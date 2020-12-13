  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кальяри
1:1
Второй тайм: 84'

Стадион:
Интер Милан
0'
10' Желтая карточка
Фараго Паоло
16' Желтая карточка
Дармиан Маттео
1:0
42' Гол
Соттил Рикардо
71' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
1:1
77' Гол
Барелла Николо
84'
28
Краньо
Алессио
24
Фараго
Паоло
40
Валюкевич
Себастьян
44
Карбони
Андреа
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Марин
Рэзван
6
Рог
Марко
25
Дзаппа
Габриэле
10
Педро
Жоао
33
Соттил
Рикардо
30
Паволетти
Леонардо
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
14
Перишич
Иван
24
Эриксен
Кристиан
9
Лукаку
Ромелу
7
Санчес
Алексис
Кальяри
4-2-3-1
Интер Милан
3-4-1-2

Ход матча

10'
Фараго Паоло
 
16'
 
Дармиан Маттео
42'
Соттил Рикардо
1:0
46'
 
Хакими Ашраф
Перишич Иван
58'
 
Сенси Стефано
Эриксен Кристиан
58'
 
Янг Эшли
Дармиан Маттео
68'
Нандес Найтан
Соттил Рикардо
 
68'
Клаван Рагнар
Фараго Паоло
 
71'
Паволетти Леонардо
 
72'
 
Мартинес Лаутаро
Бастони Алессандро
75'
Черри Альберто
Паволетти Леонардо
 
77'
1:1
Барелла Николо
83'
 
