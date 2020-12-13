  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Дженоа
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Ювентус
0' 3'
1
Перин
Маттиа
5
Гольданига
Эдоардо
13
Бани
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
88
Пеллегрини
Лука
8
Лерагер
Лукас
21
Радованович
Иван
65
Ровелла
Николо
27
Стураро
Стефано
37
Пьяца
Марко
9
Скамачча
Джанлука
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
12
Алекс
Сандро
14
Маккенни
Уэстон
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
22
Кьеза
Федерико
10
Дибала
Пауло
7
Роналду
Криштиану
Дженоа
4-4-2
Ювентус
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пьяца Марко 3 0.3
2. Скамачча Джанлука 2 0.2
3. Пандев Горан 1 0.1
4. Дестро Маттиа 1 0.1
5. Дзаппакоста Давиде 1 0.1
6. Шомуродов Элдор 1 0.1
7. Гильоне Паоло 0 0
8. Бадель Милан 0 0
9. Лерагер Лукас 0 0
10. Гольданига Эдоардо 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 8 (2) 0.8
2. Мората Альваро 3 0.3
3. Бонуччи Леонардо 2 0.2
4. Кулушевски Деян 2 0.2
5. Маккенни Уэстон 1 0.1
6. Рабио Адриен 1 0.1
7. Куадрадо Хуан 0 0
8. Кьеза Федерико 0 0
9. Ремзи Аарон 0 0
10. Данило Луис 0 0
11. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Бадель Милан 4 0
2. Пандев Горан 2 0
3. Мазиелло Андреа 2 0
4. Зайц Миха 2 0
5. Бани Маттиа 2 0
6. Гольданига Эдоардо 2 0
7. Гильоне Паоло 2 0
8. Перин Маттиа 0 1
9. Дестро Маттиа 1 0
10. Стураро Стефано 1 0
11. Дзаппакоста Давиде 1 0
12. Скамачча Джанлука 1 0
13. Пеллегрини Лука 1 0
14. Ровелла Николо 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 3 1
2. Куадрадо Хуан 3 0
3. Кулушевски Деян 3 0
4. Фработта Джанлука 2 0
5. Пинсольо Карло 0 1
6. Мората Альваро 0 1
7. Кьеза Федерико 0 1
8. Бонуччи Леонардо 1 0
9. Данило Луис 1 0
10. Бентанкур Родриго 1 0
11. Мело Артур 1 0
12. Де Лихт Маттайс 1 0
13. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Ювентус 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 35.29% (6)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа
Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа
Ювентус Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев
Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Ювентус: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A
Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Кубок Дженоа 2:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Ювентус Серия A Дженоа 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Дженоа 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Дженоа Серия A Ювентус 3:2 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 8 2 0 23 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 29 - 15 24
3. Наполи Заявка 11 8 0 3 26 - 11 23
4. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
5. Рома Заявка 11 6 3 2 24 - 16 21
6. Ювентус 0:0 Заявка 11 5 6 0 20 - 8 21
7. Верона Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
8. Аталанта Заявка 10 5 2 3 21 - 16 17
9. Лацио Заявка 11 5 2 4 17 - 19 17
10. Удинезе Заявка 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Болонья Заявка 11 4 0 7 16 - 22 12
12. Кальяри Заявка 11 3 3 5 18 - 23 12
13. Сампдория Заявка 11 3 2 6 16 - 19 11
14. Беневенто Заявка 11 3 2 6 12 - 22 11
15. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Дженоа 0:0 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
19. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
20. Кротоне Заявка 11 1 2 8 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
3. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
10. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа 0:0 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
18. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
5. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Ювентус 0:0 Заявка 6 1 5 0 9 - 6 8
11. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 8'
    А "Ювентус" все прибавляет и прибавляет. Очень уж хотят гости быстрее открыть счёт в матче.
  • 7'
    Пытаются комбинировать хозяева, но своей активностью игроки "Ювентуса" вынуждают их ошибаться.
  • 6'
    Стураро решился на прямой удар, мяч принимает на себя стенка.
  • Фол, нарушение
    5'
    Ровелла падает, Маккенни сфолил, до ворот около 21 метра.
  • 4'
    Очень высокий прессинг в исполнении "Ювентуса", активно идут гости в прессинг на чужой половине.
  • Желтая карточка
    3'
    Подача в штрафную находит Рабио, который рукой переправляет мяч в сетку ворот. Такие голы не считаются. Жёлтая карточка.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу Марко Ди Белло, останавливает он игру. Нарушают правила против Роналду.
  • 2'
    "Ювентус" с первых секунд забирает мяч и начинает методично в пас раскачивать оборону соперника.
  • 1'
    "Дженоа" проводит матч в традиционном комплекте формы красно-синего цвета, в бело-чёрной форме футболисты "Ювентуса". 
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    2'
    Рабио Адриен задерживает мяч рукой
  • 2'
    Бонуччи Леонардо из команды Ювентус делает передачу одноклубнику.
  • 2'
    Куадрадо Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Радованович Иван из команды Дженоа играет слишком грубо. Роналду Криштиану оказался на газоне.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ювентус начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.00 5.70 1.27
Бонус: 5 000 ₽ 13.50 6.20 1.29
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 5.70 1.27
  11.27 5.61 1.32

Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.00 0.00 11.50 1.02 4.70 1.17 4.00 1.25 2.45 1.57 2.18 1.73 1.93 1.93 1.72 2.20 1.59 2.41 1.30 3.50 1.23 4.20 1.09 6.70 1.07 7.40 1.01 12.50 0.00 15.00
15.50 1.02 14.00 1.02 5.00 1.18 3.94 1.26 2.46 1.61 1.91 1.91 1.58 2.41 1.31 3.52 1.24 4.15 1.10 7.40
5.27 1.19 2.81 1.49 2.49 1.59 2.21 1.74 1.94 1.96 1.71 2.24 1.58 2.53 1.23 4.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.35 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40
3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
3.07 1.42 2.43 1.62 1.85 2.06 1.59 2.49 1.41 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
5.05 1.17 3.64 1.28 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.85
Букмекер Да Нет
5.40 1.15
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
Где смотреть матч Дженоа 0:0 Ювентус онлайн

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Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Ювентус

Исход игры
Дженоа
0.6% (1)
Ничья
2.6% (4)
Ювентус
96.8% (149)
Тотал 2.5
Больше
51.33% (77)
Меньше
48.67% (73)
Обе команды забьют
Да
45.33% (68)
Нет
54.67% (82)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
34.4% (53)
1:2 Ювентус
30.5% (47)
1:3 Ювентус
10.4% (16)
0:1 Ювентус
10.4% (16)
0:3 Ювентус
7.8% (12)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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