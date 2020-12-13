Вот так! Пропускает "Кальяри". Но "Интер" своей активностью этот гол заслужил сегодня. Я в этом более, чем уверен.

Последняя 10-минутка стартует с минуты на минуту. Кстати говоря, в программе тура еще будет немало интересных встреч. Например, чего только стоит матч "Дженоа" - "Ювентус" в 20:00 по Москве. Наш спортивный портал проведут текстовую трансляцию игры "Милан" - "Парма". Не пропустите!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Д'АМБРОЗИО! 1:2! Разыгрывают угловой гости. Подача с правого фланга на дальнюю штангу, которую уверенным ударом головой замыкает на штанге Данило Д'Амброзио! Красота!

Стартовал второй тайм в нашем поединке. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Лучшим игроком в первом тайме был голкипер "Кальяри" - Краньо. Если встреча так и закончится - со счетом 1:0, кипер сардинийцев может легко стать лучшим игроком матча.

Ничего интересного пока что на футбольном поле не происходит. Перекатывают сферу в районе центрального круга игроки миланской команды, без продвижения вперед.

Пытался Лукаку добраться до мяча после прострела от Эриксена на него с левого фланга, но до мяча не добирается. Упускает "Интер" мяч за боковую линию.

Пытается миланский коллектив забить ответный мяч в ворота своего соперника, но пока все атаки и прострелы в штрафную "Кальяри" получаются слишком предсказуемыми.

Против Карбони Барелла нарушил правила. Рефери определил нарушение правил, не позволив Санчесу нанести удара по воротам.

Брозович пытался выполнить передачу на Лукаку, но попал в ногу защитнику, от которой снаряд спланировал точно в руки киперу "Кальяри".

10 минут фактически сыграно после перерыва. Не хватает, такое ощущение, движения миланскому коллективу. Все атаки "нерадзурри" выглядят читаемым.

После передачи от Карбони с правого фланга уверенно играет на выходе Ханданович, снимая верх и забирая мяч в свои перчатки.

Не так интересно развиваются события на поле после перерыва. Пока больше тактической игры мы видим на футбольном поле.

Сенси вместо Эриксена на поле в составе "Интера" появляется. Провальная игра датчанина, который совершенно не впечатлил на поле своими действиями.

Вместо Дармиана у "Интера" также на поле Янг оказывается. Очередная ротация в нашем противостоянии.

Угловой удар заработали справа футболисты "Интера". Пошла подача с фланга в центр штрафной - до снаряда первым Краньо добирается.

Активнейшим образом продолжает от атак соперника отбиваться "Кальяри". Очередная атака "Интера" по левому флангу не доходит до ума. Снова угловой удар, который не становится опасным.

Барелла столкнулся с соперником в центре поля. Головами врезались игроки. Будем надеяться, что без травм и замен обойдется дело.

Продолжают лежать на газоне игроки. Встает Барелла потихоньку, а вот игроку "Кальяри" действительно плохо. Хотя поднимается и он. Следовательно, нет сотрясения и у Рога.

Штрафной удар выполнили игроки "Интера" в итоге. Последовала подача в центр штрафной "Кальяри", но снова спокойно играет на выходе Краньо.

Три замены сделал пока что Конте, в то время, как наставник "Кальяри" пока не отметился ни одной ротацией. Вполне вероятно, что ротация последует и у хозяев поля в самое ближайшее время.

Барелла выполнял мягкую передачу вперед, на Хакими, но последний, несмотря на ускорение, до снаряда добраться так и не сумел.

Снова возникают неполадки технического характера на Сардинии. Совсем не понятно, что происходит с трансляцией, ведь погода здесь нормальная, и она никак не может влиять на характер передачи трансляции на расстояние.

Паволетти в подкате не успевает к снаряду. Опасно он подкатывается под соперника, получая от главного арбитра встречи карточку желтого цвета.

Мартинес готовится с минуты на минуту появиться на футбольном поле. Сможет ли он спасти Антонио Конте от возможного увольнения?

