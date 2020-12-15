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  3. Италия
Читтаделла
3:0
Конец матча

Стадион:
Виченца Виртус
0'
16' Желтая карточка
Джаллоу Ламин
1:0
49' Гол
Д'Урсо Кристиан
58' Желтая карточка
Каппеллетти Даниэль
2:0
59' Гол
Адорни Давиде
3:0
79' Гол
Гарджуло Марио
89' Желтая карточка
Кастари Элхан
90' Желтая карточка
Маротта Алессандро
90'+5
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
5
Адорни
Давиде
6
Камильяно
Агостино
3
Бенедетти
Амедео
34
Авуа
Теофилус
4
Йори
Мануэль
20
Гарджуло
Марио
10
Д'Урсо
Кристиан
32
Огунсай
Роберто
19
Сиссе
Карамоко
33
Перина
Пьетро
15
Брускаджин
Маттео
23
Каппеллетти
Даниэль
5
Биццотто
Никола
24
Барлокко
Лука
6
Дзонта
Лорис
8
Чинелли
Антонио
40
Да
Рива
Якопо
10
Джакомелли
Стефано
95
Джаллоу
Ламин
17
Гуэрра
Симоне
Читтаделла
4-3-1-2
Виченца Виртус
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 6 0.55
2. Бенедетти Амедео 2 0.18
3. Д'Урсо Кристиан 2 0.18
4. Огунсай Роберто 2 (1) 0.18
5. Йори Мануэль 1 0.09
6. Розафио Марко 1 0.09
7. Паван Никола 1 0.09
8. Цаджу Франк 1 0.09
9. Сиссе Карамоко 1 0.09
10. Гирингелли Лука 1 0.09
11. Проя Федерико 1 0.09
12. Адорни Давиде 1 0.09
13. Тавернелли Камилло 1 0.09
14. Доннарумма Даниэле 0 0
15. Пертиконе Романо 0 0
16. Бранка Симоне 0 0
17. Вита Алессио 0 0
18. Кассандро Томмазо 0 0
Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 5 0.45
2. Дальмонте Никола 3 0.27
3. Каппеллетти Даниэль 2 0.18
4. Ригони Лука 1 0.09
5. Джаллоу Ламин 1 0.09
6. Гори Габриэле 1 0.09
7. Да Рива Якопо 1 0.09
8. Паделла Эмануэле 1 0.09
9. Лонго Самуэле 1 (1) 0.09
10. Беруатто Пьетро 0 0
11. Чинелли Антонио 0 0
12. Гуэрра Симоне 0 0
13. Джакомелли Стефано 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 4 0
2. Розафио Марко 3 0
3. Пертиконе Романо 2 0
4. Бранка Симоне 2 0
5. Маньеро Лука 2 0
6. Бенедетти Амедео 2 0
7. Паван Никола 2 0
8. Огунсай Роберто 2 0
9. Цаджу Франк 2 0
10. Тавернелли Камилло 2 0
11. Йори Мануэль 1 0
12. Гирингелли Лука 1 0
13. Вита Алессио 1 0
14. Проя Федерико 1 0
15. Гарджуло Марио 1 0
16. Кастари Элхан 1 0
17. Фраре Доменико 1 0
18. Авуа Теофилус 1 0
Виченца Виртус
# Игрок      
1. Беруатто Пьетро 4 0
2. Лонго Самуэле 3 0
3. Дальмонте Никола 1 1
4. Ригони Лука 2 0
5. Чинелли Антонио 2 0
6. Маротта Алессандро 2 0
7. Каппеллетти Даниэль 2 0
8. Паделла Эмануэле 2 0
9. Брускаджин Маттео 2 0
10. Дзонта Лорис 2 0
11. Барлокко Лука 2 0
12. Да Рива Якопо 2 0
13. Гори Габриэле 0 1
14. Меджорини Риккардо 1 0
15. Перина Пьетро 1 0
16. Джаллоу Ламин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 9.52% (2) 19.05% (4) 4.76% (1) 23.81% (5) 14.29% (3) 28.57% (6)
Виченца Виртус 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи
Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус
Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио Римини 1:3 Виченца Виртус
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 7 4 1 22 - 13 25
2. Фрозиноне Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
3. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
4. Салернитана Заявка 11 6 3 2 15 - 11 21
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Лечче Заявка 12 5 6 1 27 - 15 21
7. Читтаделла Заявка 11 6 2 3 21 - 10 20
8. Монца Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
9. Кьево Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
10. Реджана Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
11. Брешия Заявка 12 3 5 4 18 - 18 14
12. Пиза Заявка 12 3 5 4 16 - 25 14
13. Порденоне Заявка 12 2 8 2 12 - 12 14
14. Виченца Виртус Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
15. Козенца Заявка 12 2 6 4 10 - 10 12
16. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17. Кремонезе Заявка 12 1 6 5 12 - 17 9
18. Пескара Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
19. Асколи Заявка 12 1 3 8 9 - 20 6
20. Виртус Энтелла Заявка 12 0 5 7 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Эмполи Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Салернитана Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Читтаделла Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
5. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Монца Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
7. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
8. Лечче Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
9. Кьево Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Брешия Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Пиза Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
13. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
14. Кремонезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Порденоне Заявка 6 0 6 0 8 - 8 6
16. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Лечче Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
3. Эмполи Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4. Козенца Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Кьево Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Порденоне Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
9. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Реджана Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
14. Брешия Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Пиза Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
16. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Виртус Энтелла Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Джаллоу Ламин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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