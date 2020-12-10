Кальяри
Позже
Стадион: Сарденья Арена
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|6 (1)
|0.6
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.5
|3.
|Соттил Рикардо
|1
|0.1
|4.
|Паволетти Леонардо
|1
|0.1
|5.
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.1
|6.
|Нандес Найтан
|1
|0.1
|7.
|Марин Рэзван
|1
|0.1
|8.
|Годин Диего
|1
|0.1
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|10.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|0.8
|2.
|Мартинес Лаутаро
|5
|0.5
|3.
|Хакими Ашраф
|3
|0.3
|4.
|Санчес Алексис
|2
|0.2
|5.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.2
|6.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0.2
|7.
|Перишич Иван
|1
|0.1
|8.
|Брозович Марсело
|1
|0.1
|9.
|Барелла Николо
|0
|0
|10.
|Янг Эшли
|0
|0
|11.
|Коларов Александар
|0
|0
|12.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|13.
|Раноккия Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|2.
|Рог Марко
|2
|0
|3.
|Марин Рэзван
|2
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|1
|0
|5.
|Педро Жоао
|1
|0
|6.
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|7.
|Краньо Алессио
|1
|0
|8.
|Фараго Паоло
|1
|0
|9.
|Нандес Найтан
|1
|0
|10.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|3
|0
|2.
|Янг Эшли
|2
|0
|3.
|Барелла Николо
|2
|0
|4.
|Хакими Ашраф
|2
|0
|5.
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|6.
|Сенси Стефано
|0
|1
|7.
|Перишич Иван
|1
|0
|8.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|9.
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|10.
|Де Врей Стефан
|1
|0
|11.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|12.
|Брозович Марсело
|1
|0
|13.
|Бастони Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|35.29% (6)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|Интер Милан
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|25% (6)
|25% (6)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =5 -8Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри
Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри
Интер Милан Последние 20 матчей: +10 =6 -4Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан
Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Интер Милан: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Интер Милан 2:0 Кальяри Серия A Интер Милан 4:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Интер Милан Серия A Кальяри 1:5 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Кальяри Серия A Интер Милан 3:0 Кальяри Кубок Кальяри 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:4 Кальяри Серия A Интер Милан 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Интер Милан Серия A Кальяри 2:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Кальяри Серия A Интер Милан 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 14
|21
|3.
|Наполи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 10
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|6.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 15
|18
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|9.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 17
|12
|11.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 20
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|13.
|Беневенто
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 21
|11
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|16.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|18.
|Торино
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|17 - 24
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Лацио
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|14.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|18.
|Торино
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Беневенто
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|10.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|12.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кальяри - Интер Милан
Исход игры
Кальяри
1.7% (1)
Ничья
5.2% (3)
Интер Милан
93.1% (54)
Тотал 2.5
Больше
67.27% (37)
Меньше
32.73% (18)
Обе команды забьют
Да
69.09% (38)
Нет
30.91% (17)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
51.7% (30)
0:2 Интер Милан
22.4% (13)
0:1 Интер Милан
5.2% (3)
1:3 Интер Милан
5.2% (3)
1:1 Ничья
3.4% (2)
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