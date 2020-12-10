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Дженоа
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пьяца Марко 3 0.3
2. Скамачча Джанлука 2 0.2
3. Пандев Горан 1 0.1
4. Дестро Маттиа 1 0.1
5. Дзаппакоста Давиде 1 0.1
6. Шомуродов Элдор 1 0.1
7. Гильоне Паоло 0 0
8. Бадель Милан 0 0
9. Лерагер Лукас 0 0
10. Гольданига Эдоардо 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 8 (2) 0.8
2. Мората Альваро 3 0.3
3. Бонуччи Леонардо 2 0.2
4. Кулушевски Деян 2 0.2
5. Маккенни Уэстон 1 0.1
6. Рабио Адриен 1 0.1
7. Куадрадо Хуан 0 0
8. Кьеза Федерико 0 0
9. Ремзи Аарон 0 0
10. Данило Луис 0 0
11. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Бадель Милан 4 0
2. Пандев Горан 2 0
3. Мазиелло Андреа 2 0
4. Зайц Миха 2 0
5. Бани Маттиа 2 0
6. Гольданига Эдоардо 2 0
7. Гильоне Паоло 2 0
8. Перин Маттиа 0 1
9. Дестро Маттиа 1 0
10. Стураро Стефано 1 0
11. Дзаппакоста Давиде 1 0
12. Скамачча Джанлука 1 0
13. Пеллегрини Лука 1 0
14. Ровелла Николо 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 3 1
2. Куадрадо Хуан 3 0
3. Кулушевски Деян 3 0
4. Фработта Джанлука 2 0
5. Пинсольо Карло 0 1
6. Мората Альваро 0 1
7. Кьеза Федерико 0 1
8. Бонуччи Леонардо 1 0
9. Данило Луис 1 0
10. Бентанкур Родриго 1 0
11. Мело Артур 1 0
12. Де Лихт Маттайс 1 0
13. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Ювентус 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 35.29% (6)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа
Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа
Ювентус Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев
Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Ювентус: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A
Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Кубок Дженоа 2:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Ювентус Серия A Дженоа 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Дженоа 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Дженоа Серия A Ювентус 3:2 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 8 2 0 23 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
3. Наполи Заявка 10 7 0 3 24 - 10 20
4. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
5. Сассуоло Заявка 10 5 4 1 20 - 12 19
6. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
11. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
13. Беневенто Заявка 10 3 2 5 12 - 21 11
14. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
15. Специя Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
16. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
17. Фиорентина Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Торино Заявка 10 1 3 6 17 - 24 6
19. Дженоа Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Беневенто Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
10. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
14. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось 2 дня 11 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Дженоа 0% (0)
    X 8.9% (5)
    Ювентус 91.1% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Ювентус
    9.40
    5.40
    1.36
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 9.00 4.90 1.35
    Бонус: 5 000 ₽ 10.50 5.40 1.33
    Бонус: 5 000 ₽ 9.40 5.40 1.36
      10.76 5.25 1.35

    Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    16.00 0.00 11.00 1.02 4.40 1.19 3.55 1.28 2.28 1.65 2.03 1.81 1.78 2.06 1.49 2.55 1.25 3.85 1.18 4.50 1.06 7.70 1.05 8.30 1.01 14.00 0.00 15.00
    14.00 1.02 12.50 1.03 4.40 1.22 3.52 1.31 2.21 1.74 1.73 2.14 1.46 2.76 1.25 4.05 1.19 4.90 1.07 9.20
    4.91 1.21 2.79 1.49 2.30 1.68 2.06 1.85 1.80 2.11 1.63 2.41 1.51 2.68 1.20 5.01
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.25 1.67 1.55 2.44 1.19 4.50
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.19 4.70 1.14 5.90
    2.98 1.44 2.34 1.66 1.81 2.13 1.56 2.57 1.38 3.27
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.75
    4.70 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.27
    Где смотреть матч Дженоа - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Дженоа - Ювентус

    Исход игры
    Дженоа
    0% (0)
    Ничья
    8.9% (5)
    Ювентус
    91.1% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.83% (28)
    Меньше
    47.17% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    54.72% (29)
    Нет
    45.28% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    35.7% (20)
    0:2 Ювентус
    25% (14)
    0:1 Ювентус
    10.7% (6)
    1:3 Ювентус
    8.9% (5)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    0:3 Ювентус
    5.4% (3)
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