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  3. Италия
Асколи
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Козенца
0'
13' Желтая карточка
Суэва Джанлуиджи
24' Желтая карточка
Петруччи Давиде
41'
1
Леали
Никола
2
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
20
Шпендльхофер
Лукас
33
Сини
Симоне
7
Кавион
Микеле
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
91
Кирико
Козимо
99
Баич
Риад
21
Сабири
Абдельхамид
30
Фальконе
Владимиро
4
Тиритиельо
Андреа
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
27
Биттанте
Лука
88
Петруччи
Давиде
16
Шаудоне
Даниэле
19
Вера
Брайан
7
Баэс
Хайме
79
Суэва
Джанлуиджи
23
Глиоцци
Этторе
Асколи
4-3-3
Козенца
3-4-1-2

Ход матча

13'
 
Суэва Джанлуиджи
24'
 
Петруччи Давиде

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 5 0.42
2. Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.17
3. Кавион Микеле 1 0.08
4. Пучино Раффаэле 1 0.08
5. Крагль Оливер 0 0
6. Бюхель Марсель 0 0
7. Кирико Козимо 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 3 0.25
2. Тиритиельо Андреа 2 0.17
3. Глиоцци Этторе 1 0.08
4. Балули Мохамед 1 0.08
5. Баэс Хайме 0 0
6. Вера Брайан 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 4 1
2. Бюхель Марсель 3 1
3. Петруччи Давиде 3 0
4. Кирико Козимо 3 0
5. Корбо Габриэле 1 1
6. Джербо Альберто 2 0
7. Авлонитис Тасос 2 0
8. Шпендльхофер Лукас 2 0
9. Шарич Дарио 2 0
10. Крагль Оливер 1 0
11. Сини Симоне 1 0
12. Пучино Раффаэле 1 0
13. Кавион Микеле 1 0
14. Тупта Любомир 1 0
15. Сабири Абдельхамид 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 3 1
2. Бруччини Мирко 4 0
3. Ба Абу 2 1
4. Шаудоне Даниэле 3 0
5. Корси Анджело 3 0
6. Идда Риккардо 3 0
7. Биттанте Лука 2 0
8. Баэс Хайме 2 0
9. Сакко Ихсан 2 0
10. Коне Бенджамин 2 0
11. Балули Мохамед 2 0
12. Ингроссо Джанмарко 0 1
13. Литтери Джанлука 1 0
14. Леджиттимо Маттео 1 0
15. Карретта Мирко 1 0
16. Петре Адриан 1 0
17. Суэва Джанлуиджи 1 0
18. Боррелли Дженнаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 11.11% (1)
 Козенца 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи
Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи
Козенца Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца
Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа

Последние игры между собой

Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Козенца 0:1 Асколи Серия B Асколи 3:2 Козенца Серия B Козенца 0:0 Асколи Серия B Асколи 1:1 Козенца Серия B
Асколи 1:2 Козенца Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 1:0 Заявка 11 7 2 2 15 - 10 23
2. Фрозиноне Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
3. Эмполи 0:0 Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
4. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Лечче 0:1 Заявка 12 5 5 2 26 - 15 20
7. Монца 2:0 Заявка 12 5 5 2 13 - 9 20
8. Читтаделла 0:0 Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
9. Кьево 0:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
10. Порденоне 1:0 Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
11. Реджана Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
12. Пиза 0:0 Заявка 12 3 5 4 16 - 25 14
13. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 2 7 2 16 - 16 13
14. Брешия 0:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 18 13
15. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
16. Козенца 0:0 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
17. Кремонезе 0:0 Заявка 12 1 7 4 12 - 16 10
18. Пескара 0:0 Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
19. Асколи 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 17 7
20. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 1:0 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
4. Эмполи 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
5. Читтаделла 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Монца 2:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
8. Лечче 0:1 Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
9. Кьево 0:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Брешия 0:1 Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Пиза 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
13. Порденоне 1:0 Заявка 6 1 5 0 8 - 7 8
14. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
15. Кремонезе 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Асколи 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
18. Пескара 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Козенца 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Эмполи 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
3. Лечче 0:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
4. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
5. Кьево 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Монца 2:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Виченца Виртус 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
8. Порденоне 1:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
9. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Читтаделла 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
11. Салернитана 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Козенца 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 4 7
13. Реджана Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
14. Пиза 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
15. Брешия 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Пескара 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Кремонезе 0:0 Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Козенца
3.20
3.08
2.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 2.85 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 2.60 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.78 3.08 2.80

Самый высокий коэффициент на матч «Асколи» – «Козенца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Асколи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Козенца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Асколи» – «Козенца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
4.50 1.18 7.30 1.07 1.87 1.87 2.45 1.53 2.00 1.82 1.25 3.75 1.38 2.90 1.05 8.50 1.10 6.20 1.04 9.00 1.01 13.00 0.00 19.50
7.60 1.05 6.85 1.08 3.14 1.34 2.43 1.56 1.82 2.09 1.42 2.88 1.29 3.46 1.10 5.90 1.07 6.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 2.90 1.78 2.05 1.02 11.00 1.08 6.40 1.02 11.00
2.62 1.49 1.79 2.02 1.39 3.00 1.11 6.40 1.08 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.65 2.17 1.23 3.65
3.68 1.28 2.53 1.52 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Асколи 0:0 Козенца онлайн

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