Д'Амброзио Данило
Хакими Ашраф

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 6 (1) 0.55
2. Симеоне Джованни 5 0.45
3. Соттил Рикардо 2 0.18
4. Паволетти Леонардо 1 0.09
5. Ликояннис Хараламбос 1 0.09
6. Нандес Найтан 1 0.09
7. Марин Рэзван 1 0.09
8. Годин Диего 1 0.09
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 8 (1) 0.73
2. Мартинес Лаутаро 5 0.45
3. Хакими Ашраф 3 0.27
4. Санчес Алексис 2 0.18
5. Гальярдини Роберто 2 0.18
6. Д'Амброзио Данило 2 0.18
7. Перишич Иван 1 0.09
8. Брозович Марсело 1 0.09
9. Барелла Николо 0 0
10. Янг Эшли 0 0
11. Коларов Александар 0 0
12. Дармиан Маттео 0 0
13. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 3 0
2. Фараго Паоло 2 0
3. Рог Марко 2 0
4. Марин Рэзван 2 0
5. Соттил Рикардо 1 0
6. Педро Жоао 1 0
7. Паволетти Леонардо 1 0
8. Краньо Алессио 1 0
9. Нандес Найтан 1 0
10. Трипальделли Алессандро 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 3 0
2. Янг Эшли 2 0
3. Барелла Николо 2 0
4. Хакими Ашраф 2 0
5. Мартинес Лаутаро 2 0
6. Сенси Стефано 0 1
7. Дармиан Маттео 1 0
8. Перишич Иван 1 0
9. Раноккия Андреа 1 0
10. Лукаку Ромелу 1 0
11. Де Врей Стефан 1 0
12. Д'Амброзио Данило 1 0
13. Брозович Марсело 1 0
14. Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 11.76% (2) 17.65% (3) 11.76% (2) 35.29% (6) 11.76% (2) 11.76% (2)
 Интер Милан 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 8.33% (2) 25% (6) 25% (6)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри
Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри
Интер Милан Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан
Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Интер Милан: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Интер Милан 1:1 Кальяри Серия A Интер Милан 4:1 Кальяри Кубок Кальяри 1:2 Интер Милан Серия A Кальяри 2:1 Интер Милан Серия A
Интер Милан 2:0 Кальяри Серия A Интер Милан 4:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Интер Милан Серия A Кальяри 1:5 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Кальяри Серия A Интер Милан 3:0 Кальяри Кубок Кальяри 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:4 Кальяри Серия A Интер Милан 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Интер Милан Серия A Кальяри 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Кальяри Серия A Интер Милан 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 8 2 0 23 - 9 26
2. Интер Милан 1:1 Заявка 11 6 4 1 27 - 15 22
3. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
4. Наполи Заявка 10 7 0 3 24 - 10 20
5. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
6. Верона Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
7. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
8. Лацио Заявка 11 5 2 4 17 - 19 17
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Удинезе Заявка 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Кальяри 1:1 Заявка 11 3 4 4 18 - 21 13
12. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
13. Сампдория Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
14. Беневенто Заявка 11 3 2 6 12 - 22 11
15. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Дженоа Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
19. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
20. Кротоне Заявка 11 1 2 8 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан 1:1 Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Кальяри 1:1 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
14. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Интер Милан 1:1 Заявка 6 3 3 0 13 - 5 12
5. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
12. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри 1:1 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • Описание гола
    84'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Д'АМБРОЗИО! 1:2!
    Разыгрывают угловой гости. Подача с правого фланга на дальнюю штангу, которую уверенным ударом головой замыкает на штанге Данило Д'Амброзио! Красота!
  • Угловой
    82'
    Барелла выполняет подачу с левого фланга. Угловой удар справа зарабатывают футболисты миланского коллектива.
  • 81'
    Хакими где-то травму успел получить. Сейчас обратная замена в составе миланской команды состоится.
  • Анонс
    80'
    Последняя 10-минутка стартует с минуты на минуту. Кстати говоря, в программе тура еще будет немало интересных встреч. Например, чего только стоит матч "Дженоа" - "Ювентус" в 20:00 по Москве. Наш спортивный портал проведут текстовую трансляцию игры "Милан" - "Парма". Не пропустите!
  • 78'
    Вот так! Пропускает "Кальяри". Но "Интер" своей активностью этот гол заслужил сегодня. Я в этом более, чем уверен.
  • Описание гола
    77'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАРЕЛЛА! 1:1!
    Подача от углового флага, мяч отскакивает к Барелле, который расстреливает ворота соперника с 11-ти метров, направляя мяч под перекладину!
  • Замена
    75'
    Черри вместо Паволетти на поле выходит.
  • 74'
    Педру выходил на оперативный простор, пытаясь переиграть в ближнем бою Хандановича, но успел на мяч среагировать Самир и свою команду в этой ситуации кипер спасает.
  • Фол, нарушение
    73'
    Сразу же вступает в отбор Лаутаро, но наступает он на ногу сопернику. Первый фол с его стороны фиксирует главный арбитр встречи.
  • Замена
    72'
    Мартинес вместо Бастони на поле в составе "Интера" появляется тем временем. Четвертая ротация в стане миланского коллектива.
  • 71'
    Мартинес готовится с минуты на минуту появиться на футбольном поле. Сможет ли он спасти Антонио Конте от возможного увольнения?
