  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Милан
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Парма
0'
0:1
13' Гол
Эрнани Азеведо
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Кастильехо Самуэль
30'
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
46
Габбия
Маттео
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
4
Беннасер
Исмаэль
7
Кастильехо
Самуэль
10
Чалханоглу
Хакан
21
Диас
Брахим
12
Ребич
Анте
1
Сепе
Луиджи
2
Иакопони
Симоне
24
Осорио
Йордан
22
Алвеш
Бруну
7
Гальоло
Риккардо
23
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
14
Куртич
Ясмин
10
Карамо
Янн
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
Милан
4-2-3-1
Парма
4-3-3

Ход матча

5'
Калюлю Пьер
Габбия Маттео
 
13'
0:1
Эрнани Азеведо
(Жервиньо Куасси)
24'
Кастильехо Самуэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 10 (2) 0.91
2. Кесси Франк 4 (3) 0.36
3. Леау Рафаэл 2 0.18
4. Кастильехо Самуэль 2 0.18
5. Диас Брахим 1 0.09
6. Тео Эрнандес 1 0.09
7. Романьоли Алессио 1 0.09
8. Хёуге Йенс 1 0.09
9. Салемакерс Алексис 1 0.09
10. Ребич Анте 0 0
11. Чалханоглу Хакан 0 0
12. Беннасер Исмаэль 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.36
2. Эрнани Азеведо 3 0.27
3. Гальоло Риккардо 1 0.09
4. Карамо Янн 1 0.09
5. Куцка Юрай 1 (1) 0.09
6. Куртич Ясмин 1 0.09
7. Бругман Гастон 0 0
8. Инглезе Роберто 0 0
9. Пеццелла Джузеппе 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 4 0
2. Тео Эрнандес 3 0
3. Ибрагимович Златан 2 0
4. Ребич Анте 2 0
5. Кастильехо Самуэль 2 0
6. Габбия Маттео 2 0
7. Леау Рафаэл 2 0
8. Кьяер Симон 1 0
9. Чалханоглу Хакан 1 0
10. Крунич Раде 1 0
11. Калабрия Давиде 1 0
12. Беннасер Исмаэль 1 0
13. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 3 0
2. Иакопони Симоне 1 1
3. Куцка Юрай 2 0
4. Алвеш Бруну 2 0
5. Пеццелла Джузеппе 2 0
6. Дармиан Маттео 1 0
7. Скоццарелла Маттео 1 0
8. Куртич Ясмин 1 0
9. Бругман Гастон 1 0
10. Лорини Венсан 1 0
11. Грасси Альберто 1 0
12. Карамо Янн 1 0
13. Брунетта Хуан 1 0
14. Бузи Максим 1 0
15. Зом Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 9.09% (2) 22.73% (5) 13.64% (3) 22.73% (5) 0 31.82% (7)
 Парма 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина
Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия
Парма Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма
Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория

