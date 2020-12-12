Кремонезе
3:3
Второй тайм: 89'
Стадион: Джованни Цини
Асколи
1:0
17' ГолСтриццоло Лука
1:1
26' ГолБаич Риад
31' Желтая карточкаКирико Козимо
1:2
32' ГолБаич Риад
38' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
1:2
39' Не забитый пенальтиБаич Риад
2:2
43' ГолДели Франческо
45' Желтая карточкаВальцания Лука
3:2
55' ГолДели Франческо
3:3
58' ГолБаич Риад
63' Желтая карточкаБюхель Марсель
68' Желтая карточкаВалери Эмануэле
85' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
33
Сини
Симоне
30
Шарич
Дарио
99
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
80 Биа ЛеонардоЗащитник
- Полузащитник
-
95 Пинато МаркоПолузащитник
-
88 Скироне ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Целар ЖанНападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сини СимонеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
64 Ндиай КадимВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Личо ДеанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Делио
Ход матча
17'
26'
1:1
31'
32'
1:2
38'
39'
1:2
43'
45'
55'
3:2
58'
3:3
63'
68'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 7
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|4
|0.36
|2.
|Дели Франческо
|2
|0.18
|3.
|Вальцания Лука
|2
|0.18
|4.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.09
|5.
|Целар Жан
|1
|0.09
|6.
|Пинато Марко
|1
|0.09
|7.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.09
|8.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|9.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|5
|0.45
|2.
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.18
|3.
|Кавион Микеле
|1
|0.09
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.09
|5.
|Крагль Оливер
|0
|0
|6.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|7.
|Кирико Козимо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терранова Эмануэле
|4
|0
|2.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|3.
|Стриццоло Лука
|4
|0
|4.
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|5.
|Раванелли Лука
|3
|0
|6.
|Густафссон Самуэль
|2
|0
|7.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|8.
|Пинато Марко
|1
|0
|9.
|Дели Франческо
|1
|0
|10.
|Вальцания Лука
|1
|0
|11.
|Целар Жан
|1
|0
|12.
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|13.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|14.
|Цортеа Надир
|1
|0
|15.
|Валери Эмануэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|4
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|3
|1
|3.
|Кирико Козимо
|3
|0
|4.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|5.
|Джербо Альберто
|2
|0
|6.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|7.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|8.
|Шарич Дарио
|2
|0
|9.
|Петруччи Давиде
|1
|0
|10.
|Крагль Оливер
|1
|0
|11.
|Сини Симоне
|1
|0
|12.
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|13.
|Кавион Микеле
|1
|0
|14.
|Тупта Любомир
|1
|0
|15.
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|Асколи
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =8 -6Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе
Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе
Асколи Последние 20 матчей: +5 =4 -11Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла
Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи Асколи 3:2 Салернитана
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|2:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|26 - 13
|22
|2.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 8
|21
|4.
|Салернитана
|1:3 Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|5.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 11
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 11
|18
|7.
|Кьево
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|8.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|10.
|Реджана
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|11.
|Брешия
|3:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|12.
|Пиза
|1:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 25
|13
|13.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|11 - 11
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 14
|9
|16.
|Козенца
|0:1 Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 10
|9
|17.
|Кремонезе
|3:3 Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 16
|9
|18.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|19.
|Асколи
|3:3 Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|2:4 Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|1:3 Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|4.
|Лечче
|2:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|5.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|7.
|Кьево
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Брешия
|3:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|9.
|Реджана
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|10.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Пиза
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|13.
|Реджина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|14.
|Кремонезе
|3:3 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|5
|0
|5
|0
|7 - 7
|5
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|18.
|Асколи
|3:3 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|2:4 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|4:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|2.
|Лечче
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Фрозиноне
|1:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Кьево
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Салернитана
|1:3 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Реджана
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Козенца
|0:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Пиза
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|15.
|Брешия
|3:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Виртус Энтелла
|2:4 Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|3:3 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|3:3 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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