  • Желтая карточка
    69'
    Паволетти в подкате не успевает к снаряду. Опасно он подкатывается под соперника, получая от главного арбитра встречи карточку желтого цвета.
  • 68'
    Снова возникают неполадки технического характера на Сардинии. Совсем не понятно, что происходит с трансляцией, ведь погода здесь нормальная, и она никак не может влиять на характер передачи трансляции на расстояние.
  • 67'
    Барелла выполнял мягкую передачу вперед, на Хакими, но последний, несмотря на ускорение, до снаряда добраться так и не сумел.
  • 65'
    Три замены сделал пока что Конте, в то время, как наставник "Кальяри" пока не отметился ни одной ротацией. Вполне вероятно, что ротация последует и у хозяев поля в самое ближайшее время.
  • 64'
    Штрафной удар выполнили игроки "Интера" в итоге. Последовала подача в центр штрафной "Кальяри", но снова спокойно играет на выходе Краньо.
  • 63'
    Продолжают лежать на газоне игроки. Встает Барелла потихоньку, а вот игроку "Кальяри" действительно плохо. Хотя поднимается и он. Следовательно, нет сотрясения и у Рога.
  • Травма, повреждение
    62'
    Барелла столкнулся с соперником в центре поля. Головами врезались игроки. Будем надеяться, что без травм и замен обойдется дело.
  • 61'
    Активнейшим образом продолжает от атак соперника отбиваться "Кальяри". Очередная атака "Интера" по левому флангу не доходит до ума. Снова угловой удар, который не становится опасным.
  • Угловой
    60'
    Угловой удар заработали справа футболисты "Интера". Пошла подача с фланга в центр штрафной - до снаряда первым Краньо добирается.
  • Замена
    58'
    Вместо Дармиана у "Интера" также на поле Янг оказывается. Очередная ротация в нашем противостоянии.
  • Замена
    57'
    Сенси вместо Эриксена на поле в составе "Интера" появляется. Провальная игра датчанина, который совершенно не впечатлил на поле своими действиями.
  • 56'
    Не так интересно развиваются события на поле после перерыва. Пока больше тактической игры мы видим на футбольном поле.
  • 55'
    После передачи от Карбони с правого фланга уверенно играет на выходе Ханданович, снимая верх и забирая мяч в свои перчатки.
  • 54'
    10 минут фактически сыграно после перерыва. Не хватает, такое ощущение, движения миланскому коллективу. Все атаки "нерадзурри" выглядят читаемым.
  • 53'
    Брозович пытался выполнить передачу на Лукаку, но попал в ногу защитнику, от которой снаряд спланировал точно в руки киперу "Кальяри".
  • Фол, нарушение
    51'
    Против Карбони Барелла нарушил правила. Рефери определил нарушение правил, не позволив Санчесу нанести удара по воротам.
  • 50'
    Пытается миланский коллектив забить ответный мяч в ворота своего соперника, но пока все атаки и прострелы в штрафную "Кальяри" получаются слишком предсказуемыми.
  • 49'
    Пытался Лукаку добраться до мяча после прострела от Эриксена на него с левого фланга, но до мяча не добирается. Упускает "Интер" мяч за боковую линию.
  • 48'
    Ничего интересного пока что на футбольном поле не происходит. Перекатывают сферу в районе центрального круга игроки миланской команды, без продвижения вперед.
  • 47'
    Лучшим игроком в первом тайме был голкипер "Кальяри" - Краньо. Если встреча так и закончится - со счетом 1:0, кипер сардинийцев может легко стать лучшим игроком матча.
  • Замена
    46'
    Хакими вместо Перишича на поле в перерыве появился.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем поединке. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло - 1:0. Впереди пока "Кальяри".
  • Опасный момент
    45'
    МОМЕНТ! Как опасно! Соттил выполнил прострел в штрафную соперника. Паволетти уже с линии вратарской пробивал по пустым воротам, но как-то неудачно попал по мячу. Да так, что тот улетел в сторону от ворот!
  • Угловой
    44'
    Очередной корнер заработали футболисты "Интера". Эриксен выполнил подачу на Де Врея, который не сумел должным образом совладать с мячом, упустив его из виду.
  • 43'
    Веселый первый тайм у нас, но не для Антонио Конте, у которого теперь слишком много головной боли, с которой как-то нужно справляться.
  • Опасный момент
    42'
    Обидно за эту ситуацию должно быть "Интеру". Перишич сейчас оказывается слева в чужой штрафной. Наносит он мощный выстрел в дальний угол, но в цель не попадает. Рядом со стойкой снаряд пролетает.
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СОТТИЛ! 1:0!
    В центре получил мяч Соттил, после чего с 15-ти метров пробил по рамке противника. Угодил он в одного из защитников, после чего мяч вернулся к игроку "Кальяри", который нанес повторный выстрел, но уже в дальний угол. Сфера оказалась в сетке.
  • 40'
    Подача на Лукаку с левого фланга от Эриксена. Снова играет на выходе голкипер "Кальяри", который не позволяет сопернику довести атаку до ума.
  • 39'
    Да, друзья, здесь как раз тот случай, когда можно сказать, что нули на табло далеко не скучные. Очень много моментов по ходу встречи имели игроки "Интера", но пока не забили.
  • Опасный момент
    37'
    МОМЕЕЕЕЕНТ! Было очень опасно! С правого фланга подали сейчас мяч в штрафную соперника гости. Барелла в падении через себя выстреливал в дальний от себя левый угол, но сфера рядом со стойкой пролетела!
  • 36'
    Санчес получил передачу от Лукаку. Выполнял он передачу в центр штрафной с левого фланга, но сам Ромелу до снаряда добраться не сумел.
  • 35'
    Идет дело к перерыву постепенно. Пытается "Интер" убаюкать своего соперника, но "Кальяри" играет очень внимательно и на подобные уловки не попадается.
  • 34'