Последние игры между собой

Милан: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
Парма: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Милан 3:1 Парма Серия A Парма 0:1 Милан Серия A Парма 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Парма Серия A
Милан 3:1 Парма Серия A Парма 4:5 Милан Серия A Милан 2:4 Парма Серия A Парма 3:2 Милан Серия A Милан 2:1 Парма Серия A Парма 1:1 Милан Серия A Парма 0:2 Милан Серия A Милан 4:1 Парма Серия A Милан 4:0 Парма Серия A Парма 0:1 Милан Серия A Парма 1:0 Милан Серия A Милан 2:0 Парма Серия A Парма 0:0 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:1 Заявка 11 8 3 0 24 - 10 27
2. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 29 - 15 24
3. Наполи Заявка 11 8 0 3 26 - 11 23
4. Ювентус Заявка 11 6 5 0 23 - 9 23
5. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
6. Рома Заявка 11 6 3 2 24 - 16 21
7. Верона Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
8. Аталанта Заявка 10 5 2 3 21 - 16 17
9. Лацио Заявка 11 5 2 4 17 - 19 17
10. Удинезе Заявка 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Болонья Заявка 11 4 0 7 16 - 22 12
12. Кальяри Заявка 11 3 3 5 18 - 23 12
13. Сампдория Заявка 11 3 2 6 16 - 19 11
14. Беневенто Заявка 11 3 2 6 12 - 22 11
15. Парма 1:1 Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
19. Дженоа Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 11 1 2 8 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
3. Милан 1:1 Заявка 6 3 3 0 13 - 6 12
4. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
10. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Парма 1:1 Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 6 1 0 5 8 - 13 3
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:1 Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
5. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
11. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Парма 1:1 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 31'
    Иакопони выполнил неудачный заброс на ход Жервиньо по правому флангу, Тео без всякого труда перехватил мяч и далее уже отыгрался с Доннаруммой. 
  • 30'
    Бругман при передаче назад к левому углу штрафной площади подставил Сепе, пришлось голкиперу "Пармы" делать серьёзный рывок и выбивать мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Беннасер в центре поля нарушил правила против Эрнани. Вновь игроки "Пармы" не стали особо спешить при розыгрыше мяча. 
  • 28'
    Диас пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл немного в сторону от цели. 
  • Угловой
    27'
    Угловой у ворот "Пармы". Чалханоглу выполнил подачу в центр штрафной площади, Эрнани головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Офсайд
    26'
    Тео при проходе вперёд по левому флангу удачно проткнул мяч на Ребича мимо Иакопони, затем Анте выполнил ответный пас на ход Эрнандесу, Тео убежал на левый угол штрафной площади, а затем выполнил прострел во вратарскую, Диас пяткой здорово подправил мяч к правой штанге на свободного Кастильехо, который в свою очередь спокойно отправил мяч в сетку. Всё бы было хорошо, но Франческо Фурно после общения с судьями из комнаты VAR зафиксировал офсайд. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Беннасер в центре поля нарушил правила против Куртича. Игроки "Пармы" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Судья
    24'
    Ребич перехватил мяч на левом фланге у штрафной площади "Пармы", затем уже к атаке подключился Диас, Брахим с левого угла штрафной площади выполнил передачу в центр штрафной, Кесси в борьбе с Куртичем оказался на газоне, Франческо Фурно показал, что нужно играть дальше. 
  • Опасный момент
    23'
    Карамо выполнил передачу на ход Жервиньо по правому флангу, Жервиньо успешно зацепился за мяч, а затем выполнил ответную подачу к линии вратарской, Карамо головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    22'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу во вратарскую, Хакан слишком сильно закрутил мяч, который в итоге полетел точно в руки Сепе. 
  • 21'
    Чалханоглу при проходе вперёд по левой половине поля отыгрался с Ребичем, затем Хакан выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Тео, Эрнандес выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в ногу Иакопони и ушёл на угловой. 
  • 20'
    Вышли на поле врачи "Пармы", после паузы Эрнани поднялся, но пока игрок гостей очень сильно хромает, нужно будет ему время, чтобы попытаться разбегаться. 
  • Травма, повреждение
    19'
    Эрнани досталось по ногам от Романьоли в борьбе за мяч в центре поля, но это был игровой момент, а поэтому Франческо Фурно не дал свистка. 
  • Офсайд
    18'
    Беннасер с левого фланга выполнил заброс в центр штрафной площади на ход Ребичу, форвард "Милана" забрался в офсайд. 
  • Угловой
    17'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Пармы" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 16'
    Чалханоглу получил мяч у радиуса штрафной площади и сразу же пробил по воротам, мяч задел защитника "Пармы" и ушёл на угловой. 
  • Описание гола
    15'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Эрнани!!! Жервиньо вновь прошёл вперёд по левому флангу, затем при входе в штрафную площадь Жервиньо удачно раскачал Калюлю и выполнил передачу в центр штрафной, Эрнани из-под Кесси в касание пробил точно в правый угол ворот и не оставил шансов Доннарумме на спасение. 
  • 14'
    Тео из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Алвеш оказался первым на мяче и головой сбросил его в руки Сепе. 
  • 13'
    Жервиньо прошёл вперёд по левому флангу, затем последовала передача немного назад на Куртича, Ясмин выполнил подачу в центр штрафной площади, Калюлю головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 12'
    Кастильехо попытался теперь уже войти в штрафную площадь с левого фланга, вновь Карамо удачно отработал в обороне, мяч на этот раз был выбит в аут. 
  • Угловой
    11'
    Чалханоглу и Кастильехо разыграли угловой между собой, затем к комбинации на левом фланге подключился Беннасер, но игроки "Милана" ничего интересного при этом стандарте так и не смогли придумать. 
  • 10'
    Чалханоглу попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Хакана накрыл Карамо, мяч был выбит на угловой. 
  • 9'
    Иакопони с левого фланга у левого угла своей штрафной площади плохо выбил мяч вперёд, Ребич мяч практически сразу же перехватил, следом Анте выполнил передачу к линии вратарской на Кастильехо, но Самуэль наткнулся на корпус Гальоло и не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 8'
    Габбия лишь с помощью двух врачей смог покинуть поле, конечно же Маттео сразу отправился в раздевалку, а дальше быть может его повезут в больницу. Пожелаем здоровья защитнику "Милана". 
  • Замена
    7'
    В составе "Милана" произошла замена. Вместо Маттео Габбия на поле вышел Пьер Калюлю. 
  • 6'
    Вышли на поле врачи "Милана", после паузы они подтвердили, что без замены не обойтись. 
  • Травма, повреждение
    5'
    Жервиньо с левого фланга выполнил передачу в центр на Корнелиуса, Габбия оказался первым на мяче, но Корнелиус также до конца шёл на мяч, всё привело к тому, что центральный защитник получил серьёзную травму. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Чалханоглу в центре поля нарушил правила против Иакопони. Игроки "Пармы" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • 3'
    Карамо пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 2'
    Бругман попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Беннасер и перехватил мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. За "Миланом" продолжается погоня из группы нескольких команд, а поэтому расслабляться команде Стефано Пиоли нельзя, чтобы сохранить комфортное "Милан" в этот вечер должен переиграть крепкую "Парму", которая любому сопернику способна доставить немало проблем. 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.33 5.10 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.25 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.95 9.40
  1.40 4.89 8.16

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
21.00 0.00 12.00 1.01 4.20 1.22 3.25 1.33 2.15 1.70 1.68 2.18 1.74 2.20 1.45 2.70 1.22 4.20 1.17 4.90 1.11 6.60 1.09 7.40 1.02 11.00 1.01 12.00
16.25 1.01 16.75 1.01 5.20 1.17 4.55 1.21 2.57 1.63 1.96 1.86 1.62 2.33 1.34 3.32 1.28 3.75 1.10 7.10
4.83 1.20 2.76 1.48 2.28 1.67 2.03 1.85 1.76 2.14 1.58 2.46 1.47 2.77 1.51 2.73 1.23 4.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 2.00 1.80 1.44 2.75 1.25 4.10
4.05 1.24 2.56 1.51 1.70 2.15 1.28 3.64 1.17 5.10
2.98 1.42 2.45 1.59 1.92 1.96 1.56 2.51 1.40 3.05 1.44 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.96 1.82 1.45 2.70 1.28 3.60
5.25 1.16 3.95 1.25 2.01 1.80 1.54 2.48 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.72
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Милан 0:1 Парма онлайн

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Прогнозы на матч Милан 0:1 Парма

Исход игры
Милан
96.2% (152)
Ничья
1.9% (3)
Парма
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (67)
Меньше
56.49% (87)
Обе команды забьют
Да
37.66% (58)
Нет
62.34% (96)
Популярный счёт
2:0 Милан
45.6% (72)
2:1 Милан
23.4% (37)
3:1 Милан
8.2% (13)
1:0 Милан
8.2% (13)
3:0 Милан
7% (11)
3:2 Милан
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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