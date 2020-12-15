  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Монца
2:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Виртус Энтелла
22
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
6
Беллучи
Джузеппе
18
Бетелла
Давиде
30
Аугусто
Карлос
21
Армеллино
Марко
5
Фоссати
Марко
20
Барилла
Антонино
7
Боатенг
Кевин-Принс
9
Гюткьяр
Кристиан
47
Мота
Дани
68
Руссо
Алессандро
21
Копполаро
Мауро
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Коста
Филиппо
27
Сеттембрини
Андреа
23
Паолуччи
Андреа
80
Куцупиас
Илиас
99
Скенетти
Андреа
7
Де
Лука
Джузеппе
19
Брунори
Маттео
Монца
4-3-3
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

10'
Боатенг Кевин-Принс
1:0
28'
Боатенг Кевин-Принс
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боатенг Кевин-Принс 4 (2) 0.33
2. Мота Дани 3 0.25
3. Гюткьяр Кристиан 2 (1) 0.17
4. Марич Мирко 2 0.17
5. Фраттези Давиде 1 0.08
6. Аугусто Карлос 1 0.08
7. Сампиризи Марио 0 0
8. Армеллино Марко 0 0
9. Барберис Андреа 0 0
10. Мачин Хосе 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 3 (3) 0.25
2. Де Лука Джузеппе 2 0.17
3. Коста Филиппо 1 0.08
4. Поли Фабрицио 1 0.08
5. Паолуччи Андреа 0 0
6. Куррарино Микеле 0 0

Карточки

Монца
# Игрок      
1. Беллучи Джузеппе 5 0
2. Фоссати Марко 3 0
3. Барилла Антонино 1 1
4. Боатенг Кевин-Принс 2 0
5. Армеллино Марко 2 0
6. Барберис Андреа 2 0
7. Палетта Габриэль 1 0
8. Гюткьяр Кристиан 1 0
9. Сампиризи Марио 1 0
10. Марич Мирко 1 0
11. Мота Дани 1 0
12. Фраттези Давиде 1 0
13. Аугусто Карлос 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Крими Марко 3 1
2. Паолуччи Андреа 2 1
3. Копполаро Мауро 3 0
4. Пеллиццер Микеле 2 0
5. Поли Фабрицио 2 0
6. Кьоза Марко 2 0
7. Сеттембрини Андреа 2 0
8. Тоскано Марко 2 0
9. Петрович Томи 2 0
10. Маццокко Давиде 2 0
11. Брешанини Марко 2 0
12. Де Лука Джузеппе 1 0
13. Скенетти Андреа 1 0
14. Де Коль Филиппо 1 0
15. Манкосу Маттео 1 0
16. Коста Филиппо 1 0
17. Морозини Леонардо 1 0
18. Брунори Маттео 1 0
19. Куррарино Микеле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монца 9.09% (1) 27.27% (3) 0 36.36% (4) 18.18% (2) 9.09% (1)
 Виртус Энтелла 0 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Монца Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина
СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет)
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла
Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Монца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Монца 3:0 Виртус Энтелла Коппа Италия Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 1:0 Заявка 11 7 2 2 15 - 10 23
2. Фрозиноне Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
3. Эмполи 0:0 Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
4. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Лечче 0:1 Заявка 12 5 5 2 26 - 15 20
7. Монца 2:0 Заявка 12 5 5 2 13 - 9 20
8. Читтаделла 0:0 Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
9. Кьево 0:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
10. Порденоне 1:0 Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
11. Реджана Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
12. Пиза 0:0 Заявка 12 3 5 4 16 - 25 14
13. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 2 7 2 16 - 16 13
14. Брешия 0:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 18 13
15. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
16. Козенца 0:0 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
17. Кремонезе 0:0 Заявка 12 1 7 4 12 - 16 10
18. Пескара 0:0 Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
19. Асколи 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 17 7
20. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 1:0 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
4. Эмполи 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
5. Читтаделла 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Монца 2:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
8. Лечче 0:1 Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
9. Кьево 0:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Брешия 0:1 Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Пиза 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
13. Порденоне 1:0 Заявка 6 1 5 0 8 - 7 8
14. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
15. Кремонезе 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Асколи 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
18. Пескара 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Козенца 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Эмполи 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
3. Лечче 0:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
4. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
5. Кьево 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Монца 2:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Виченца Виртус 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
8. Порденоне 1:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
9. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Читтаделла 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
11. Салернитана 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Козенца 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 4 7
13. Реджана Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
14. Пиза 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
15. Брешия 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Пескара 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Кремонезе 0:0 Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Виртус Энтелла
1.46
6.70
7.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.19 6.70 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 16.00 47.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.25 7.70
  1.19 6.49 16.80

Самый высокий коэффициент на матч «Монца» – «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виртус Энтелла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монца» – «Виртус Энтелла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 8.60 1.05 7.77 1.05 2.75 1.42 2.11 1.73 5.30 1.13 1.70 2.15 1.52 2.55 2.05 1.72 1.15 5.10 1.32 3.20 1.03 10.50 1.09 6.50 0.00 18.00
9.70 1.02 8.70 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 1.94 1.95 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.40 1.09 5.95 1.01 10.75
3.90 1.28 2.83 1.45 2.22 1.69 2.63 1.51 2.28 1.66 3.51 1.31 2.42 1.59 1.99 1.87 1.72 2.17 1.46 2.77 1.13 6.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.96 1.85 2.08 1.70 1.13 5.50 1.42 2.75 1.03 10.00
3.04 1.38 2.00 1.81 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
3.03 1.39 2.50 1.54 1.96 1.89 1.58 2.41 1.93 1.92 1.58 2.40 1.25 3.98 1.26 3.81 1.13 5.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.97
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Монца 2:0 Виртус Энтелла онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный