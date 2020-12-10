Дженоа
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пьяца Марко
|3
|0.3
|2.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.2
|3.
|Пандев Горан
|1
|0.1
|4.
|Дестро Маттиа
|1
|0.1
|5.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.1
|6.
|Шомуродов Элдор
|1
|0.1
|7.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|8.
|Бадель Милан
|0
|0
|9.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|10.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|8 (2)
|0.8
|2.
|Мората Альваро
|3
|0.3
|3.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.2
|4.
|Кулушевски Деян
|2
|0.2
|5.
|Маккенни Уэстон
|1
|0.1
|6.
|Рабио Адриен
|1
|0.1
|7.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|8.
|Кьеза Федерико
|0
|0
|9.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|10.
|Данило Луис
|0
|0
|11.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бадель Милан
|4
|0
|2.
|Пандев Горан
|2
|0
|3.
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|4.
|Зайц Миха
|2
|0
|5.
|Бани Маттиа
|2
|0
|6.
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|7.
|Гильоне Паоло
|2
|0
|8.
|Перин Маттиа
|0
|1
|9.
|Дестро Маттиа
|1
|0
|10.
|Стураро Стефано
|1
|0
|11.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|12.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|13.
|Пеллегрини Лука
|1
|0
|14.
|Ровелла Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|3
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|3
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|3
|0
|4.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|5.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|6.
|Мората Альваро
|0
|1
|7.
|Кьеза Федерико
|0
|1
|8.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|9.
|Данило Луис
|1
|0
|10.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|11.
|Мело Артур
|1
|0
|12.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|13.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Ювентус
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|35.29% (6)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +8 =3 -9Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа
Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа
Ювентус Последние 20 матчей: +10 =6 -4Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев
Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Ювентус: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Кубок Дженоа 2:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Ювентус Серия A Дженоа 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Дженоа 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Дженоа Серия A Ювентус 3:2 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 14
|21
|3.
|Наполи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 10
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|6.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 15
|18
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|9.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 17
|12
|11.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 20
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|13.
|Беневенто
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 21
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|16.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|18.
|Торино
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|17 - 24
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|18.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дженоа - Ювентус
Исход игры
Дженоа
0% (0)
Ничья
8.9% (5)
Ювентус
91.1% (51)
Тотал 2.5
Больше
52.83% (28)
Меньше
47.17% (25)
Обе команды забьют
Да
54.72% (29)
Нет
45.28% (24)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
35.7% (20)
0:2 Ювентус
25% (14)
0:1 Ювентус
10.7% (6)
1:3 Ювентус
8.9% (5)
1:1 Ничья
7.1% (4)
0:3 Ювентус
5.4% (3)
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