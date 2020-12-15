Монца
2:0
Первый тайм: 39'
Стадион: U-Power Stadium
Виртус Энтелла
1:0
10' ГолБоатенг Кевин-Принс
2:0
28' ГолБоатенг Кевин-Принс
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Ход матча
10'
28'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боатенг Кевин-Принс
|4 (2)
|0.33
|2.
|Мота Дани
|3
|0.25
|3.
|Гюткьяр Кристиан
|2 (1)
|0.17
|4.
|Марич Мирко
|2
|0.17
|5.
|Фраттези Давиде
|1
|0.08
|6.
|Аугусто Карлос
|1
|0.08
|7.
|Сампиризи Марио
|0
|0
|8.
|Армеллино Марко
|0
|0
|9.
|Барберис Андреа
|0
|0
|10.
|Мачин Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|3 (3)
|0.25
|2.
|Де Лука Джузеппе
|2
|0.17
|3.
|Коста Филиппо
|1
|0.08
|4.
|Поли Фабрицио
|1
|0.08
|5.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|6.
|Куррарино Микеле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беллучи Джузеппе
|5
|0
|2.
|Фоссати Марко
|3
|0
|3.
|Барилла Антонино
|1
|1
|4.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|5.
|Армеллино Марко
|2
|0
|6.
|Барберис Андреа
|2
|0
|7.
|Палетта Габриэль
|1
|0
|8.
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|9.
|Сампиризи Марио
|1
|0
|10.
|Марич Мирко
|1
|0
|11.
|Мота Дани
|1
|0
|12.
|Фраттези Давиде
|1
|0
|13.
|Аугусто Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крими Марко
|3
|1
|2.
|Паолуччи Андреа
|2
|1
|3.
|Копполаро Мауро
|3
|0
|4.
|Пеллиццер Микеле
|2
|0
|5.
|Поли Фабрицио
|2
|0
|6.
|Кьоза Марко
|2
|0
|7.
|Сеттембрини Андреа
|2
|0
|8.
|Тоскано Марко
|2
|0
|9.
|Петрович Томи
|2
|0
|10.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|11.
|Брешанини Марко
|2
|0
|12.
|Де Лука Джузеппе
|1
|0
|13.
|Скенетти Андреа
|1
|0
|14.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|15.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|16.
|Коста Филиппо
|1
|0
|17.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|18.
|Брунори Маттео
|1
|0
|19.
|Куррарино Микеле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монца
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|Виртус Энтелла
|0
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Монца Последние 20 матчей: +8 =7 -5Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина
СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо Монца 1:2 Ювентус (до 23 лет)
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +3 =8 -9Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла
Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Монца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 10
|23
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|3.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|4.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Лечче
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 15
|20
|7.
|Монца
|2:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|13 - 9
|20
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|10.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|11.
|Реджана
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|12.
|Пиза
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 25
|14
|13.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 16
|13
|14.
|Брешия
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 18
|13
|15.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|16.
|Козенца
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|12 - 16
|10
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|19.
|Асколи
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 17
|7
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|4.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Монца
|2:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|8.
|Лечче
|0:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|16 - 8
|10
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Брешия
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|13.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|14.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Асколи
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|3.
|Лечче
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Кьево
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Монца
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|11.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Козенца
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|13.
|Реджана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|14.
|Пиза
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|15.
|Брешия
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Пескара
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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