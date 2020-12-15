  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Реджана
1:2
Второй тайм: 78'

Стадион:
Фрозиноне
0'
42' Желтая карточка
Либутти Лоренцо
0:1
60' Гол
Пажишек Пётр
1:1
71' Гол
Маццокки Симоне
1:2
76' Гол
Роден Маркус
78'
13
Черофолини
Микеле
93
Айети
Арлинд
4
Родзио
Паоло
3
Мартинелли
Риккардо
17
Либутти
Лоренцо
8
Вароне
Иван
5
Росси
Фаусто
16
Пеццелла
Сальваторе
7
Дзампано
Джузеппе
9
Дзампаро
Лука
28
Камбьяги
Николо
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
4
Курадо
Маркос
2
Сальви
Алессандро
7
Роден
Маркус
17
Карраро
Марко
5
Гори
Мирко
13
Бегетто
Андреа
30
Пажишек
Пётр
19
Трибуцци
Алессио
Реджана
3-5-2
Фрозиноне
3-5-2

Ход матча

42'
Либутти Лоренцо
 
58'
Маццокки Симоне
Камбьяги Николо
 
58'
Радрецца Игор
Пеццелла Сальваторе
 
60'
0:1
Пажишек Пётр
64'
 
Болока Даниэль
Трибуцци Алессио
71'
Маццокки Симоне
1:1
73'
Марки Маттиа
Дзампаро Лука
 
76'
1:2
Роден Маркус
77'
 
Дзампано Франческо
Бегетто Андреа

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 5 0.42
2. Пажишек Пётр 3 (1) 0.25
3. Чано Камилло 2 0.17
4. Роден Маркус 1 0.08
5. Дзампано Франческо 1 0.08
6. Сальви Алессандро 1 0.08
7. Шиминьски Пшемыслав 1 0.08
8. Бригенти Николо 0 0
9. Бегетто Андреа 0 0

Карточки

Реджана
# Игрок      
1. Коста Андреа 2 1
2. Либутти Лоренцо 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Бригенти Николо 4 0
2. Чано Камилло 3 0
3. Кастанос Григорис 3 0
4. Дионизи Федерико 2 0
5. Дзампано Франческо 2 0
6. Сальви Алессандро 1 0
7. Капуано Марко 1 0
8. Роден Маркус 1 0
9. Пажишек Пётр 1 0
10. Курадо Маркос 1 0
11. Шиминьски Пшемыслав 1 0
12. Новакович Андрия 1 0
13. Трибуцци Алессио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджана 0 0 0 0 100% (1) 0
 Фрозиноне 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Реджана Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана
Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Реджана 0:1 Imolese Реджана 1:0 Бари Реджана 2:1 Новара Реджана 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана Реджана 3:1 Арциньяно Карпи 5:1 Реджана
Фрозиноне Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца
Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:0 Заявка 12 7 2 3 14 - 11 23
2. Эмполи Заявка 11 6 4 1 21 - 13 22
3. СПАЛ 2013 Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
4. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
5. Салернитана Заявка 10 6 2 2 14 - 10 20
6. Лечче Заявка 11 5 5 1 26 - 14 20
7. Читтаделла Заявка 10 5 2 3 18 - 10 17
8. Кьево Заявка 10 5 2 3 14 - 9 17
9. Монца Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Реджана 0:1 Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
11. Брешия Заявка 11 3 4 4 17 - 17 13
12. Пиза Заявка 11 3 4 4 16 - 25 13
13. Порденоне Заявка 11 2 7 2 11 - 11 13
14. Виченца Виртус Заявка 10 2 6 2 16 - 16 12
15. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
16. Козенца Заявка 11 1 6 4 7 - 10 9
17. Кремонезе Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18. Пескара Заявка 11 2 1 8 10 - 22 7
19. Асколи Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
20. Виртус Энтелла Заявка 11 0 5 6 8 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Салернитана Заявка 5 4 1 0 9 - 3 13
3. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
4. Эмполи Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
5. Читтаделла Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6. Фрозиноне 1:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
7. Лечче Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
8. Кьево Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Брешия Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
10. Монца Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11. Пиза Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Реджана 0:1 Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
13. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
14. Кремонезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Порденоне Заявка 5 0 5 0 7 - 7 5
16. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
17. Асколи Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
18. Пескара Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
2. Эмполи Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
3. Лечче Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
4. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
5. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
6. Кьево Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Порденоне Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
8. Виченца Виртус Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
11. Салернитана Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Реджана 0:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
13. Козенца Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
14. Пиза Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
15. Брешия Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Виртус Энтелла Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Пескара Заявка 5 1 0 4 4 - 12 3
18. Кремонезе Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Либутти Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Реджана
Ничья
Фрозиноне
4.66
4.40
2.68
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 4.40 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.44 3.28 2.20
  22.71 5.50 1.20

Самый высокий коэффициент на матч «Реджана» – «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджана» – «Фрозиноне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.35 1.28 8.30 1.05 1.97 1.77 2.65 1.44 2.17 1.69 1.15 5.00 1.49 2.65 1.02 11.00 1.13 5.30 1.03 10.00 1.02 11.50 1.02 11.00 0.00 18.50
8.30 1.03 7.10 1.06 3.40 1.30 2.65 1.48 1.90 2.00 1.48 2.65 1.33 3.20 1.12 5.35 1.09 5.95 1.01 10.50
2.97 1.41 2.51 1.55 2.04 1.82 1.68 2.24 1.50 2.65 1.51 2.62 1.61 2.39 1.45 2.83 1.69 2.21 1.52 2.58 1.50 2.73 1.78 2.09 1.51 2.63 1.23 4.21 1.12 7.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.68 2.11 1.89 1.93 1.09 6.50 1.11 5.80 1.07 7.50
2.72 1.46 1.90 1.90 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
1.42 2.88 1.23 4.12 1.56 2.46 1.37 3.12 1.41 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
3.85 1.26 2.68 1.47 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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