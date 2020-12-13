Наполи
2:1
Конец матча
Стадион: Диего Армандо Марадона
Сампдория
0:1
20' ГолЯнкто Якуб
38' Желтая карточкаТорсби Мортен
52' Желтая карточкаЭкдаль Олбин
1:1
53' ГолЛосано Ирвинг
2:1
68' ГолПетанья Андреа
83' Желтая карточкаКоллей Омар
84' Желтая карточкаДи Лоренцо Джованни
90' Желтая карточкаИнсинье Лоренцо
90' Желтая карточкаРамирес Гастон
90' Желтая карточкаРуй Мариу
31
Гулам
Фаузи
14
Мертенс
Дрис
15
Коллей
Омар
22
Йосида
Майя
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
0:1
38'
52'
53'
1:1
59'
68'
2:1
83'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвинг
|6
|0.55
|2.
|Мертенс Дрис
|4
|0.36
|3.
|Инсинье Лоренцо
|4
|0.36
|4.
|Политано Маттео
|3
|0.27
|5.
|Петанья Андреа
|3
|0.27
|6.
|Осимхен Виктор
|2
|0.18
|7.
|Зелиньски Пётр
|1
|0.09
|8.
|Фабиан Руис
|1
|0.09
|9.
|Демме Диего
|1
|0.09
|10.
|Элмас Эльиф
|1
|0.09
|11.
|Оспина Давид
|0
|0
|12.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|13.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|5 (1)
|0.45
|2.
|Янкто Якуб
|3
|0.27
|3.
|Торсби Мортен
|2
|0.18
|4.
|Кандрева Антонио
|1
|0.09
|5.
|Верре Валерио
|1
|0.09
|6.
|Дамсгор Миккель
|1
|0.09
|7.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.09
|8.
|Экдаль Олбин
|1
|0.09
|9.
|Коллей Омар
|1
|0.09
|10.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|11.
|Кейта Бальде
|0
|0
|12.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|13.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|1
|2.
|Руй Мариу
|2
|0
|3.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|4.
|Политано Маттео
|2
|0
|5.
|Оспина Давид
|1
|0
|6.
|Манолас Костас
|1
|0
|7.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|8.
|Кулибали Калиду
|1
|0
|9.
|Демме Диего
|1
|0
|10.
|Лоботка Станислав
|1
|0
|11.
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|12.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|6
|0
|2.
|Торсби Мортен
|5
|0
|3.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|4.
|Экдаль Олбин
|3
|0
|5.
|Янкто Якуб
|3
|0
|6.
|Ауджелло Томмазо
|1
|1
|7.
|Адриен Силва
|2
|0
|8.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|9.
|Йосида Майя
|1
|0
|10.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|11.
|Кейта Бальде
|1
|0
|12.
|Коллей Омар
|1
|0
|13.
|Феррари Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|3.85% (1)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|30.77% (8)
|19.23% (5)
|Сампдория
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +13 =2 -5Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома
Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья
Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа
Последние игры между собой
Наполи: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Сампдория: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Сампдория 0:2 Наполи Серия A Наполи 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:2 Сампдория Серия A Наполи 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Наполи Серия A Сампдория 2:5 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сампдория Серия A Наполи 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Наполи Серия A Сампдория 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:0 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 15
|24
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|26 - 11
|23
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|5.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|6.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|11
|5
|6
|0
|20 - 8
|21
|7.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|8.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 16
|17
|9.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|10.
|Удинезе
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 22
|12
|12.
|Кальяри
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|13.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|14.
|Беневенто
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 22
|11
|15.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|19 - 27
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|5.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|10.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|14.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|18.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 6
|8
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Наполи 2:1 Сампдория
Исход игры
Наполи
96.1% (149)
Ничья
3.2% (5)
Сампдория
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.32% (78)
Меньше
48.68% (74)
Обе команды забьют
Да
48.03% (73)
Нет
51.97% (79)
Популярный счёт
2:0 Наполи
40% (62)
2:1 Наполи
31.6% (49)
3:1 Наполи
10.3% (16)
1:0 Наполи
5.2% (8)
3:0 Наполи
5.2% (8)
1:1 Ничья
1.9% (3)
3:2 Наполи
1.3% (2)
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