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Болонья
 
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Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 5 0.5
2. Орсолини Риккардо 2 0.2
3. Барроу Муса 2 0.2
4. Паласио Родриго 1 0.1
5. Сванберг Маттиас 1 0.1
6. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.1
7. Ольсен Андреас 1 0.1
8. Виньято Эмануэль 1 0.1
9. Сантандер Федерико 0 0
10. Медель Гари 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 5 0.5
2. Верету Жордан 4 (3) 0.4
3. Педро Родригес 3 0.3
4. Джеко Эдин 3 0.3
5. Спинаццола Леонардо 1 0.1
6. Майораль Борха 1 0.1
7. Перес Карлес 1 0.1
8. Кумбулла Мараш 1 0.1
9. Пеллегрини Лоренцо 0 0
10. Кристанте Бриан 0 0
11. Перес Бруно 0 0
12. Карсдорп Рик 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Данило Ларанжера 4 0
2. Сванберг Маттиас 3 0
3. Хики Аарон 3 0
4. Дейкс Митчелл 1 1
5. Паласио Родриго 2 0
6. Сансоне Никола 2 0
7. Томиясу Такэхиро 2 0
8. Схаутен Йерди 2 0
9. Домингес Николас 2 0
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
11. М'Байе Ибрахим 1 0
Рома
# Игрок      
1. Педро Родригес 2 1
2. Кристанте Бриан 3 0
3. Верету Жордан 2 0
4. Ибаньес Рожер 2 0
5. Джеко Эдин 1 0
6. Сантон Давиде 1 0
7. Миранте Антонио 1 0
8. Пеллегрини Лоренцо 1 0
9. Карсдорп Рик 1 0
10. Вильяр Гонсало 1 0
11. Кумбулла Мараш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 35.71% (5) 7.14% (1) 14.29% (2)
 Рома 10.53% (2) 5.26% (1) 36.84% (7) 5.26% (1) 21.05% (4) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья
Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья Болонья 1:1 Наполи
Рома Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома
ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома

Последние игры между собой

Болонья: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Рома: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Рома 2:3 Болонья Серия A Болонья 1:2 Рома Серия A Рома 2:1 Болонья Серия A Болонья 2:0 Рома Серия A
Болонья 1:1 Рома Серия A Рома 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Рома Серия A Рома 3:0 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 5:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Рома Серия A Рома 2:3 Болонья Серия A Рома 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Болонья 0:1 Рома Серия A Рома 2:2 Болонья Серия A Болонья 0:2 Рома Серия A Рома 2:1 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 8 2 0 23 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
3. Наполи Заявка 10 7 0 3 24 - 10 20
4. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
5. Сассуоло Заявка 10 5 4 1 20 - 12 19
6. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
11. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
13. Беневенто Заявка 10 3 2 5 12 - 21 11
14. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
15. Специя Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
16. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
17. Фиорентина Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Торино Заявка 10 1 3 6 17 - 24 6
19. Дженоа Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Беневенто Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
10. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
14. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось 2 дня 8 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Болонья 3.7% (2)
    X 14.8% (8)
    Рома 81.5% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Рома
    3.68
    4.00
    2.05
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.60 4.00 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.95 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 3.68 3.85 2.05
      3.61 3.90 2.04

    Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    21.00 0.00 12.50 1.01 5.20 1.14 4.30 1.20 2.50 1.49 2.04 1.83 1.80 2.01 1.64 2.35 1.35 3.30 1.28 3.95 1.11 6.30 1.09 6.90 1.02 11.00 1.01 12.00
    14.25 1.02 5.25 1.17 4.55 1.21 2.51 1.54 2.06 1.78 1.69 2.30 1.37 3.15 1.27 3.84 1.12 6.55 1.10 7.30 1.03 12.75
    5.90 1.16 2.62 1.55 2.33 1.66 2.06 1.85 1.81 2.10 1.65 2.36 1.53 2.65 1.25 4.23 1.10 8.10
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.49 1.64 2.23 1.27 3.95
    3.60 1.29 2.68 1.47 1.68 2.19 1.28 3.68 1.17 5.00
    3.33 1.37 2.65 1.53 1.96 1.94 1.66 2.34 1.46 2.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.04 1.72 1.58 2.41 1.35 3.10
    5.45 1.16 3.95 1.25 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.48 2.60
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.30
    Букмекер Да Нет
    2.50 1.51
    Где смотреть матч Болонья - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Болонья - Рома

    Исход игры
    Болонья
    3.7% (2)
    Ничья
    14.8% (8)
    Рома
    81.5% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.43% (40)
    Меньше
    21.57% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    92.16% (47)
    Нет
    7.84% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    55.6% (30)
    1:1 Ничья
    13% (7)
    1:3 Рома
    7.4% (4)
    2:3 Рома
    5.6% (3)
    0:1 Рома
    3.7% (2)
    2:1 Болонья
    3.7% (2)
    0:2 Рома
    3.7% (2)
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