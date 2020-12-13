Угловой у ворот "Пармы". Чалханоглу выполнил подачу в центр штрафной площади, Эрнани головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Диас пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл немного в сторону от цели.

Беннасер в центре поля нарушил правила против Эрнани. Вновь игроки "Пармы" не стали особо спешить при розыгрыше мяча.

Бругман при передаче назад к левому углу штрафной площади подставил Сепе, пришлось голкиперу "Пармы" делать серьёзный рывок и выбивать мяч в аут.

Иакопони выполнил неудачный заброс на ход Жервиньо по правому флангу, Тео без всякого труда перехватил мяч и далее уже отыгрался с Доннаруммой.

26' Тео при проходе вперёд по левому флангу удачно проткнул мяч на Ребича мимо Иакопони, затем Анте выполнил ответный пас на ход Эрнандесу, Тео убежал на левый угол штрафной площади, а затем выполнил прострел во вратарскую, Диас пяткой здорово подправил мяч к правой штанге на свободного Кастильехо, который в свою очередь спокойно отправил мяч в сетку. Всё бы было хорошо, но Франческо Фурно после общения с судьями из комнаты VAR зафиксировал офсайд.

25' Беннасер в центре поля нарушил правила против Куртича. Игроки "Пармы" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

24' Ребич перехватил мяч на левом фланге у штрафной площади "Пармы", затем уже к атаке подключился Диас, Брахим с левого угла штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной, Кесси в борьбе с Куртичем оказался на газоне, Франческо Фурно показал, что нужно играть дальше.

23' Карамо выполнил передачу на ход Жервиньо по правому флангу, Жервиньо успешно зацепился за мяч, а затем выполнил ответную подачу к линии вратарской, Карамо головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

22' Чалханоглу с углового выполнил подачу во вратарскую, Хакан слишком сильно закрутил мяч, который в итоге полетел точно в руки Сепе.

21' Чалханоглу при проходе вперёд по левой половине поля отыгрался с Ребичем, затем Хакан выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Тео, Эрнандес выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в ногу Иакопони и ушёл на угловой.

20' Вышли на поле врачи "Пармы", после паузы Эрнани поднялся, но пока игрок гостей очень сильно хромает, нужно будет ему время, чтобы попытаться разбегаться.

19' Эрнани досталось по ногам от Романьоли в борьбе за мяч в центре поля, но это был игровой момент, а поэтому Франческо Фурно не дал свистка.

18' Беннасер с левого фланга выполнил заброс в центр штрафной площади на ход Ребичу, форвард "Милана" забрался в офсайд.

17' Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Пармы" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

16' Чалханоглу получил мяч у радиуса штрафной площади и сразу же пробил по воротам, мяч задел защитника "Пармы" и ушёл на угловой.

15' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Эрнани!!! Жервиньо вновь прошёл вперёд по левому флангу, затем при входе в штрафную площадь Жервиньо удачно раскачал Калюлю и выполнил передачу в центр штрафной, Эрнани из-под Кесси в касание пробил точно в правый угол ворот и не оставил шансов Доннарумме на спасение.

14' Тео из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Алвеш оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Сепе.

13' Жервиньо прошёл вперёд по левому флангу, затем последовала передача немного назад на Куртича, Ясмин выполнил подачу в центр штрафной площади, Калюлю головой выбил мяч подальше от своих ворот.

12' Кастильехо попытался теперь уже войти в штрафную площадь с левого фланга, вновь Карамо удачно отработал в обороне, мяч на этот раз был выбит в аут.

11' Чалханоглу и Кастильехо разыграли угловой между собой, затем к комбинации на левом фланге подключился Беннасер, но игроки "Милана" ничего интересного при этом стандарте так и не смогли придумать.

10' Чалханоглу попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Хакана накрыл Карамо, мяч был выбит на угловой.

9' Иакопони с левого фланга у левого угла своей штрафной площади плохо выбил мяч вперёд, Ребич мяч практически сразу же перехватил, следом Анте выполнил передачу к линии вратарской на Кастильехо, но Самуэль наткнулся на корпус Гальоло и не смог завершить момент ударом по воротам.

8' Габбия лишь с помощью двух врачей смог покинуть поле, конечно же Маттео сразу отправился в раздевалку, а дальше быть может его повезут в больницу. Пожелаем здоровья защитнику "Милана".

7' В составе "Милана" произошла замена. Вместо Маттео Габбия на поле вышел Пьер Калюлю.

6' Вышли на поле врачи "Милана", после паузы они подтвердили, что без замены не обойтись.

5' Жервиньо с левого фланга выполнил передачу в центр на Корнелиуса, Габбия оказался первым на мяче, но Корнелиус также до конца шёл на мяч, всё привело к тому, что центральный защитник получил серьёзную травму.

4' Чалханоглу в центре поля нарушил правила против Иакопони. Игроки "Пармы" довольно быстро разыграли стандарт.

3' Карамо пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

2' Бругман попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Беннасер и перехватил мяч.