Мартинес вместо Бастони на поле в составе "Интера" появляется тем временем. Четвертая ротация в стане миланского коллектива.

Сразу же вступает в отбор Лаутаро, но наступает он на ногу сопернику. Первый фол с его стороны фиксирует главный арбитр встречи.

Педру выходил на оперативный простор, пытаясь переиграть в ближнем бою Хандановича, но успел на мяч среагировать Самир и свою команду в этой ситуации кипер спасает.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАРЕЛЛА! 1:1! Подача от углового флага, мяч отскакивает к Барелле, который расстреливает ворота соперника с 11-ти метров, направляя мяч под перекладину!

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло - 1:0. Впереди пока "Кальяри".

45' МОМЕНТ! Как опасно! Соттил выполнил прострел в штрафную соперника. Паволетти уже с линии вратарской пробивал по пустым воротам, но как-то неудачно попал по мячу. Да так, что тот улетел в сторону от ворот!

44' Очередной корнер заработали футболисты "Интера". Эриксен выполнил подачу на Де Врея, который не сумел должным образом совладать с мячом, упустив его из виду.

43' Веселый первый тайм у нас, но не для Антонио Конте, у которого теперь слишком много головной боли, с которой как-то нужно справляться.

42' Обидно за эту ситуацию должно быть "Интеру". Перишич сейчас оказывается слева в чужой штрафной. Наносит он мощный выстрел в дальний угол, но в цель не попадает. Рядом со стойкой снаряд пролетает.

41' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СОТТИЛ! 1:0!

В центре получил мяч Соттил, после чего с 15-ти метров пробил по рамке противника. Угодил он в одного из защитников, после чего мяч вернулся к игроку "Кальяри", который нанес повторный выстрел, но уже в дальний угол. Сфера оказалась в сетке.

40' Подача на Лукаку с левого фланга от Эриксена. Снова играет на выходе голкипер "Кальяри", который не позволяет сопернику довести атаку до ума.

39' Да, друзья, здесь как раз тот случай, когда можно сказать, что нули на табло далеко не скучные. Очень много моментов по ходу встречи имели игроки "Интера", но пока не забили.

37' МОМЕЕЕЕЕНТ! Было очень опасно! С правого фланга подали сейчас мяч в штрафную соперника гости. Барелла в падении через себя выстреливал в дальний от себя левый угол, но сфера рядом со стойкой пролетела!

36' Санчес получил передачу от Лукаку. Выполнял он передачу в центр штрафной с левого фланга, но сам Ромелу до снаряда добраться не сумел.

35' Идет дело к перерыву постепенно. Пытается "Интер" убаюкать своего соперника, но "Кальяри" играет очень внимательно и на подобные уловки не попадается.

34' Барелла вернулся к игре, кстати говоря. Похромал футболист немного, попрыгал на одной ноге, и понял, что все с ним нормально и встречу он сможет продолжить.

33' Конте просит свою команду действовать несколько агрессивнее. Мне кажется, что движения впереди "Интеру" пока действительно не хватает.

31' Рог сыграл четко мяч в подкате, после чего в грубой форме зарядил по ноге Барелле. Как бы тут травма у игрока "Интера" не случилась.

30' Полчаса отыграли соперники. Ни одного момента я пока не могу вспомнить у "Кальяри" сегодня. Но второй в матче угловой сардинийцы сейчас зарабатывают.

29' Агрессивнее сейчас играет в атаке "Интер". В связи с этим случаются фолы в центре поля и на половине газона "Болоньи". Пока всего две желтых карточки у нас показаны.

28' Пас на Санчеса от Бареллы. Тот сбрасывает сферу в центр, где Краньо на долю секунды опережает Лукаку, отбивая мяч в сторону. При этом бельгиец все-таки фолит против оппонента.

26' Не удалось пересечь даже центральную ось со снарядом футболистам "Кальяри", хотя у них особо и не было шансов убежать в контратаку, поскольку впереди было трое игроков из числа миланской команды.

