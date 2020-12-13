Наполи
1:1
Второй тайм: 62'
Стадион: Диего Армандо Марадона
Сампдория
0:1
20' ГолЯнкто Якуб
38' Желтая карточкаТорсби Мортен
52' Желтая карточкаЭкдаль Олбин
1:1
53' ГолЛосано Ирвинг
31
Гулам
Фаузи
14
Мертенс
Дрис
15
Коллей
Омар
22
Йосида
Майя
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
0:1
38'
52'
53'
1:1
59'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 5
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвинг
|5
|0.45
|2.
|Мертенс Дрис
|4
|0.36
|3.
|Инсинье Лоренцо
|4
|0.36
|4.
|Политано Маттео
|3
|0.27
|5.
|Осимхен Виктор
|2
|0.18
|6.
|Петанья Андреа
|2
|0.18
|7.
|Зелиньски Пётр
|1
|0.09
|8.
|Фабиан Руис
|1
|0.09
|9.
|Демме Диего
|1
|0.09
|10.
|Элмас Эльиф
|1
|0.09
|11.
|Оспина Давид
|0
|0
|12.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|13.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|5 (1)
|0.45
|2.
|Янкто Якуб
|3
|0.27
|3.
|Торсби Мортен
|2
|0.18
|4.
|Кандрева Антонио
|1
|0.09
|5.
|Верре Валерио
|1
|0.09
|6.
|Дамсгор Миккель
|1
|0.09
|7.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.09
|8.
|Экдаль Олбин
|1
|0.09
|9.
|Коллей Омар
|1
|0.09
|10.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|11.
|Кейта Бальде
|0
|0
|12.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|13.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|1
|2.
|Политано Маттео
|2
|0
|3.
|Оспина Давид
|1
|0
|4.
|Манолас Костас
|1
|0
|5.
|Кулибали Калиду
|1
|0
|6.
|Руй Мариу
|1
|0
|7.
|Демме Диего
|1
|0
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|9.
|Лоботка Станислав
|1
|0
|10.
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|11.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|6
|0
|2.
|Торсби Мортен
|5
|0
|3.
|Рамирес Гастон
|3
|0
|4.
|Янкто Якуб
|3
|0
|5.
|Ауджелло Томмазо
|1
|1
|6.
|Адриен Силва
|2
|0
|7.
|Экдаль Олбин
|2
|0
|8.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|9.
|Йосида Майя
|1
|0
|10.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|11.
|Кейта Бальде
|1
|0
|12.
|Феррари Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|29.17% (7)
|20.83% (5)
|Сампдория
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +13 =2 -5Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома
Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья
Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа
Последние игры между собой
Наполи: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Сампдория: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Сампдория 0:2 Наполи Серия A Наполи 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:2 Сампдория Серия A Наполи 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Наполи Серия A Сампдория 2:5 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сампдория Серия A Наполи 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Наполи Серия A Сампдория 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:0 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 15
|24
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|4.
|Наполи
|1:1 Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 11
|21
|5.
|Рома
|5:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|6.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|7.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|8.
|Аталанта
|3:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 16
|17
|9.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|10.
|Удинезе
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Болонья
|1:5 Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 22
|12
|12.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|13.
|Кальяри
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|14.
|Беневенто
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 22
|11
|15.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|17.
|Фиорентина
|0:3 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|19 - 27
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Рома
|5:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|6.
|Наполи
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|16 - 7
|10
|7.
|Болонья
|1:5 Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Аталанта
|3:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|10.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|Фиорентина
|0:3 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|14.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|5.
|Наполи
|1:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|3:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Рома
|5:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|1:5 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|0:3 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Наполи 1:1 Сампдория
Исход игры
Наполи
96.1% (149)
Ничья
3.2% (5)
Сампдория
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.32% (78)
Меньше
48.68% (74)
Обе команды забьют
Да
48.03% (73)
Нет
51.97% (79)
Популярный счёт
2:0 Наполи
40% (62)
2:1 Наполи
31.6% (49)
3:1 Наполи
10.3% (16)
1:0 Наполи
5.2% (8)
3:0 Наполи
5.2% (8)
1:1 Ничья
1.9% (3)
3:2 Наполи
1.3% (2)
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