    Барелла вернулся к игре, кстати говоря. Похромал футболист немного, попрыгал на одной ноге, и понял, что все с ним нормально и встречу он сможет продолжить.
  • 33'
    Конте просит свою команду действовать несколько агрессивнее. Мне кажется, что движения впереди "Интеру" пока действительно не хватает.
  • Травма, повреждение
    31'
    Рог сыграл четко мяч в подкате, после чего в грубой форме зарядил по ноге Барелле. Как бы тут травма у игрока "Интера" не случилась.
  • Угловой
    30'
    Полчаса отыграли соперники. Ни одного момента я пока не могу вспомнить у "Кальяри" сегодня. Но второй в матче угловой сардинийцы сейчас зарабатывают.
  • 29'
    Агрессивнее сейчас играет в атаке "Интер". В связи с этим случаются фолы в центре поля и на половине газона "Болоньи". Пока всего две желтых карточки у нас показаны.
  • Фол, нарушение
    28'
    Пас на Санчеса от Бареллы. Тот сбрасывает сферу в центр, где Краньо на долю секунды опережает Лукаку, отбивая мяч в сторону. При этом бельгиец все-таки фолит против оппонента.
  • 26'
    Не удалось пересечь даже центральную ось со снарядом футболистам "Кальяри", хотя у них особо и не было шансов убежать в контратаку, поскольку впереди было трое игроков из числа миланской команды.
  • 25'
    Маловато выходов к воротам имеет "Кальяри". Я бы даже сказал, что их практически нет. Робко сардинийцы смотрятся впереди, и пока не угрожают воротам Хандановича.
  • 24'
    Да, удар от Санчеса был очень опасен. Меж тем третий корнер в матче разыгран. Не удается миланскому коллективу довести дело до удара.
  • Опасный момент
    23'
    САНЧЕС! Сколько уже Краньо спасал сегодня "Кальяри"? Справа оказался перед воротами Санчес, который расстреливал голкипера в ближнем бою, но тот успел перестроиться и свой коллектив спасти!
  • 22'
    Нужна Конте для спасения победа в чемпионате Италии, но пока реалии таковы, что на пьедестале находится другой миланский коллектив.
  • 20'
    Лукаку выполнял прострел с правого фланга в штрафную соперника, но некому было подставить ногу под летящий мяч в центре вратарской. В итоге сфера улетела за лицевую линию.
  • 19'
    Атаковали справа по флангу миланцы, но Санчес выполнил слишком неудачный перевод на противоположную бровку, где до снаряда не удалось добраться Эриксену.
  • 18'
    Практически середина первого тайма у нас идет. Много интересного на поле происходит в первом тайме. Но остроты со стороны "Кальяри" пока явно не хватает.
  • 17'
    Хорошо играет "Интер" в первом тайме, много моментов имеет команды, и только чудом мяч не влетает в ворота "Кальяри". Помогает пока сардинийцам голкипер, но и он вечно спасать не может.
  • Опасный момент
    16'
    МОМЕНТ! Идеально разыграли свой очередной угловой удар игроки "Интера". Мяч прилетел на голову Санчесу, который с близкого расстояния расстреливал ворота Краньо, но тот успел переложиться и среагировать ногами на удар в противоход.
  • Желтая карточка
    15'
    Дармиан наносит удар по ногам своему сопернику. В руках рефери появляется желтая карточка. 1:1 по предупреждениям у нас теперь.
  • Опасный момент
    14'
    МОМЕНТ! 2 в 2 разогнали свою контратаку игроки миланской команды. Выполнял мощный удар в дальний от себя правый угол Лукаку, но Краньо вытаскивает сферу из-под штанги.
  • 13'
    Рог с левого фланга выполнял прострел на дальнюю штангу, но Бастони успел вернуться в свою штрафную и вынес мяч за пределы поля, в аут.
  • Желтая карточка
    12'
    Отложенную желтую карточку получает футболист команды хозяев Фараго. Это предупреждение становится первым в нашем поединке.
  • Угловой
    11'
    Первый угловой разыграли футболисты "Интера". Подача с левого фланга на ногу Бастони, который выстреливает немного выше мишени!
  • 10'
    Прекрасную возможность, конечно, имели футболисты "Интера" для того, чтобы открыть счет в матче, но каким-то чудом сфера не оказалась в сетке. И поспособствовал этому кипер хозяев и защитники.
  • Опасный момент
    9'
    МОМЕНТ! Лукаку! Расстреливал он ворота соперника в упор буквально, но кипер "Кальяри" сумел спасти свою команду, тогда как добивание от Эриксена пришлось в защитников сардинийцев.
  • 7'
    Да, для Антонио Конте дни пребывания в миланской команде могут закончиться. "Нерадзурри" не вышли в плей-офф Лиги чемпионов, и вообще не смогли попасть в еврокубки, заняв четвертое место в своем квартете.
  • 6'
    Санчес сыграл в центр на Лукаку, но Ромелу было сложно добраться до игрового снаряда. Тем более, что из-за спины выскочил соперник, который легко бельгийца обезмячил.
  • Фол, нарушение
    5'
    Придерживали миланцы на фланге Жоао Педру. Рефери дает свисток, определяя нарушение правил в этой ситуации. 
  • 4'
    Равная пока что борьба у нас на футбольном поле. Никто из соперников не торопится идти вперед, разгонять атаки и пытаться забить быстрый гол.
  • Судья
    3'
    Сразу же рвались вперед футболисты "Кальяри". Соттила от Барелла получил удар по ногам, но рефери никак на этот эпизод не отреагировал. Встречу можно продолжать.
  • 2'
    Футболисты "Кальяри" сегодня будут действовать на поле в своих традиционных сине-гранатовых цветах, в то время, как игроки "Интера" предстали перед нами в чисто белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, друзья, встреча на Сардинии стартовала тем временем! Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
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Бонус: 15 000 ₽ 8.50 5.70 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 2.90 5.25
Бонус: 5 000 ₽ 7.80 5.20 1.42
  9.41 5.59 1.35