25' Маловато выходов к воротам имеет "Кальяри". Я бы даже сказал, что их практически нет. Робко сардинийцы смотрятся впереди, и пока не угрожают воротам Хандановича.

24' Да, удар от Санчеса был очень опасен. Меж тем третий корнер в матче разыгран. Не удается миланскому коллективу довести дело до удара.

23' САНЧЕС! Сколько уже Краньо спасал сегодня "Кальяри"? Справа оказался перед воротами Санчес, который расстреливал голкипера в ближнем бою, но тот успел перестроиться и свой коллектив спасти!

22' Нужна Конте для спасения победа в чемпионате Италии, но пока реалии таковы, что на пьедестале находится другой миланский коллектив.

20' Лукаку выполнял прострел с правого фланга в штрафную соперника, но некому было подставить ногу под летящий мяч в центре вратарской. В итоге сфера улетела за лицевую линию.

19' Атаковали справа по флангу миланцы, но Санчес выполнил слишком неудачный перевод на противоположную бровку, где до снаряда не удалось добраться Эриксену.

18' Практически середина первого тайма у нас идет. Много интересного на поле происходит в первом тайме. Но остроты со стороны "Кальяри" пока явно не хватает.

17' Хорошо играет "Интер" в первом тайме, много моментов имеет команды, и только чудом мяч не влетает в ворота "Кальяри". Помогает пока сардинийцам голкипер, но и он вечно спасать не может.

16' МОМЕНТ! Идеально разыграли свой очередной угловой удар игроки "Интера". Мяч прилетел на голову Санчесу, который с близкого расстояния расстреливал ворота Краньо, но тот успел переложиться и среагировать ногами на удар в противоход.

15' Дармиан наносит удар по ногам своему сопернику. В руках рефери появляется желтая карточка. 1:1 по предупреждениям у нас теперь.

14' МОМЕНТ! 2 в 2 разогнали свою контратаку игроки миланской команды. Выполнял мощный удар в дальний от себя правый угол Лукаку, но Краньо вытаскивает сферу из-под штанги.

13' Рог с левого фланга выполнял прострел на дальнюю штангу, но Бастони успел вернуться в свою штрафную и вынес мяч за пределы поля, в аут.

12' Отложенную желтую карточку получает футболист команды хозяев Фараго. Это предупреждение становится первым в нашем поединке.

11' Первый угловой разыграли футболисты "Интера". Подача с левого фланга на ногу Бастони, который выстреливает немного выше мишени!

10' Прекрасную возможность, конечно, имели футболисты "Интера" для того, чтобы открыть счет в матче, но каким-то чудом сфера не оказалась в сетке. И поспособствовал этому кипер хозяев и защитники.

9' МОМЕНТ! Лукаку! Расстреливал он ворота соперника в упор буквально, но кипер "Кальяри" сумел спасти свою команду, тогда как добивание от Эриксена пришлось в защитников сардинийцев.

7' Да, для Антонио Конте дни пребывания в миланской команде могут закончиться. "Нерадзурри" не вышли в плей-офф Лиги чемпионов, и вообще не смогли попасть в еврокубки, заняв четвертое место в своем квартете.

6' Санчес сыграл в центр на Лукаку, но Ромелу было сложно добраться до игрового снаряда. Тем более, что из-за спины выскочил соперник, который легко бельгийца обезмячил.

5' Придерживали миланцы на фланге Жоао Педру. Рефери дает свисток, определяя нарушение правил в этой ситуации.

4' Равная пока что борьба у нас на футбольном поле. Никто из соперников не торопится идти вперед, разгонять атаки и пытаться забить быстрый гол.

3' Сразу же рвались вперед футболисты "Кальяри". Соттила от Барелла получил удар по ногам, но рефери никак на этот эпизод не отреагировал. Встречу можно продолжать.

2' Футболисты "Кальяри" сегодня будут действовать на поле в своих традиционных сине-гранатовых цветах, в то время, как игроки "Интера" предстали перед нами в чисто белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.