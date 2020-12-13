Болонья
Позже
Стадион: Ренато Далл'Ара
Рома
16
Поли
Андреа
99
Барроу
Муса
13
Пау
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рабби СимонеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Nuno Campos
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|5
|0.5
|2.
|Орсолини Риккардо
|2
|0.2
|3.
|Барроу Муса
|2
|0.2
|4.
|Паласио Родриго
|1
|0.1
|5.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.1
|6.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.1
|7.
|Ольсен Андреас
|1
|0.1
|8.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.1
|9.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|10.
|Медель Гари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|5
|0.5
|2.
|Верету Жордан
|4 (3)
|0.4
|3.
|Педро Родригес
|3
|0.3
|4.
|Джеко Эдин
|3
|0.3
|5.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.1
|6.
|Майораль Борха
|1
|0.1
|7.
|Перес Карлес
|1
|0.1
|8.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.1
|9.
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|10.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|11.
|Перес Бруно
|0
|0
|12.
|Карсдорп Рик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данило Ларанжера
|4
|0
|2.
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|3.
|Хики Аарон
|3
|0
|4.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|5.
|Паласио Родриго
|2
|0
|6.
|Сансоне Никола
|2
|0
|7.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|8.
|Схаутен Йерди
|2
|0
|9.
|Домингес Николас
|2
|0
|10.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|11.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педро Родригес
|2
|1
|2.
|Кристанте Бриан
|3
|0
|3.
|Верету Жордан
|2
|0
|4.
|Ибаньес Рожер
|2
|0
|5.
|Джеко Эдин
|1
|0
|6.
|Сантон Давиде
|1
|0
|7.
|Миранте Антонио
|1
|0
|8.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|9.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|10.
|Вильяр Гонсало
|1
|0
|11.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|Рома
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|36.84% (7)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +7 =3 -10Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья
Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи
Рома Последние 20 матчей: +11 =5 -4ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома
Последние игры между собой
Болонья: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Рома: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Болонья 1:1 Рома Серия A Рома 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Рома Серия A Рома 3:0 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 5:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Рома Серия A Рома 2:3 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Рома 2:1 Болонья Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 10
|20
|5.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|6.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|7.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 15
|18
|8.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|9.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|10.
|Удинезе
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Кальяри
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 21
|13
|12.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 17
|12
|13.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|14.
|Беневенто
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 22
|11
|15.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|19 - 27
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Кальяри
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|14.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 5
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|12.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Болонья - Рома
Исход игры
Болонья
4.2% (6)
Ничья
11.9% (17)
Рома
83.9% (120)
Тотал 2.5
Больше
76.43% (107)
Меньше
23.57% (33)
Обе команды забьют
Да
86.43% (121)
Нет
13.57% (19)
Популярный счёт
1:2 Рома
62.9% (90)
1:1 Ничья
9.8% (14)
0:1 Рома
8.4% (12)
0:2 Рома
4.2% (6)
2:1 Болонья
3.5% (5)
1:3 Рома
3.5% (5)
2:3 Рома
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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