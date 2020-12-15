  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Салернитана
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Лечче
0'
1:0
11' Гол
Капецци Леонардо
29' Желтая карточка
Дзичек Патрик
30' Желтая карточка
Кода Массимо
41'
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
5
Мантовани
Валерио
15
Касасола
Тиаго
28
Капецци
Леонардо
27
Дзичек
Патрик
18
Андерсон
Андре
3
Лопес
Вальтер
9
Тутино
Дженнаро
7
Гондо
Седрик
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
27
Кальдерони
Марко
53
Хендерсон
Лиам
77
Тахцидис
Панайотис
19
Листковски
Марчин
8
Манкозу
Марко
20
Петтинари
Стефано
9
Кода
Массимо
Салернитана
3-5-2
Лечче
4-3-1-2

Ход матча

11'
Капецци Леонардо
(Андерсон Андре)
1:0
29'
Дзичек Патрик
 
30'
 
Кода Массимо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 5 (1) 0.45
2. Купиш Томаш 3 0.27
3. Джурич Милан 3 (1) 0.27
4. Андерсон Андре 1 0.09
5. Капецци Леонардо 1 0.09
6. Богдан Лука 1 0.09
7. Касасола Тиаго 1 0.09
8. Лопес Вальтер 0 0
9. Чичерелли Эмануэле 0 0
10. Белек Вид 0 0
11. Ди Таккио Франческо 0 0
12. Скьявоне Андреа 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 8 0.67
2. Манкозу Марко 4 (1) 0.33
3. Стемпиньски Мариуш 4 0.33
4. Хендерсон Лиам 2 0.17
5. Фалько Филиппо 2 0.17
6. Кальдерони Марко 1 0.08
7. Тахцидис Панайотис 1 0.08
8. Майер Жан 1 0.08
9. Паганини Лука 1 0.08
10. Дермаку Кастриот 1 0.08
11. Адьяпонг Клод 1 0.08
12. Листковски Марчин 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 5 0
2. Касасола Тиаго 4 0
3. Дзичек Патрик 4 0
4. Андерсон Андре 3 0
5. Лопес Вальтер 2 0
6. Айя Рамзи 2 0
7. Тутино Дженнаро 2 0
8. Богдан Лука 2 0
9. Дьомбер Норберт 2 0
10. Купиш Томаш 1 0
11. Джаннетти Никколо 1 0
12. Весели Фредерик 1 0
13. Мильорини Марко 1 0
14. Скьявоне Андреа 1 0
15. Чичерелли Эмануэле 1 0
16. Адамонис Марюс 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 4 0
2. Лучиони Фабио 3 0
3. Хендерсон Лиам 2 0
4. Тахцидис Панайотис 2 0
5. Кода Массимо 2 0
6. Паганини Лука 2 0
7. Россеттини Лука 0 1
8. Жута Леонард 1 0
9. Фалько Филиппо 1 0
10. Меккарьелло Бьяджо 1 0
11. Листковски Марчин 1 0
12. Петриччоне Якопо 1 0
13. Адьяпонг Клод 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 0 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3)
 Лечче 11.54% (3) 11.54% (3) 11.54% (3) 26.92% (7) 23.08% (6) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе
СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия
Лечче Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция
Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Лечче: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Лечче 4:0 Салернитана Кубок Салернитана 1:2 Лечче Серия B Лечче 2:2 Салернитана Серия B Лечче 0:1 Салернитана Лега Про
Салернитана 1:3 Лечче Лега Про Лечче 2:1 Салернитана Про Прима Дивизионе Салернитана 2:1 Лечче Про Прима Дивизионе Салернитана 1:2 Лечче Серия B Лечче 1:0 Салернитана Серия B Лечче 0:1 Салернитана Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 1:0 Заявка 11 7 2 2 15 - 10 23
2. Фрозиноне Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
3. Эмполи 0:0 Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
4. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Лечче 0:1 Заявка 12 5 5 2 26 - 15 20
7. Монца 2:0 Заявка 12 5 5 2 13 - 9 20
8. Читтаделла 0:0 Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
9. Кьево 0:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
10. Порденоне 1:0 Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
11. Реджана Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
12. Пиза 0:0 Заявка 12 3 5 4 16 - 25 14
13. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 2 7 2 16 - 16 13
14. Брешия 0:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 18 13
15. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
16. Козенца 0:0 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
17. Кремонезе 0:0 Заявка 12 1 7 4 12 - 16 10
18. Пескара 0:0 Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
19. Асколи 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 17 7
20. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 1:0 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
4. Эмполи 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
5. Читтаделла 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Монца 2:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
8. Лечче 0:1 Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
9. Кьево 0:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Брешия 0:1 Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Пиза 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
13. Порденоне 1:0 Заявка 6 1 5 0 8 - 7 8
14. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
15. Кремонезе 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Асколи 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
18. Пескара 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Козенца 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Эмполи 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
3. Лечче 0:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
4. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
5. Кьево 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Монца 2:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Виченца Виртус 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
8. Порденоне 1:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
9. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Читтаделла 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
11. Салернитана 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Козенца 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 4 7
13. Реджана Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
14. Пиза 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
15. Брешия 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Пескара 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Кремонезе 0:0 Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Лечче
3.80
3.68
3.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.35 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.40 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.68 1.94
  2.29 3.26 3.25

Самый высокий коэффициент на матч «Салернитана» – «Лечче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Салернитана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лечче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Салернитана» – «Лечче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
16.00 1.01 10.00 1.02 6.80 1.08 3.25 1.28 2.48 1.50 2.00 1.88 1.69 2.17 1.76 2.00 1.23 3.85 1.27 3.55 1.06 8.30 1.08 10.00 1.01 14.00 1.01 12.60
11.25 1.00 11.00 1.02 4.35 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.76 2.06 1.49 2.54 1.23 3.80 1.16 4.40 1.05 7.40
4.85 1.20 2.59 1.52 2.40 1.59 2.10 1.77 1.78 2.09 1.57 2.46 1.45 2.82 1.58 2.44 1.18 5.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.18 1.68 2.31 1.57 1.17 4.80 1.04 9.00 1.03 10.00
3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
3.37 1.35 2.79 1.44 2.20 1.69 1.72 2.15 1.31 3.43 1.16 5.14 1.36 3.17 1.24 4.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.75
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Салернитана 1:0 Лечче онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный