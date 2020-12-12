  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кремонезе
3:3
Второй тайм: 89'

Стадион:
Асколи
0'
1:0
17' Гол
Стриццоло Лука
1:1
26' Гол
Баич Риад
31' Желтая карточка
Кирико Козимо
1:2
32' Гол
Баич Риад
38' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
1:2
39' Не забитый пенальти
Баич Риад
2:2
43' Гол
Дели Франческо
45' Желтая карточка
Вальцания Лука
3:2
55' Гол
Дели Франческо
3:3
58' Гол
Баич Риад
63' Желтая карточка
Бюхель Марсель
68' Желтая карточка
Валери Эмануэле
85' Желтая карточка
Густафссон Самуэль
89'
22
Вольпе
Джакомо
2
Фьордализо
Алессандро
15
Бьянкетти
Маттео
26
Терранова
Эмануэле
3
Валери
Эмануэле
70
Гаэтано
Джанлука
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
8
Дели
Франческо
10
Буонаюто
Кристиан
17
Стриццоло
Лука
1
Леали
Никола
4
Корбо
Габриэле
23
Броско
Риккардо
20
Шпендльхофер
Лукас
33
Сини
Симоне
7
Кавион
Микеле
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
91
Кирико
Козимо
99
Баич
Риад
10
Канджано
Джанмарко
Кремонезе
4-5-1
Асколи
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 4 0.36
2. Дели Франческо 2 0.18
3. Вальцания Лука 2 0.18
4. Буонаюто Кристиан 1 0.09
5. Целар Жан 1 0.09
6. Пинато Марко 1 0.09
7. Гаэтано Джанлука 1 0.09
8. Кастаньетти Микеле 0 0
9. Фьордализо Алессандро 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 5 0.45
2. Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.18
3. Кавион Микеле 1 0.09
4. Пучино Раффаэле 1 0.09
5. Крагль Оливер 0 0
6. Бюхель Марсель 0 0
7. Кирико Козимо 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 4 0
2. Бьянкетти Маттео 4 0
3. Стриццоло Лука 4 0
4. Кастаньетти Микеле 3 0
5. Раванелли Лука 3 0
6. Густафссон Самуэль 2 0
7. Крешенци Алессандро 1 0
8. Пинато Марко 1 0
9. Дели Франческо 1 0
10. Вальцания Лука 1 0
11. Целар Жан 1 0
12. Фьордализо Алессандро 1 0
13. Гаэтано Джанлука 1 0
14. Цортеа Надир 1 0
15. Валери Эмануэле 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 4 1
2. Бюхель Марсель 3 1
3. Кирико Козимо 3 0
4. Корбо Габриэле 1 1
5. Джербо Альберто 2 0
6. Авлонитис Тасос 2 0
7. Шпендльхофер Лукас 2 0
8. Шарич Дарио 2 0
9. Петруччи Давиде 1 0
10. Крагль Оливер 1 0
11. Сини Симоне 1 0
12. Пучино Раффаэле 1 0
13. Кавион Микеле 1 0
14. Тупта Любомир 1 0
15. Сабири Абдельхамид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 0 11.11% (1)
 Асколи 50% (3) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе
Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе
Асколи Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла
Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Асколи 1:3 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:0 Асколи Серия B Кремонезе 0:1 Асколи Серия B Асколи 0:0 Кремонезе Серия B
Кремонезе 1:2 Асколи Серия B Асколи 0:0 Кремонезе Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 2:1 Заявка 11 6 4 1 26 - 13 22
2. Эмполи 4:2 Заявка 11 6 4 1 20 - 13 22
3. СПАЛ 2013 Заявка 10 6 3 1 18 - 8 21
4. Салернитана 1:3 Заявка 10 6 2 2 14 - 10 20
5. Фрозиноне 1:2 Заявка 11 6 1 4 12 - 11 19
6. Венеция Заявка 11 5 3 3 18 - 11 18
7. Кьево Заявка 10 5 2 3 14 - 9 17
8. Монца Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
9. Читтаделла Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
10. Реджана 1:0 Заявка 9 4 2 3 13 - 14 14
11. Брешия 3:1 Заявка 11 3 4 4 17 - 17 13
12. Пиза 1:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 25 13
13. Порденоне 0:1 Заявка 11 2 7 2 11 - 11 13
14. Реджина Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
15. Виченца Виртус Заявка 9 1 6 2 13 - 14 9
16. Козенца 0:1 Заявка 11 1 6 4 7 - 10 9
17. Кремонезе 3:3 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18. Пескара Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
19. Асколи 3:3 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
20. Виртус Энтелла 2:4 Заявка 11 0 5 6 8 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана 1:3 Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
4. Лечче 2:1 Заявка 6 3 3 0 16 - 7 12
5. Эмполи 4:2 Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Фрозиноне 1:2 Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
7. Кьево Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Брешия 3:1 Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
9. Реджана 1:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
10. Монца Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11. Пиза 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Читтаделла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
13. Реджина Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
14. Кремонезе 3:3 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Порденоне 0:1 Заявка 5 0 5 0 7 - 7 5
16. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
17. Пескара Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
18. Асколи 3:3 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
19. Козенца 0:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла 2:4 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 4:2 Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
2. Лечче 2:1 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Фрозиноне 1:2 Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
5. Кьево Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. СПАЛ 2013 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Порденоне 0:1 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Салернитана 1:3 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Реджана 1:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
11. Венеция Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Козенца 0:1 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13. Виченца Виртус Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Пиза 1:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
15. Брешия 3:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Виртус Энтелла 2:4 Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Пескара Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе 3:3 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи 3:3 Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Асколи
3.20
3.50
6.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 1.90 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 1.62 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.50 4.75

Самый высокий коэффициент на матч «Кремонезе» – «Асколи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кремонезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Асколи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кремонезе» – «Асколи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
6.30 1.09 7.40 1.07 2.55 1.48 2.48 1.55 2.02 1.79 1.50 2.48 1.39 2.85 5.90 1.10 1.11 6.10 4.50 1.18 1.01 12.50 1.90 1.85 0.00 20.00 1.75 2.01 1.11 5.80 1.10 6.25
7.70 1.04 6.70 1.08 2.99 1.37 2.38 1.58 1.79 2.13 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.20 1.06 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 4.5 4.5
2.20 1.62 1.77 2.05 1.23 3.90 1.09 6.50 1.03 10.00 1.55 2.35 1.05 8.50
2.65 1.48 1.79 2.02 1.39 3.00 1.11 6.60 1.08 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65
3.60 1.29 2.45 1.55 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Кремонезе 3:3 Асколи онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный