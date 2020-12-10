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Кальяри
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 6 (1) 0.6
2. Симеоне Джованни 5 0.5
3. Соттил Рикардо 1 0.1
4. Паволетти Леонардо 1 0.1
5. Ликояннис Хараламбос 1 0.1
6. Нандес Найтан 1 0.1
7. Марин Рэзван 1 0.1
8. Годин Диего 1 0.1
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 8 (1) 0.8
2. Мартинес Лаутаро 5 0.5
3. Хакими Ашраф 3 0.3
4. Санчес Алексис 2 0.2
5. Гальярдини Роберто 2 0.2
6. Д'Амброзио Данило 2 0.2
7. Перишич Иван 1 0.1
8. Брозович Марсело 1 0.1
9. Барелла Николо 0 0
10. Янг Эшли 0 0
11. Коларов Александар 0 0
12. Дармиан Маттео 0 0
13. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 3 0
2. Рог Марко 2 0
3. Марин Рэзван 2 0
4. Соттил Рикардо 1 0
5. Педро Жоао 1 0
6. Паволетти Леонардо 1 0
7. Краньо Алессио 1 0
8. Фараго Паоло 1 0
9. Нандес Найтан 1 0
10. Трипальделли Алессандро 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 3 0
2. Янг Эшли 2 0
3. Барелла Николо 2 0
4. Хакими Ашраф 2 0
5. Мартинес Лаутаро 2 0
6. Сенси Стефано 0 1
7. Перишич Иван 1 0
8. Раноккия Андреа 1 0
9. Лукаку Ромелу 1 0
10. Де Врей Стефан 1 0
11. Д'Амброзио Данило 1 0
12. Брозович Марсело 1 0
13. Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 11.76% (2) 17.65% (3) 11.76% (2) 35.29% (6) 11.76% (2) 11.76% (2)
 Интер Милан 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 8.33% (2) 25% (6) 25% (6)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри
Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри
Интер Милан Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан
Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Интер Милан: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Интер Милан 1:1 Кальяри Серия A Интер Милан 4:1 Кальяри Кубок Кальяри 1:2 Интер Милан Серия A Кальяри 2:1 Интер Милан Серия A
Интер Милан 2:0 Кальяри Серия A Интер Милан 4:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Интер Милан Серия A Кальяри 1:5 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Кальяри Серия A Интер Милан 3:0 Кальяри Кубок Кальяри 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:4 Кальяри Серия A Интер Милан 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Интер Милан Серия A Кальяри 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Кальяри Серия A Интер Милан 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 8 2 0 23 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
3. Наполи Заявка 10 7 0 3 24 - 10 20
4. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
5. Сассуоло Заявка 10 5 4 1 20 - 12 19
6. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 17 17
8. Верона Заявка 10 4 4 2 13 - 8 16
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
11. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
12. Сампдория Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
13. Беневенто Заявка 10 3 2 5 12 - 21 11
14. Удинезе Заявка 9 3 1 5 10 - 12 10
15. Специя Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
16. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
17. Фиорентина Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Торино Заявка 10 1 3 6 17 - 24 6
19. Дженоа Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
9. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
14. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
18. Торино Заявка 5 0 2 3 9 - 13 2
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Специя Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Беневенто Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
10. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
11. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
12. Верона Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
14. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2020, осталось 2 дня 5 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Кальяри 1.7% (1)
    X 5.2% (3)
    Интер Милан 93.1% (54)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Интер Милан
    8.50
    5.70
    1.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.50 5.70 1.32
    Бонус: 5 000 ₽ 8.00 5.60 1.40
    Бонус: 5 000 ₽ 7.70 5.50 1.40
      8.02 5.28 1.40

    Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    23.00 0.00 14.50 1.01 5.80 1.11 5.10 1.15 2.85 1.41 2.11 1.73 2.30 1.65 1.98 1.87 1.79 2.08 1.45 2.75 1.33 3.30 1.15 5.10 1.12 5.70 1.04 9.60 1.03 10.00
    19.25 1.00 18.00 1.01 6.30 1.13 5.20 1.17 2.96 1.45 2.31 1.63 1.79 2.05 1.45 2.79 1.33 3.36 1.16 5.50
    6.31 1.15 2.94 1.44 2.65 1.53 2.34 1.66 2.02 1.89 1.80 2.11 1.62 2.43 1.31 3.72 1.12 7.34
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.44 1.70 2.15 1.30 3.65
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
    3.56 1.34 2.85 1.47 2.06 1.85 1.72 2.22 1.51 2.72
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.25 1.60 1.68 2.12 1.40 2.80
    5.95 1.13 4.45 1.21 2.21 1.67 1.65 2.24 1.39 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.63 2.28
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.75 1.45
    Где смотреть матч Кальяри - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Кальяри - Интер Милан

    Исход игры
    Кальяри
    1.7% (1)
    Ничья
    5.2% (3)
    Интер Милан
    93.1% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.27% (37)
    Меньше
    32.73% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    69.09% (38)
    Нет
    30.91% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    51.7% (30)
    0:2 Интер Милан
    22.4% (13)
    0:1 Интер Милан
    5.2% (3)
    1:3 Интер Милан
    5.2% (3)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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