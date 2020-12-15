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  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Пескара
0'
13' Желтая карточка
Вальдифиори Мирко
18' Желтая карточка
Майстро Фабио
34' Желтая карточка
Маццители Лука
41'
1
Перилли
Симоне
2
Биринделли
Самуэле
33
Бенедетти
Симоне
8
Караччоло
Антонио
23
Лизи
Франческо
27
Гухер
Роберт
7
Сьега
Николас
36
Маццители
Лука
19
Видо
Лука
17
Сибилли
Джузеппе
31
Маркони
Микеле
1
Фиорилло
Винченцо
26
Гут
Родриго
16
Боккетти
Сальваторе
6
Сконьямильо
Дженнаро
2
Белланова
Рауль
8
Мемушай
Ледиан
10
Вальдифиори
Мирко
37
Майстро
Фабио
44
Ярошински
Павел
11
Галано
Кристиан
24
Капоне
Кристиан
Пиза
4-3-1-2
Пескара
3-5-2

Ход матча

13'
 
Вальдифиори Мирко
18'
 
Майстро Фабио
34'
Маццители Лука
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 4 (2) 0.33
2. Видо Лука 4 0.33
3. Гухер Роберт 2 0.17
4. Мазуччи Гаэтано 2 0.17
5. Сибилли Джузеппе 1 0.08
6. Караччоло Антонио 1 0.08
7. Паломби Симоне 1 0.08
8. Биринделли Самуэле 1 0.08
9. Де Витис Алессандро 0 0
10. Лизи Франческо 0 0
11. Марин Мариус 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 3 0.25
2. Майстро Фабио 3 0.25
3. Галано Кристиан 2 (1) 0.17
4. Мемушай Ледиан 1 0.08
5. Вокич Деян 1 0.08
6. Ярошински Павел 0 0
7. Вентола Кристиан 0 0
8. Асенсио Рауль 0 0
9. Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 5 0
2. Пизано Эрос 3 1
3. Караччоло Антонио 4 0
4. Бенедетти Симоне 2 1
5. Марин Мариус 2 1
6. Гухер Роберт 3 0
7. Лизи Франческо 3 0
8. Биринделли Самуэле 3 0
9. Де Витис Алессандро 1 0
10. Сьега Николас 1 0
11. Сибилли Джузеппе 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 4 0
2. Фернандес Леандро II 2 1
3. Нзита Мардоки 1 1
4. Вальдифиори Мирко 2 0
5. Мемушай Ледиан 2 0
6. Бальцано Антонио 2 0
7. Бузеллато Массимилиано 2 0
8. Вентола Кристиан 2 0
9. Машанджело Эдоардо 2 0
10. Антей Лука 1 0
11. Крекко Лука 1 0
12. Ярошински Павел 1 0
13. Омеонга Стефан 1 0
14. Бошич Милош 1 0
15. Диамбо Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 12.5% (2) 18.75% (3) 6.25% (1) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7)
 Пескара 20% (2) 20% (2) 30% (3) 0 30% (3) 0

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла
Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза
Пескара Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара
Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара

Последние игры между собой

Пиза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Пиза 2:1 Пескара Серия B Пескара 3:0 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 1:0 Заявка 11 7 2 2 15 - 10 23
2. Фрозиноне Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
3. Эмполи 0:0 Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
4. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Лечче 0:1 Заявка 12 5 5 2 26 - 15 20
7. Монца 2:0 Заявка 12 5 5 2 13 - 9 20
8. Читтаделла 0:0 Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
9. Кьево 0:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
10. Порденоне 1:0 Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
11. Реджана Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
12. Пиза 0:0 Заявка 12 3 5 4 16 - 25 14
13. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 2 7 2 16 - 16 13
14. Брешия 0:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 18 13
15. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
16. Козенца 0:0 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
17. Кремонезе 0:0 Заявка 12 1 7 4 12 - 16 10
18. Пескара 0:0 Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
19. Асколи 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 17 7
20. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 1:0 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
4. Эмполи 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
5. Читтаделла 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Монца 2:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
8. Лечче 0:1 Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
9. Кьево 0:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Брешия 0:1 Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Пиза 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
13. Порденоне 1:0 Заявка 6 1 5 0 8 - 7 8
14. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
15. Кремонезе 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Асколи 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
18. Пескара 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Козенца 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Эмполи 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
3. Лечче 0:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
4. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
5. Кьево 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Монца 2:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Виченца Виртус 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
8. Порденоне 1:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
9. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Читтаделла 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
11. Салернитана 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Козенца 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 4 7
13. Реджана Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
14. Пиза 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
15. Брешия 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Пескара 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Кремонезе 0:0 Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Пескара
2.27
3.35
4.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.05 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 2.60 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.27 3.18 3.40

Самый высокий коэффициент на матч «Пиза» – «Пескара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пиза» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пескара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пиза» – «Пескара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.20 7.60 1.06 1.77 1.97 2.55 1.52 2.05 1.77 1.22 4.00 1.41 2.75 1.05 8.50 1.12 5.80 1.03 10.00 1.02 12.00 1.01 12.00 0.00 19.50
7.90 1.04 7.50 1.07 3.32 1.31 2.56 1.51 1.88 2.02 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.45 1.08 6.05 1.01 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.05 1.86 1.94 1.01 12.60 1.11 5.80
2.72 1.46 1.85 1.95 1.42 2.88 1.13 6.30 1.09 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.64 2.18 1.27 3.70
3.76 1.27 2.62 1.49 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.40 1.28
Где смотреть матч Пиза 0:0 Пескара онлайн

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