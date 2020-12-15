Асколи
0:3
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Козенца
13' Желтая карточкаСуэва Джанлуиджи
24' Желтая карточкаПетруччи Давиде
45' Желтая карточкаСини Симоне
0:1
45' ГолБаэс Хайме
0:2
48' ГолГлиоцци Этторе
57' Желтая карточкаТиритиельо Андреа
61' Желтая карточкаБроско Риккардо
0:3
79' ГолБиттанте Лука
90' Красная карточкаЛичо Деан
33
Сини
Симоне
30
Шарич
Дарио
99
Баич
Риад
19
Вера
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сини СимонеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
64 Ндиай КадимВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Личо ДеанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Делио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сакко ИхсанПолузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
Ход матча
13'
24'
45'
45'
0:1
48'
61'
79'
0:3
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 8
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
23 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|5
|0.42
|2.
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.17
|3.
|Кавион Микеле
|1
|0.08
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.08
|5.
|Крагль Оливер
|0
|0
|6.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|7.
|Кирико Козимо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|3
|0.25
|2.
|Глиоцци Этторе
|2
|0.17
|3.
|Тиритиельо Андреа
|2
|0.17
|4.
|Баэс Хайме
|1
|0.08
|5.
|Биттанте Лука
|1
|0.08
|6.
|Балули Мохамед
|1
|0.08
|7.
|Суэва Джанлуиджи
|0
|0
|8.
|Вера Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|5
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|3
|1
|3.
|Петруччи Давиде
|3
|0
|4.
|Кирико Козимо
|3
|0
|5.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|6.
|Сини Симоне
|2
|0
|7.
|Джербо Альберто
|2
|0
|8.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|9.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|10.
|Шарич Дарио
|2
|0
|11.
|Личо Деан
|0
|1
|12.
|Крагль Оливер
|1
|0
|13.
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|14.
|Кавион Микеле
|1
|0
|15.
|Тупта Любомир
|1
|0
|16.
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|4
|1
|2.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|3.
|Ба Абу
|2
|1
|4.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0
|5.
|Корси Анджело
|3
|0
|6.
|Идда Риккардо
|3
|0
|7.
|Биттанте Лука
|2
|0
|8.
|Баэс Хайме
|2
|0
|9.
|Сакко Ихсан
|2
|0
|10.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|11.
|Балули Мохамед
|2
|0
|12.
|Ингроссо Джанмарко
|0
|1
|13.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|14.
|Леджиттимо Маттео
|1
|0
|15.
|Карретта Мирко
|1
|0
|16.
|Петре Адриан
|1
|0
|17.
|Суэва Джанлуиджи
|1
|0
|18.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|Козенца
|0
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|30% (3)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +4 =5 -11Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи
Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи Асколи 1:0 Эмполи
Козенца Последние 20 матчей: +9 =6 -5Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца
Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа
Последние игры между собой
Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 11
|21
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|27 - 15
|21
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|8.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|9.
|Кьево
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|10.
|Реджана
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|11.
|Брешия
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 18
|14
|12.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 25
|14
|13.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|12 - 12
|14
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 10
|12
|16.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 17
|9
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|19.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 20
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Салернитана
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Монца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|8.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|16 - 8
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|11.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|13.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|6
|0
|8 - 8
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Лечче
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|3.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Кьево
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Порденоне
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|Реджана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|14.
|Брешия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Пиза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|16.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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