Пиза
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Пескара
13' Желтая карточкаВальдифиори Мирко
18' Желтая карточкаМайстро Фабио
34' Желтая карточкаМаццители Лука
27
Гухер
Роберт
19
Видо
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кучич МаттеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Антей ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
Ход матча
18'
34'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|4 (2)
|0.33
|2.
|Видо Лука
|4
|0.33
|3.
|Гухер Роберт
|2
|0.17
|4.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.17
|5.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.08
|6.
|Караччоло Антонио
|1
|0.08
|7.
|Паломби Симоне
|1
|0.08
|8.
|Биринделли Самуэле
|1
|0.08
|9.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|10.
|Лизи Франческо
|0
|0
|11.
|Марин Мариус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|3
|0.25
|2.
|Майстро Фабио
|3
|0.25
|3.
|Галано Кристиан
|2 (1)
|0.17
|4.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.08
|5.
|Вокич Деян
|1
|0.08
|6.
|Ярошински Павел
|0
|0
|7.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|8.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|9.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|5
|0
|2.
|Пизано Эрос
|3
|1
|3.
|Караччоло Антонио
|4
|0
|4.
|Бенедетти Симоне
|2
|1
|5.
|Марин Мариус
|2
|1
|6.
|Гухер Роберт
|3
|0
|7.
|Лизи Франческо
|3
|0
|8.
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|9.
|Де Витис Алессандро
|1
|0
|10.
|Сьега Николас
|1
|0
|11.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|4
|0
|2.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|3.
|Нзита Мардоки
|1
|1
|4.
|Вальдифиори Мирко
|2
|0
|5.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|6.
|Бальцано Антонио
|2
|0
|7.
|Бузеллато Массимилиано
|2
|0
|8.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|9.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|10.
|Антей Лука
|1
|0
|11.
|Крекко Лука
|1
|0
|12.
|Ярошински Павел
|1
|0
|13.
|Омеонга Стефан
|1
|0
|14.
|Бошич Милош
|1
|0
|15.
|Диамбо Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|Пескара
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
|0
|30% (3)
|0
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +6 =6 -8Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла
Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза
Пескара Последние 20 матчей: +7 =1 -12Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара
Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара
Последние игры между собой
Пиза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 10
|23
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|3.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|4.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Лечче
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 15
|20
|7.
|Монца
|2:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|13 - 9
|20
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|10.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|11.
|Реджана
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|12.
|Пиза
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 25
|14
|13.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 16
|13
|14.
|Брешия
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 18
|13
|15.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|16.
|Козенца
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|12 - 16
|10
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|19.
|Асколи
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 17
|7
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|4.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Монца
|2:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|8.
|Лечче
|0:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|16 - 8
|10
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Брешия
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|13.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|14.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Асколи
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|3.
|Лечче
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Кьево
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Монца
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|11.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Козенца
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|13.
|Реджана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|14.
|Пиза
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|15.
|Брешия
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Пескара
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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