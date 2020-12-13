Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Фиорентина
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Мохика ХоанПолузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Алехандро
|4
|0.44
|2.
|Муриэль Луис
|4
|0.44
|3.
|Сапата Дуван
|2 (1)
|0.22
|4.
|Хатебур Ханс
|2
|0.22
|5.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.22
|6.
|Госенс Робин
|1
|0.11
|7.
|Пашалич Марио
|1
|0.11
|8.
|Де Рон Мартен
|1
|0.11
|9.
|Миранчук Алексей
|1
|0.11
|10.
|Паломино Хосе
|0
|0
|11.
|Малиновский Руслан
|0
|0
|12.
|Фройлер Ремо
|0
|0
|13.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.4
|2.
|Миленкович Никола
|2
|0.2
|3.
|Бираги Кристиано
|1
|0.1
|4.
|Кьеза Федерико
|1
|0.1
|5.
|Песселья Херман
|1
|0.1
|6.
|Влахович Душан
|1
|0.1
|7.
|Куаме Кристиан
|1
|0.1
|8.
|Рибери Франк
|0
|0
|9.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|10.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Толой Рафаэл
|3
|0
|2.
|Джимсити Берат
|3
|0
|3.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|4.
|Госенс Робин
|2
|0
|5.
|Паломино Хосе
|1
|0
|6.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|7.
|Пашалич Марио
|1
|0
|8.
|Мохика Хоан
|1
|0
|9.
|Хатебур Ханс
|1
|0
|10.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|11.
|Пессина Маттео
|1
|0
|12.
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|13.
|Траоре Амад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бираги Кристиано
|3
|0
|2.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|3.
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|4.
|Лирола Поль
|3
|0
|5.
|Миленкович Никола
|2
|0
|6.
|Мартинес Лукас II
|0
|1
|7.
|Рибери Франк
|1
|0
|8.
|Валеро Борха
|1
|0
|9.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|10.
|Песселья Херман
|1
|0
|11.
|Амрабат Софьян
|1
|0
|12.
|Пульгар Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|Фиорентина
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта
Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта
Фиорентина Последние 20 матчей: +10 =4 -6Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто
Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Фиорентина: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Аталанта 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:3 Аталанта Кубок Фиорентина 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Аталанта Серия A Фиорентина 3:2 Аталанта Серия A Фиорентина 3:1 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Фиорентина Серия A Аталанта 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 10
|20
|5.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|6.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|7.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 15
|18
|8.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|9.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|10.
|Удинезе
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Кальяри
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 21
|13
|12.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 17
|12
|13.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|14.
|Беневенто
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 22
|11
|15.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|19 - 27
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Кальяри
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|14.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 5
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|12.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аталанта - Фиорентина
Исход игры
Аталанта
91% (132)
Ничья
7.6% (11)
Фиорентина
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
69.72% (99)
Меньше
30.28% (43)
Обе команды забьют
Да
73.94% (105)
Нет
26.06% (37)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
53.8% (78)
1:0 Аталанта
11.7% (17)
2:0 Аталанта
11% (16)
3:1 Аталанта
6.9% (10)
1:1 Ничья
6.9% (10)
3:2 Аталанта
2.1% (3)
3:0 Аталанта
1.4% (2)
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