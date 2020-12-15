  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
0:0
Конец матча

Стадион:
Пескара
0'
12' Желтая карточка
Вальдифиори Мирко
18' Желтая карточка
Майстро Фабио
34' Желтая карточка
Маццители Лука
70' Желтая карточка
Гут Родриго
85' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
90'+5
1
Перилли
Симоне
2
Биринделли
Самуэле
33
Бенедетти
Симоне
8
Караччоло
Антонио
23
Лизи
Франческо
27
Гухер
Роберт
7
Сьега
Николас
36
Маццители
Лука
19
Видо
Лука
17
Сибилли
Джузеппе
31
Маркони
Микеле
1
Фиорилло
Винченцо
26
Гут
Родриго
16
Боккетти
Сальваторе
6
Сконьямильо
Дженнаро
2
Белланова
Рауль
8
Мемушай
Ледиан
10
Вальдифиори
Мирко
37
Майстро
Фабио
44
Ярошински
Павел
11
Галано
Кристиан
24
Капоне
Кристиан
Пиза
4-3-1-2
Пескара
3-5-2

Ход матча

12'
 
Вальдифиори Мирко
18'
 
Майстро Фабио
34'
Маццители Лука
 
55'
 
Омеонга Стефан
Капоне Кристиан
55'
 
Крекко Лука
Мемушай Ледиан
65'
Соддимо Данило
Видо Лука
 
65'
Паломби Симоне
Сибилли Джузеппе
 
65'
 
Сетер Дамир
Майстро Фабио
66'
 
Фернандес Леандро II
Вальдифиори Мирко
70'
 
Гут Родриго
72'
Белли Франческо
Биринделли Самуэле
 
73'
Мазуччи Гаэтано
Маркони Микеле
 
78'
Де Витис Алессандро
Гухер Роберт
 
85'
Бенедетти Симоне
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 4 (2) 0.33
2. Видо Лука 4 0.33
3. Гухер Роберт 2 0.17
4. Мазуччи Гаэтано 2 0.17
5. Сибилли Джузеппе 1 0.08
6. Караччоло Антонио 1 0.08
7. Паломби Симоне 1 0.08
8. Биринделли Самуэле 1 0.08
9. Де Витис Алессандро 0 0
10. Лизи Франческо 0 0
11. Марин Мариус 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 3 0.25
2. Майстро Фабио 3 0.25
3. Галано Кристиан 2 (1) 0.17
4. Мемушай Ледиан 1 0.08
5. Вокич Деян 1 0.08
6. Ярошински Павел 0 0
7. Вентола Кристиан 0 0
8. Асенсио Рауль 0 0
9. Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 5 0
2. Бенедетти Симоне 3 1
3. Пизано Эрос 3 1
4. Караччоло Антонио 4 0
5. Марин Мариус 2 1
6. Гухер Роберт 3 0
7. Лизи Франческо 3 0
8. Биринделли Самуэле 3 0
9. Де Витис Алессандро 1 0
10. Сьега Николас 1 0
11. Сибилли Джузеппе 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 4 0
2. Фернандес Леандро II 2 1
3. Нзита Мардоки 1 1
4. Вальдифиори Мирко 2 0
5. Мемушай Ледиан 2 0
6. Бальцано Антонио 2 0
7. Бузеллато Массимилиано 2 0
8. Вентола Кристиан 2 0
9. Машанджело Эдоардо 2 0
10. Антей Лука 1 0
11. Крекко Лука 1 0
12. Ярошински Павел 1 0
13. Омеонга Стефан 1 0
14. Бошич Милош 1 0
15. Диамбо Амаду 1 0
16. Гут Родриго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 12.5% (2) 18.75% (3) 6.25% (1) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7)
 Пескара 20% (2) 20% (2) 30% (3) 0 30% (3) 0

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла
Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза
Пескара Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара
Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара

Последние игры между собой

Пиза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Пиза 2:1 Пескара Серия B Пескара 3:0 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 7 4 1 22 - 13 25
2. Фрозиноне Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
3. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
4. Салернитана Заявка 11 6 3 2 15 - 11 21
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Лечче Заявка 12 5 6 1 27 - 15 21
7. Читтаделла Заявка 11 6 2 3 21 - 10 20
8. Монца Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
9. Кьево Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
10. Реджана Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
11. Брешия Заявка 12 3 5 4 18 - 18 14
12. Пиза Заявка 12 3 5 4 16 - 25 14
13. Порденоне Заявка 12 2 8 2 12 - 12 14
14. Виченца Виртус Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
15. Козенца Заявка 12 2 6 4 10 - 10 12
16. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17. Кремонезе Заявка 12 1 6 5 12 - 17 9
18. Пескара Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
19. Асколи Заявка 12 1 3 8 9 - 20 6
20. Виртус Энтелла Заявка 12 0 5 7 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Эмполи Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Салернитана Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Читтаделла Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
5. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Монца Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
7. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
8. Лечче Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
9. Кьево Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Брешия Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Пиза Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
13. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
14. Кремонезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Порденоне Заявка 6 0 6 0 8 - 8 6
16. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Лечче Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
3. Эмполи Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4. Козенца Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Кьево Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Порденоне Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
9. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Реджана Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
14. Брешия Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Пиза Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
16. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Виртус Энтелла Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Маццители Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Майстро Фабио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Вальдифиори Мирко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 1.37 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 1.33 7.77
Бонус: 5 000 ₽ 2.27 3.18 3.40

Самый высокий коэффициент на матч «Пиза» – «Пескара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пиза» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пескара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пиза» – «Пескара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.38 2.90 7.60 1.06 1.02 11.00 2.55 1.52 2.05 1.77 1.02 11.00 1.41 2.75 1.05 8.50 1.12 5.80 1.03 10.00 1.02 12.00 1.01 12.00 0.00 19.50
7.90 1.04 7.50 1.07 3.32 1.31 2.56 1.51 1.88 2.02 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.45 1.08 6.05 1.01 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.05 1.86 1.94 1.01 12.60 1.11 5.80
2.72 1.46 1.85 1.95 1.42 2.88 1.13 6.30 1.09 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.64 2.18 1.27 3.70
3.76 1.27 2.62 1.49 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.40 1.28
Где смотреть матч Пиза 0:0 Пескара онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный