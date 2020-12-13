0:1
13' ГолЭрнани Азеведо
24' Undefined phrase: football_event_Кастильехо Самуэль
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
21
Диас
Брахим
12
Ребич
Анте
22
Алвеш
Бруну
14
Куртич
Ясмин
10
Карамо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Конти АндреаЗащитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
10 Карамо ЯннНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|10 (2)
|0.91
|2.
|Кесси Франк
|4 (3)
|0.36
|3.
|Леау Рафаэл
|2
|0.18
|4.
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.18
|5.
|Диас Брахим
|1
|0.09
|6.
|Тео Эрнандес
|1
|0.09
|7.
|Романьоли Алессио
|1
|0.09
|8.
|Хёуге Йенс
|1
|0.09
|9.
|Салемакерс Алексис
|1
|0.09
|10.
|Ребич Анте
|0
|0
|11.
|Чалханоглу Хакан
|0
|0
|12.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.36
|2.
|Эрнани Азеведо
|3
|0.27
|3.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.09
|4.
|Карамо Янн
|1
|0.09
|5.
|Куцка Юрай
|1 (1)
|0.09
|6.
|Куртич Ясмин
|1
|0.09
|7.
|Бругман Гастон
|0
|0
|8.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кесси Франк
|4
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|3
|0
|3.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|4.
|Ребич Анте
|2
|0
|5.
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|6.
|Габбия Маттео
|2
|0
|7.
|Леау Рафаэл
|2
|0
|8.
|Кьяер Симон
|1
|0
|9.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|10.
|Крунич Раде
|1
|0
|11.
|Калабрия Давиде
|1
|0
|12.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|13.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|3
|0
|2.
|Иакопони Симоне
|1
|1
|3.
|Куцка Юрай
|2
|0
|4.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|5.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|6.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|7.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|8.
|Куртич Ясмин
|1
|0
|9.
|Бругман Гастон
|1
|0
|10.
|Лорини Венсан
|1
|0
|11.
|Грасси Альберто
|1
|0
|12.
|Карамо Янн
|1
|0
|13.
|Брунетта Хуан
|1
|0
|14.
|Бузи Максим
|1
|0
|15.
|Зом Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|0
|31.82% (7)
|Парма
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +16 =3 -1Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина
Парма Последние 20 матчей: +9 =4 -7Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма
Последние игры между собой
Милан: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
Парма: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Милан 3:1 Парма Серия A Парма 4:5 Милан Серия A Милан 2:4 Парма Серия A Парма 3:2 Милан Серия A Милан 2:1 Парма Серия A Парма 1:1 Милан Серия A Парма 0:2 Милан Серия A Милан 4:1 Парма Серия A Милан 4:0 Парма Серия A Парма 0:1 Милан Серия A Парма 1:0 Милан Серия A Милан 2:0 Парма Серия A Парма 0:0 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:1 Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 10
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 15
|24
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|26 - 11
|23
|4.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|7.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|8.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 16
|17
|9.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|10.
|Удинезе
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 22
|12
|12.
|Кальяри
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|13.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|14.
|Беневенто
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 22
|11
|15.
|Парма
|1:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Торино
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|19 - 27
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|3.
|Милан
|1:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|10.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Парма
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|14.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|9.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Парма
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Милан 0:1 Парма
Исход игры
Милан
96.2% (152)
Ничья
1.9% (3)
Парма
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (67)
Меньше
56.49% (87)
Обе команды забьют
Да
37.66% (58)
Нет
62.34% (96)
Популярный счёт
2:0 Милан
45.6% (72)
2:1 Милан
23.4% (37)
3:1 Милан
8.2% (13)
1:0 Милан
8.2% (13)
3:0 Милан
7% (11)
3:2 Милан
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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