  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Наполи
2:1
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
0:1
20' Гол
Янкто Якуб
38' Желтая карточка
Торсби Мортен
52' Желтая карточка
Экдаль Олбин
1:1
53' Гол
Лосано Ирвинг
2:1
68' Гол
Петанья Андреа
83' Желтая карточка
Коллей Омар
84' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
90' Желтая карточка
Инсинье Лоренцо
90' Желтая карточка
Рамирес Гастон
90' Желтая карточка
Руй Мариу
90'+5
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
31
Гулам
Фаузи
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
14
Мертенс
Дрис
1
Аудеро
Эмиль
25
Феррари
Алекс
15
Коллей
Омар
22
Йосида
Майя
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
6
Экдаль
Олбин
18
Торсби
Мортен
14
Янкто
Якуб
8
Верре
Валерио
27
Квальярелла
Фабио
Наполи
4-2-3-1
Сампдория
4-4-1-1

Ход матча

20'
0:1
Янкто Якуб
(Верре Валерио)
38'
 
Торсби Мортен
46'
Лосано Ирвинг
Политано Маттео
 
46'
Петанья Андреа
Фабиан Руис
 
52'
 
Экдаль Олбин
53'
Лосано Ирвинг
(Мертенс Дрис)
1:1
59'
Бакайоко Тьемуэ
Демме Диего
 
59'
Руй Мариу
Гулам Фаузи
 
63'
 
Рамирес Гастон
Верре Валерио
68'
Петанья Андреа
(Лосано Ирвинг)
2:1
77'
Лоботка Станислав
Зелиньски Пётр
 
79'
 
Дамсгор Миккель
Янкто Якуб
83'
 
Коллей Омар
84'
Ди Лоренцо Джованни
 
90'
Инсинье Лоренцо
 
90'
 
Рамирес Гастон
90'
Руй Мариу
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 6 0.55
2. Мертенс Дрис 4 0.36
3. Инсинье Лоренцо 4 0.36
4. Политано Маттео 3 0.27
5. Петанья Андреа 3 0.27
6. Осимхен Виктор 2 0.18
7. Зелиньски Пётр 1 0.09
8. Фабиан Руис 1 0.09
9. Демме Диего 1 0.09
10. Элмас Эльиф 1 0.09
11. Оспина Давид 0 0
12. Ди Лоренцо Джованни 0 0
13. Хюсай Эльсейд 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 5 (1) 0.45
2. Янкто Якуб 3 0.27
3. Торсби Мортен 2 0.18
4. Кандрева Антонио 1 0.09
5. Верре Валерио 1 0.09
6. Дамсгор Миккель 1 0.09
7. Ауджелло Томмазо 1 0.09
8. Экдаль Олбин 1 0.09
9. Коллей Омар 1 0.09
10. Рамирес Гастон 0 0
11. Кейта Бальде 0 0
12. Бонаццоли Федерико 0 0
13. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Бакайоко Тьемуэ 1 1
2. Руй Мариу 2 0
3. Ди Лоренцо Джованни 2 0
4. Политано Маттео 2 0
5. Оспина Давид 1 0
6. Манолас Костас 1 0
7. Инсинье Лоренцо 1 0
8. Кулибали Калиду 1 0
9. Демме Диего 1 0
10. Лоботка Станислав 1 0
11. Лосано Ирвинг 1 0
12. Осимхен Виктор 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 6 0
2. Торсби Мортен 5 0
3. Рамирес Гастон 4 0
4. Экдаль Олбин 3 0
5. Янкто Якуб 3 0
6. Ауджелло Томмазо 1 1
7. Адриен Силва 2 0
8. Квальярелла Фабио 1 0
9. Йосида Майя 1 0
10. Берешиньски Бартош 1 0
11. Кейта Бальде 1 0
12. Коллей Омар 1 0
13. Феррари Алекс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 3.85% (1) 15.38% (4) 11.54% (3) 19.23% (5) 30.77% (8) 19.23% (5)
 Сампдория 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома
Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья
Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа

Последние игры между собой

Наполи: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Сампдория: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сампдория Серия A Наполи 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Наполи Серия A
Сампдория 0:2 Наполи Серия A Наполи 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:2 Сампдория Серия A Наполи 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Наполи Серия A Сампдория 2:5 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сампдория Серия A Наполи 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Наполи Серия A Сампдория 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:0 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 8 2 0 23 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 29 - 15 24
3. Наполи Заявка 11 8 0 3 26 - 11 23
4. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
5. Рома Заявка 11 6 3 2 24 - 16 21
6. Ювентус 0:0 Заявка 11 5 6 0 20 - 8 21
7. Верона Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
8. Аталанта Заявка 10 5 2 3 21 - 16 17
9. Лацио Заявка 11 5 2 4 17 - 19 17
10. Удинезе Заявка 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Болонья Заявка 11 4 0 7 16 - 22 12
12. Кальяри Заявка 11 3 3 5 18 - 23 12
13. Сампдория Заявка 11 3 2 6 16 - 19 11
14. Беневенто Заявка 11 3 2 6 12 - 22 11
15. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Дженоа 0:0 Заявка 11 1 4 6 9 - 19 7
19. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
20. Кротоне Заявка 11 1 2 8 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
3. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
10. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа 0:0 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
18. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
5. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Ювентус 0:0 Заявка 6 1 5 0 9 - 6 8
11. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Наполи 96.1% (149)
X 3.2% (5)
Сампдория 0.6% (1)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 2.70 6.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 8.20 47.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.45 8.20
  1.88 2.65 7.46

Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.03 12.00 1.01 5.55 1.05 4.00 1.25 4.05 1.23 2.02 1.88 1.73 2.18 2.18 1.68 1.30 3.40 1.22 4.90 1.09 6.30 1.03 12.00 1.01 13.00 1.01 15.00
13.75 1.03 5.10 1.18 4.05 1.25 2.44 1.57 1.93 1.89 1.62 2.44 1.31 3.52 1.24 4.15 1.10 7.20 1.08 8.00 1.02 14.75
5.88 1.16 2.23 1.68 1.96 1.92 2.47 1.57 1.88 2.00 2.00 1.88 1.64 2.32 1.24 4.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 2.41 1.53 1.77 2.04 1.23 4.00 1.11 6.50
3.64 1.28 2.45 1.55 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15
2.03 1.87 2.60 1.55 1.93 1.97 1.54 2.61 1.30 3.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.99 1.76 1.48 2.46 1.30 3.35
5.10 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.49 2.62 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.28 3.60
Букмекер Да Нет
2.52 1.52
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Где смотреть матч Наполи 2:1 Сампдория онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Наполи 2:1 Сампдория

Исход игры
Наполи
96.1% (149)
Ничья
3.2% (5)
Сампдория
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.32% (78)
Меньше
48.68% (74)
Обе команды забьют
Да
48.03% (73)
Нет
51.97% (79)
Популярный счёт
2:0 Наполи
40% (62)
2:1 Наполи
31.6% (49)
3:1 Наполи
10.3% (16)
1:0 Наполи
5.2% (8)
3:0 Наполи
5.2% (8)
1:1 Ничья
1.9% (3)
3:2 Наполи
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный