Асколи
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Козенца
13' Желтая карточкаСуэва Джанлуиджи
24' Желтая карточкаПетруччи Давиде
33
Сини
Симоне
30
Шарич
Дарио
99
Баич
Риад
19
Вера
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сини СимонеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
64 Ндиай КадимВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Личо ДеанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Делио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сакко ИхсанПолузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
Ход матча
13'
24'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|5
|0.42
|2.
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.17
|3.
|Кавион Микеле
|1
|0.08
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.08
|5.
|Крагль Оливер
|0
|0
|6.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|7.
|Кирико Козимо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|3
|0.25
|2.
|Тиритиельо Андреа
|2
|0.17
|3.
|Глиоцци Этторе
|1
|0.08
|4.
|Балули Мохамед
|1
|0.08
|5.
|Баэс Хайме
|0
|0
|6.
|Вера Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|4
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|3
|1
|3.
|Петруччи Давиде
|3
|0
|4.
|Кирико Козимо
|3
|0
|5.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|6.
|Джербо Альберто
|2
|0
|7.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|8.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|9.
|Шарич Дарио
|2
|0
|10.
|Крагль Оливер
|1
|0
|11.
|Сини Симоне
|1
|0
|12.
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|13.
|Кавион Микеле
|1
|0
|14.
|Тупта Любомир
|1
|0
|15.
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|3
|1
|2.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|3.
|Ба Абу
|2
|1
|4.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0
|5.
|Корси Анджело
|3
|0
|6.
|Идда Риккардо
|3
|0
|7.
|Биттанте Лука
|2
|0
|8.
|Баэс Хайме
|2
|0
|9.
|Сакко Ихсан
|2
|0
|10.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|11.
|Балули Мохамед
|2
|0
|12.
|Ингроссо Джанмарко
|0
|1
|13.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|14.
|Леджиттимо Маттео
|1
|0
|15.
|Карретта Мирко
|1
|0
|16.
|Петре Адриан
|1
|0
|17.
|Суэва Джанлуиджи
|1
|0
|18.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|Козенца
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +4 =5 -11Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи
Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи
Козенца Последние 20 матчей: +9 =6 -5Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца
Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа
Последние игры между собой
Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 10
|23
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|3.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|4.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Лечче
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 15
|20
|7.
|Монца
|2:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|13 - 9
|20
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|10.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|11.
|Реджана
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|12.
|Пиза
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 25
|14
|13.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 16
|13
|14.
|Брешия
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 18
|13
|15.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|16.
|Козенца
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|12 - 16
|10
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|19.
|Асколи
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 17
|7
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|4.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Монца
|2:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|8.
|Лечче
|0:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|16 - 8
|10
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Брешия
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|13.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|14.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Асколи
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|3.
|Лечче
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Кьево
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Монца
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|11.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Козенца
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|13.
|Реджана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|14.
|Пиза
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|15.
|Брешия
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Пескара
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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