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
23.00 0.00 15.00 1.01 2.52 1.52 1.62 2.27 1.30 3.50 2.11 1.73 1.07 8.40 1.95 1.91 1.05 9.50 1.14 5.55 1.11 6.50 1.15 5.10 1.12 5.70 1.04 9.30 1.03 9.80
19.25 1.00 18.25 1.01 6.35 1.12 5.30 1.17 3.02 1.44 2.31 1.63 1.79 2.05 1.47 2.72 1.34 3.32 1.16 5.35
6.68 1.14 2.92 1.45 2.62 1.54 2.30 1.68 1.98 1.93 1.77 2.15 1.61 2.45 1.32 3.58 1.14 6.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 1.25 3.90 1.14 5.55 1.32 3.35
4.30 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30
3.73 1.31 3.00 1.44 2.13 1.80 1.77 2.15 1.55 2.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.97 1.82 1.59 2.27 1.36 3.60
5.95 1.13 4.45 1.21 2.21 1.67 1.66 2.22 1.40 2.95 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.22 4.20
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Где смотреть матч Кальяри 1:1 Интер Милан онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Интер Милан

Исход игры
Кальяри
2.7% (4)
Ничья
3.3% (5)
Интер Милан
94% (141)
Тотал 2.5
Больше
70.07% (103)
Меньше
29.93% (44)
Обе команды забьют
Да
70.07% (103)
Нет
29.93% (44)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
52% (78)
0:2 Интер Милан
20.7% (31)
1:3 Интер Милан
10% (15)
0:1 Интер Милан
6% (9)
2:2 Ничья
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
2:1 Кальяри
1.3% (2)
0:3 Интер Милан
1.3% (2)
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