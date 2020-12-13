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Болонья
 
Позже

Стадион:
Рома
34
Равалья
Федерико
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
14
Томиясу
Такэхиро
15
М'Байе
Ибрахим
16
Поли
Андреа
32
Сванберг
Маттиас
55
Виньято
Эмануэль
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
13
Пау
Лопес
3
Ибаньес
Рожер
4
Кристанте
Бриан
24
Кумбулла
Мараш
2
Карсдорп
Рик
17
Верету
Жордан
14
Вильяр
Гонсало
37
Спинаццола
Леонардо
77
Мхитарян
Генрих
7
Пеллегрини
Лоренцо
9
Джеко
Эдин
Болонья
4-2-3-1
Рома
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 5 0.5
2. Орсолини Риккардо 2 0.2
3. Барроу Муса 2 0.2
4. Паласио Родриго 1 0.1
5. Сванберг Маттиас 1 0.1
6. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.1
7. Ольсен Андреас 1 0.1
8. Виньято Эмануэль 1 0.1
9. Сантандер Федерико 0 0
10. Медель Гари 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 5 0.5
2. Верету Жордан 4 (3) 0.4
3. Педро Родригес 3 0.3
4. Джеко Эдин 3 0.3
5. Спинаццола Леонардо 1 0.1
6. Майораль Борха 1 0.1
7. Перес Карлес 1 0.1
8. Кумбулла Мараш 1 0.1
9. Пеллегрини Лоренцо 0 0
10. Кристанте Бриан 0 0
11. Перес Бруно 0 0
12. Карсдорп Рик 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Данило Ларанжера 4 0
2. Сванберг Маттиас 3 0
3. Хики Аарон 3 0
4. Дейкс Митчелл 1 1
5. Паласио Родриго 2 0
6. Сансоне Никола 2 0
7. Томиясу Такэхиро 2 0
8. Схаутен Йерди 2 0
9. Домингес Николас 2 0
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
11. М'Байе Ибрахим 1 0
Рома
# Игрок      
1. Педро Родригес 2 1
2. Кристанте Бриан 3 0
3. Верету Жордан 2 0
4. Ибаньес Рожер 2 0
5. Джеко Эдин 1 0
6. Сантон Давиде 1 0
7. Миранте Антонио 1 0
8. Пеллегрини Лоренцо 1 0
9. Карсдорп Рик 1 0
10. Вильяр Гонсало 1 0
11. Кумбулла Мараш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 35.71% (5) 7.14% (1) 14.29% (2)
 Рома 10.53% (2) 5.26% (1) 36.84% (7) 5.26% (1) 21.05% (4) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья
Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи
Рома Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома
ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома

Последние игры между собой

Болонья: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Рома: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Рома 2:3 Болонья Серия A Болонья 1:2 Рома Серия A Рома 2:1 Болонья Серия A Болонья 2:0 Рома Серия A
Болонья 1:1 Рома Серия A Рома 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Рома Серия A Рома 3:0 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 5:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Рома Серия A Рома 2:3 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Рома 2:1 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 8 2 0 23 - 9 26
2. Интер Милан 1:1 Заявка 11 6 4 1 27 - 15 22
3. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
4. Наполи Заявка 10 7 0 3 24 - 10 20
5. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
6. Верона Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
7. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
8. Лацио Заявка 11 5 2 4 17 - 19 17
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Удинезе Заявка 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Кальяри 1:1 Заявка 11 3 4 4 18 - 21 13
12. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
13. Сампдория Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
14. Беневенто Заявка 11 3 2 6 12 - 22 11
15. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Дженоа Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
19. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
20. Кротоне Заявка 11 1 2 8 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан 1:1 Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Кальяри 1:1 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
14. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Интер Милан 1:1 Заявка 6 3 3 0 13 - 5 12
5. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
12. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри 1:1 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 143
    Болонья 4.2% (6)
    X 11.9% (17)
    Рома 83.9% (120)
    Все прогнозы
    1.95 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Рома
    4.06
    4.26
    1.94
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.60 4.00 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 4.00 4.20 1.82
    Бонус: 5 000 ₽ 3.95 3.96 1.94
      4.06 4.26 1.84

    Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    21.00 0.00 12.50 1.01 5.10 1.14 4.70 1.20 2.70 1.48 2.18 1.73 1.90 1.97 1.72 2.20 1.39 3.20 1.29 3.95 1.11 5.60 1.09 6.20 1.03 10.50 1.02 11.00
    13.50 1.03 5.45 1.16 4.55 1.21 2.49 1.55 2.05 1.79 1.67 2.32 1.36 3.20 1.27 3.84 1.12 6.45 1.10 7.30 1.03 13.25
    6.58 1.14 2.87 1.46 2.58 1.56 2.27 1.70 1.96 1.94 1.76 2.17 1.58 2.51 1.30 3.79 1.12 7.25
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.49 1.65 2.25 1.27 3.75
    3.64 1.28 2.56 1.51 1.65 2.24 1.28 3.68 1.18 5.05
    3.47 1.35 2.79 1.49 2.04 1.87 1.72 2.24 1.50 2.74
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.15 1.65 1.61 2.23 1.36 3.15
    5.40 1.15 3.95 1.25 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.49 2.60
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.30
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.52
    Где смотреть матч Болонья - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Болонья - Рома

    Исход игры
    Болонья
    4.2% (6)
    Ничья
    11.9% (17)
    Рома
    83.9% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.43% (107)
    Меньше
    23.57% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    86.43% (121)
    Нет
    13.57% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    62.9% (90)
    1:1 Ничья
    9.8% (14)
    0:1 Рома
    8.4% (12)
    0:2 Рома
    4.2% (6)
    2:1 Болонья
    3.5% (5)
    1:3 Рома
    3.5% (5)
    2:3 Рома
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
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