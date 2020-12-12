Пиза
1:0
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Порденоне
36' Желтая карточкаБенедетти Симоне
42' Желтая карточкаМусёлик Себастьян
43' Желтая карточкаМарин Мариус
1:0
46' ГолПаломби Симоне
78' Вторая желтая карточкаМарин Мариус
90' Желтая карточкаМаццители Лука
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Кучич МаттеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
36'
43'
46'
78'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|4 (2)
|0.36
|2.
|Видо Лука
|4
|0.36
|3.
|Гухер Роберт
|2
|0.18
|4.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.18
|5.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.09
|6.
|Караччоло Антонио
|1
|0.09
|7.
|Паломби Симоне
|1
|0.09
|8.
|Биринделли Самуэле
|1
|0.09
|9.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|10.
|Лизи Франческо
|0
|0
|11.
|Марин Мариус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|5 (1)
|0.45
|2.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.18
|3.
|Чиурриа Патрик
|1
|0.09
|4.
|Берра Филиппо
|1
|0.09
|5.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.09
|6.
|Барисон Альберто
|1
|0.09
|7.
|Фаласко Никола
|0
|0
|8.
|Кало Джакомо
|0
|0
|9.
|Маньино Лука
|0
|0
|10.
|Бутич Карло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пизано Эрос
|3
|1
|2.
|Караччоло Антонио
|4
|0
|3.
|Маццители Лука
|4
|0
|4.
|Бенедетти Симоне
|2
|1
|5.
|Марин Мариус
|2
|1
|6.
|Гухер Роберт
|3
|0
|7.
|Лизи Франческо
|3
|0
|8.
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|9.
|Де Витис Алессандро
|1
|0
|10.
|Сьега Николас
|1
|0
|11.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|2.
|Кало Джакомо
|3
|0
|3.
|Дьяв Давиде
|3
|0
|4.
|Фаласко Никола
|2
|0
|5.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0
|6.
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|7.
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|8.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|9.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|10.
|Скавоне Мануэль
|1
|0
|11.
|Берра Филиппо
|1
|0
|12.
|Барисон Альберто
|1
|0
|13.
|Маньино Лука
|1
|0
|14.
|Бутич Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|Порденоне
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +6 =6 -8Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза
Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла
Порденоне Последние 20 матчей: +4 =11 -5Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево
Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне Порденоне 1:2 Козенца
Последние игры между собой
Пиза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 8
|22
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 13
|22
|3.
|Салернитана
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 11
|20
|5.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|26 - 14
|20
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|7.
|Кьево
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|8.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|9.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 10
|15
|10.
|Реджана
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|11.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|12.
|Пиза
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 25
|13
|13.
|Порденоне
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|11 - 11
|13
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|15.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|16.
|Козенца
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 10
|9
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 16
|9
|18.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 22
|7
|19.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|4.
|Эмполи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|6.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|16 - 8
|10
|7.
|Кьево
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|9.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|10.
|Реджана
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|11.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|12.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|13.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|7 - 7
|5
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|17.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|2.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|6.
|Кьево
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Порденоне
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Реджана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|12.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|Козенца
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Пиза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|15.
|Брешия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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