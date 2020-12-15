Реджана
1:2
Второй тайм: 78'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Фрозиноне
42' Желтая карточкаЛибутти Лоренцо
0:1
60' ГолПажишек Пётр
1:1
71' ГолМаццокки Симоне
1:2
76' ГолРоден Маркус
93
Айети
Арлинд
30
Пажишек
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Айети АрлиндЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Коста АндреаЗащитник
- Защитник
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кирван НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Марки МаттиаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пажишек ПётрНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
42'
60'
0:1
71'
1:1
76'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|5
|0.42
|2.
|Пажишек Пётр
|3 (1)
|0.25
|3.
|Чано Камилло
|2
|0.17
|4.
|Роден Маркус
|1
|0.08
|5.
|Дзампано Франческо
|1
|0.08
|6.
|Сальви Алессандро
|1
|0.08
|7.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.08
|8.
|Бригенти Николо
|0
|0
|9.
|Бегетто Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коста Андреа
|2
|1
|2.
|Либутти Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|4
|0
|2.
|Чано Камилло
|3
|0
|3.
|Кастанос Григорис
|3
|0
|4.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|5.
|Дзампано Франческо
|2
|0
|6.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|7.
|Капуано Марко
|1
|0
|8.
|Роден Маркус
|1
|0
|9.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|10.
|Курадо Маркос
|1
|0
|11.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|12.
|Новакович Андрия
|1
|0
|13.
|Трибуцци Алессио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджана
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Фрозиноне
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Реджана Последние 20 матчей: +8 =4 -8Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана
Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Реджана 0:1 Imolese Реджана 1:0 Бари Реджана 2:1 Новара Реджана 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана Реджана 3:1 Арциньяно Карпи 5:1 Реджана
Фрозиноне Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца
Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|14 - 11
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 13
|22
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|5.
|Салернитана
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|14 - 10
|20
|6.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|26 - 14
|20
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|8.
|Кьево
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|9.
|Монца
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Реджана
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|11.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 17
|13
|12.
|Пиза
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 25
|13
|13.
|Порденоне
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|11 - 11
|13
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 16
|12
|15.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|16.
|Козенца
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 10
|9
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 16
|9
|18.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 22
|7
|19.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|4.
|Эмполи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|7.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|16 - 8
|10
|8.
|Кьево
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|9.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|10.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Пиза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Реджана
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|13.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|7 - 7
|5
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|17.
|Асколи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|18.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|2.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|3.
|Лечче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|6.
|Кьево
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Порденоне
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|11.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Реджана
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|13.
|Козенца
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Пиза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|15.
|Брешия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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