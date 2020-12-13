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Аталанта
 
Позже

Стадион:
Фиорентина
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
32
Пессина
Маттео
18
Малиновский
Руслан
91
Сапата
Дуван
69
Дронговски
Бартломей
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
3
Бираги
Кристиано
21
Лирола
Поль
34
Амрабат
Софьян
78
Пульгар
Эрик
5
Бонавентура
Джакомо
92
Эйссерик
Валентин
9
Влахович
Душан
Аталанта
3-4-2-1
Фиорентина
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 0.44
2. Муриэль Луис 4 0.44
3. Сапата Дуван 2 (1) 0.22
4. Хатебур Ханс 2 0.22
5. Ламмерс Сэм 2 0.22
6. Госенс Робин 1 0.11
7. Пашалич Марио 1 0.11
8. Де Рон Мартен 1 0.11
9. Миранчук Алексей 1 0.11
10. Паломино Хосе 0 0
11. Малиновский Руслан 0 0
12. Фройлер Ремо 0 0
13. Ромеро Кристиан 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 4 0.4
2. Миленкович Никола 2 0.2
3. Бираги Кристиано 1 0.1
4. Кьеза Федерико 1 0.1
5. Песселья Херман 1 0.1
6. Влахович Душан 1 0.1
7. Куаме Кристиан 1 0.1
8. Рибери Франк 0 0
9. Бонавентура Джакомо 0 0
10. Лирола Поль 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Толой Рафаэл 3 0
2. Джимсити Берат 3 0
3. Фройлер Ремо 2 0
4. Госенс Робин 2 0
5. Паломино Хосе 1 0
6. Малиновский Руслан 1 0
7. Пашалич Марио 1 0
8. Мохика Хоан 1 0
9. Хатебур Ханс 1 0
10. Кальдара Маттиа 1 0
11. Пессина Маттео 1 0
12. Ромеро Кристиан 1 0
13. Траоре Амад 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 3 0
2. Чеккерини Федерико 3 0
3. Кастровилли Гаэтано 3 0
4. Лирола Поль 3 0
5. Миленкович Никола 2 0
6. Мартинес Лукас II 0 1
7. Рибери Франк 1 0
8. Валеро Борха 1 0
9. Бонавентура Джакомо 1 0
10. Песселья Херман 1 0
11. Амрабат Софьян 1 0
12. Пульгар Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 16.67% (3) 16.67% (3) 33.33% (6) 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3)
 Фиорентина 36.36% (4) 9.09% (1) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта
Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта
Фиорентина Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто
Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Фиорентина: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Фиорентина 1:2 Аталанта Серия A Фиорентина 2:1 Аталанта Кубок Аталанта 2:2 Фиорентина Серия A Аталанта 2:1 Фиорентина Кубок
Аталанта 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:3 Аталанта Кубок Фиорентина 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Аталанта Серия A Фиорентина 3:2 Аталанта Серия A Фиорентина 3:1 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Фиорентина Серия A Аталанта 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 8 2 0 23 - 9 26
2. Интер Милан 1:1 Заявка 11 6 4 1 27 - 15 22
3. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
4. Наполи Заявка 10 7 0 3 24 - 10 20
5. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
6. Верона Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
7. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
8. Лацио Заявка 11 5 2 4 17 - 19 17
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Удинезе Заявка 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Кальяри 1:1 Заявка 11 3 4 4 18 - 21 13
12. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
13. Сампдория Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
14. Беневенто Заявка 11 3 2 6 12 - 22 11
15. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Дженоа Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
19. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
20. Кротоне Заявка 11 1 2 8 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан 1:1 Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Кальяри 1:1 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
14. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Интер Милан 1:1 Заявка 6 3 3 0 13 - 5 12
5. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
12. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри 1:1 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 11-го тура Серии А между "Аталантой" и "Фиорентиной". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 145
Аталанта 91% (132)
X 7.6% (11)
Фиорентина 1.4% (2)
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Фиорентина
1.76
4.08
5.32
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.72 4.00 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.95 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 4.00 4.90
  1.69 4.08 5.32

Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.00 1.01 9.90 1.03 4.10 1.23 3.25 1.35 2.14 1.75 1.91 1.95 1.68 2.26 1.77 2.17 1.44 2.80 1.21 4.40 1.15 5.00 1.05 8.70 1.04 9.30 1.01 15.50
13.25 1.03 11.75 1.04 4.15 1.24 3.32 1.34 2.18 1.76 1.68 2.21 1.44 2.82 1.22 4.40 1.17 5.25 1.06 9.60
4.44 1.24 2.56 1.56 2.15 1.77 1.92 1.99 1.67 2.33 1.53 2.66 1.43 2.97 1.16 5.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.51 2.55 1.18 5.00
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
3.43 1.35 2.82 1.48 2.22 1.74 1.73 2.22 1.52 2.70 1.35 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00 1.28 3.15
4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.08
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Где смотреть матч Аталанта - Фиорентина онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта - Фиорентина

Исход игры
Аталанта
91% (132)
Ничья
7.6% (11)
Фиорентина
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
69.72% (99)
Меньше
30.28% (43)
Обе команды забьют
Да
73.94% (105)
Нет
26.06% (37)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
53.8% (78)
1:0 Аталанта
11.7% (17)
2:0 Аталанта
11% (16)
3:1 Аталанта
6.9% (10)
1:1 Ничья
6.9% (10)
3:2 Аталанта
2.1% (3)
3:0 Аталанта
1.4% (2)
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