 1 0
10. Сьега Николас 1 0
11. Сибилли Джузеппе 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Кампорезе Микеле 3 0
2. Кало Джакомо 3 0
3. Дьяв Давиде 3 0
4. Фаласко Никола 2 0
5. Мусёлик Себастьян 2 0
6. Фольякко Алессандро 2 0
7. Бассоли Алессандро 1 0
8. Мисурака Джанвито 1 0
9. Гавацци Давиде 1 0
10. Скавоне Мануэль 1 0
11. Берра Филиппо 1 0
12. Барисон Альберто 1 0
13. Маньино Лука 1 0
14. Бутич Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 13.33% (2) 20% (3) 6.67% (1) 0 13.33% (2) 46.67% (7)
 Порденоне 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза
Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла
Порденоне Последние 20 матчей: +4 =11 -5
Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево
Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца

Последние игры между собой

Пиза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Порденоне 1:0 Пиза Серия B Пиза 2:0 Порденоне Серия B Порденоне 0:0 Пиза Лега Про, Повышение Пиза 3:0 Порденоне Лега Про, Повышение
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 2:1 Заявка 11 6 4 1 26 - 13 22
2. Эмполи 4:2 Заявка 11 6 4 1 20 - 13 22
3. СПАЛ 2013 Заявка 10 6 3 1 18 - 8 21
4. Салернитана 1:3 Заявка 10 6 2 2 14 - 10 20
5. Фрозиноне 1:2 Заявка 11 6 1 4 12 - 11 19
6. Венеция Заявка 11 5 3 3 18 - 11 18
7. Кьево Заявка 10 5 2 3 14 - 9 17
8. Монца Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
9. Читтаделла Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
10. Реджана 1:0 Заявка 9 4 2 3 13 - 14 14
11. Брешия 3:1 Заявка 11 3 4 4 17 - 17 13
12. Пиза 1:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 25 13
13. Порденоне 0:1 Заявка 11 2 7 2 11 - 11 13
14. Реджина Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
15. Виченца Виртус Заявка 9 1 6 2 13 - 14 9
16. Козенца 0:1 Заявка 11 1 6 4 7 - 10 9
17. Кремонезе 3:3 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18. Пескара Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
19. Асколи 3:3 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
20. Виртус Энтелла 2:4 Заявка 11 0 5 6 8 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана 1:3 Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
4. Лечче 2:1 Заявка 6 3 3 0 16 - 7 12
5. Эмполи 4:2 Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Фрозиноне 1:2 Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
7. Кьево Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Брешия 3:1 Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
9. Реджана 1:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
10. Монца Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11. Пиза 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Читтаделла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
13. Реджина Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14. Кремонезе 3:3 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Порденоне 0:1 Заявка 5 0 5 0 7 - 7 5
16. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
17. Пескара Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
18. Асколи 3:3 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
19. Козенца 0:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла 2:4 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 4:2 Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
2. Лечче 2:1 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Фрозиноне 1:2 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Кьево Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. СПАЛ 2013 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Порденоне 0:1 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Салернитана 1:3 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Реджана 1:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
11. Венеция Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Козенца 0:1 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13. Виченца Виртус Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Пиза 1:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
15. Брешия 3:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Виртус Энтелла 2:4 Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Пескара Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе 3:3 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи 3:3 Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Марин Мариус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Мусёлик Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Бенедетти Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Порденоне
2.86
4.30
20.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.33 4.00 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.30 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.86 2.99 2.66

Самый высокий коэффициент на матч «Пиза» – «Порденоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пиза» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порденоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пиза» – «Порденоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.30 1.30 7.40 1.06 1.72 2.05 2.48 1.55 2.02 1.80 1.09 6.50 1.39 2.85 1.02 11.00 1.12 6.10 1.03 10.00 1.02 12.00 1.01 12.00 0.00 20.00
7.30 1.05 6.50 1.08 3.32 1.31 2.50 1.53 1.84 2.07 1.44 2.79 1.32 3.26 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 2.90 1.81 2.00 1.02 11.00 1.10 6.30 1.02 11.00
2.59 1.50 1.80 2.01 1.41 2.91 1.12 6.30 1.08 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.51 1.64 2.17 1.23 3.85
3.76 1.27 2.56 1.51 1.67 2.20 1.28 3.64 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Пиза 1:0 Порденоне онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный