Читтаделла
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Виченца Виртус
16' Желтая карточкаДжаллоу Ламин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
16'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|5
|0.45
|2.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.18
|3.
|Огунсай Роберто
|2 (1)
|0.18
|4.
|Йори Мануэль
|1
|0.09
|5.
|Розафио Марко
|1
|0.09
|6.
|Паван Никола
|1
|0.09
|7.
|Цаджу Франк
|1
|0.09
|8.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.09
|9.
|Гирингелли Лука
|1
|0.09
|10.
|Проя Федерико
|1
|0.09
|11.
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.09
|12.
|Тавернелли Камилло
|1
|0.09
|13.
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|14.
|Пертиконе Романо
|0
|0
|15.
|Бранка Симоне
|0
|0
|16.
|Кассандро Томмазо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|5
|0.45
|2.
|Дальмонте Никола
|3
|0.27
|3.
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0.18
|4.
|Ригони Лука
|1
|0.09
|5.
|Джаллоу Ламин
|1
|0.09
|6.
|Гори Габриэле
|1
|0.09
|7.
|Да Рива Якопо
|1
|0.09
|8.
|Паделла Эмануэле
|1
|0.09
|9.
|Лонго Самуэле
|1 (1)
|0.09
|10.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|11.
|Чинелли Антонио
|0
|0
|12.
|Гуэрра Симоне
|0
|0
|13.
|Джакомелли Стефано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Адорни Давиде
|4
|0
|2.
|Розафио Марко
|3
|0
|3.
|Пертиконе Романо
|2
|0
|4.
|Бранка Симоне
|2
|0
|5.
|Маньеро Лука
|2
|0
|6.
|Бенедетти Амедео
|2
|0
|7.
|Паван Никола
|2
|0
|8.
|Огунсай Роберто
|2
|0
|9.
|Цаджу Франк
|2
|0
|10.
|Тавернелли Камилло
|2
|0
|11.
|Йори Мануэль
|1
|0
|12.
|Гирингелли Лука
|1
|0
|13.
|Вита Алессио
|1
|0
|14.
|Проя Федерико
|1
|0
|15.
|Гарджуло Марио
|1
|0
|16.
|Фраре Доменико
|1
|0
|17.
|Авуа Теофилус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|2.
|Лонго Самуэле
|3
|0
|3.
|Дальмонте Никола
|1
|1
|4.
|Ригони Лука
|2
|0
|5.
|Чинелли Антонио
|2
|0
|6.
|Паделла Эмануэле
|2
|0
|7.
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|8.
|Дзонта Лорис
|2
|0
|9.
|Барлокко Лука
|2
|0
|10.
|Да Рива Якопо
|2
|0
|11.
|Гори Габриэле
|0
|1
|12.
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|13.
|Перина Пьетро
|1
|0
|14.
|Маротта Алессандро
|1
|0
|15.
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|16.
|Джаллоу Ламин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|Виченца Виртус
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +12 =2 -6Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи
Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =9 -6Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус
Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 10
|23
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|3.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|4.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Лечче
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 15
|20
|7.
|Монца
|2:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|13 - 9
|20
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|10.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|11.
|Реджана
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|12.
|Пиза
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 25
|14
|13.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 16
|13
|14.
|Брешия
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 18
|13
|15.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|16.
|Козенца
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|12 - 16
|10
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|19.
|Асколи
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 17
|7
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|4.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Монца
|2:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|8.
|Лечче
|0:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|16 - 8
|10
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Брешия
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|13.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|14.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Асколи
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|3.
|Лечче
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Кьево
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Монца
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|11.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Козенца
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|13.
|Реджана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|14.
|Пиза
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|15.
|Брешия
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Пескара
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2