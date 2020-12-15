Салернитана
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Аречи
Лечче
1:0
11' ГолКапецци Леонардо
29' Желтая карточкаДзичек Патрик
30' Желтая карточкаКода Массимо
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Каро АндреасЗащитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
97 Барай ЖоэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
Ход матча
11'
29'
30'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|5 (1)
|0.45
|2.
|Купиш Томаш
|3
|0.27
|3.
|Джурич Милан
|3 (1)
|0.27
|4.
|Андерсон Андре
|1
|0.09
|5.
|Капецци Леонардо
|1
|0.09
|6.
|Богдан Лука
|1
|0.09
|7.
|Касасола Тиаго
|1
|0.09
|8.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|9.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
|10.
|Белек Вид
|0
|0
|11.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|12.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|8
|0.67
|2.
|Манкозу Марко
|4 (1)
|0.33
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0.33
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.17
|5.
|Фалько Филиппо
|2
|0.17
|6.
|Кальдерони Марко
|1
|0.08
|7.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.08
|8.
|Майер Жан
|1
|0.08
|9.
|Паганини Лука
|1
|0.08
|10.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.08
|11.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.08
|12.
|Листковски Марчин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|5
|0
|2.
|Касасола Тиаго
|4
|0
|3.
|Дзичек Патрик
|4
|0
|4.
|Андерсон Андре
|3
|0
|5.
|Лопес Вальтер
|2
|0
|6.
|Айя Рамзи
|2
|0
|7.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|8.
|Богдан Лука
|2
|0
|9.
|Дьомбер Норберт
|2
|0
|10.
|Купиш Томаш
|1
|0
|11.
|Джаннетти Никколо
|1
|0
|12.
|Весели Фредерик
|1
|0
|13.
|Мильорини Марко
|1
|0
|14.
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|15.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|16.
|Адамонис Марюс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|2.
|Лучиони Фабио
|3
|0
|3.
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|4.
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|5.
|Кода Массимо
|2
|0
|6.
|Паганини Лука
|2
|0
|7.
|Россеттини Лука
|0
|1
|8.
|Жута Леонард
|1
|0
|9.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|10.
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0
|11.
|Листковски Марчин
|1
|0
|12.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|13.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|0
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|Лечче
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +10 =4 -6Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе
СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия
Лечче Последние 20 матчей: +8 =6 -6Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция
Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Лечче: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 10
|23
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|3.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|4.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Лечче
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 15
|20
|7.
|Монца
|2:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|13 - 9
|20
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|10.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|11.
|Реджана
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|12.
|Пиза
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 25
|14
|13.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 16
|13
|14.
|Брешия
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 18
|13
|15.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|16.
|Козенца
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|12 - 16
|10
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|19.
|Асколи
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 17
|7
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|4.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Монца
|2:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|8.
|Лечче
|0:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|16 - 8
|10
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Брешия
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|13.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|14.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Асколи
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|3.
|Лечче
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Кьево
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Монца
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|11.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Козенца
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|13.
|Реджана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|14.
|Пиза
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|15.
|Брешия
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Пескара
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Салернитана» – «Лечче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Салернитана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лечче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Салернитана» – «Лечче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров