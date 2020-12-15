  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Порденоне
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Брешия
0'
2' Желтая карточка
Дьяв Давиде
1:0
5' Гол
Дьяв Давиде
28' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
43'
22
Перизан
Самуэле
5
Фольякко
Алессандро
6
Барисон
Альберто
26
Бассоли
Алессандро
44
Хжановски
Адам
16
Маньино
Лука
21
Мисурака
Джанвито
29
Скавоне
Мануэль
13
Чиурриа
Патрик
9
Дьяв
Давиде
32
Бутич
Карло
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
3
Матею
Алеш
19
Мангравити
Массимилиано
26
Мартелла
Бруно
21
Лабойко
Якуб
5
Ван
Де
Лои
Томми
31
Бьярнасон
Биркир
8
Змрхаль
Яромир
7
Шпалек
Николас
11
Торрегросса
Эрнесто
Порденоне
4-3-1-2
Брешия
4-3-2-1

Ход матча

2'
Дьяв Давиде
 
5'
Дьяв Давиде
(Скавоне Мануэль)
1:0
28'
 
Ван Де Лои Томми

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 6 (1) 0.5
2. Мусёлик Себастьян 2 0.17
3. Чиурриа Патрик 1 0.08
4. Скавоне Мануэль 1 0.08
5. Берра Филиппо 1 0.08
6. Барисон Альберто 1 0.08
7. Фаласко Никола 0 0
8. Кало Джакомо 0 0
9. Маньино Лука 0 0
10. Бутич Карло 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дессена Даниэле 2 0.17
2. Айе Флориан 2 0.17
3. Торрегросса Эрнесто 2 0.17
4. Ндой Эмануэле 2 0.17
5. Доннарумма Альфредо 1 0.08
6. Шпалек Николас 1 0.08
7. Ван Де Лои Томми 1 0.08
8. Бьярнасон Биркир 1 0.08
9. Рагуза Антонио 1 0.08
10. Бизоли Димитри 1 0.08
11. Ягелло Филип 1 0.08
12. Мангравити Массимилиано 1 0.08
13. Папетти Андреа 1 0.08
14. Змрхаль Яромир 0 0

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 4 0
2. Кампорезе Микеле 3 0
3. Кало Джакомо 3 0
4. Фаласко Никола 2 0
5. Мусёлик Себастьян 2 0
6. Фольякко Алессандро 2 0
7. Бассоли Алессандро 1 0
8. Мисурака Джанвито 1 0
9. Гавацци Давиде 1 0
10. Скавоне Мануэль 1 0
11. Берра Филиппо 1 0
12. Барисон Альберто 1 0
13. Маньино Лука 1 0
14. Бутич Карло 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Торрегросса Эрнесто 4 0
2. Дессена Даниэле 3 0
3. Сабелли Стефано 3 0
4. Шпалек Николас 3 0
5. Ван Де Лои Томми 3 0
6. Бьярнасон Биркир 1 1
7. Матею Алеш 1 1
8. Папетти Андреа 1 1
9. Доннарумма Альфредо 1 0
10. Рагуза Антонио 1 0
11. Чансельор Джон 1 0
12. Йоронен Йессе 1 0
13. Мартелла Бруно 1 0
14. Айе Флориан 1 0
15. Ягелло Филип 1 0
16. Мангравити Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Брешия 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 5.88% (1) 23.53% (4) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +4 =11 -5
Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца
Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне
Брешия Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне
Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 1:0 Заявка 11 7 2 2 15 - 10 23
2. Фрозиноне Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
3. Эмполи 0:0 Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
4. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Лечче 0:1 Заявка 12 5 5 2 26 - 15 20
7. Монца 2:0 Заявка 12 5 5 2 13 - 9 20
8. Читтаделла 0:0 Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
9. Кьево 0:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
10. Порденоне 1:0 Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
11. Реджана Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
12. Пиза 0:0 Заявка 12 3 5 4 16 - 25 14
13. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 2 7 2 16 - 16 13
14. Брешия 0:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 18 13
15. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
16. Козенца 0:0 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
17. Кремонезе 0:0 Заявка 12 1 7 4 12 - 16 10
18. Пескара 0:0 Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
19. Асколи 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 17 7
20. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 1:0 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
4. Эмполи 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
5. Читтаделла 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Монца 2:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
8. Лечче 0:1 Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
9. Кьево 0:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Брешия 0:1 Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Пиза 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
13. Порденоне 1:0 Заявка 6 1 5 0 8 - 7 8
14. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
15. Кремонезе 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Асколи 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
18. Пескара 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Козенца 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Эмполи 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
3. Лечче 0:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
4. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
5. Кьево 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Монца 2:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Виченца Виртус 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
8. Порденоне 1:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
9. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Читтаделла 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
11. Салернитана 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Козенца 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 4 7
13. Реджана Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
14. Пиза 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
15. Брешия 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Пескара 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Кремонезе 0:0 Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Guido Teghil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
Брешия
2.61
3.87
8.18
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 3.85 6.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 3.55 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.61 3.10 2.91
  1.48 3.87 8.18

Самый высокий коэффициент на матч «Порденоне» – «Брешия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порденоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брешия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порденоне» – «Брешия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 7.60 1.06 4.90 1.15 2.60 1.50 2.04 1.77 1.92 1.82 1.41 2.70 1.55 2.35 1.12 5.90 1.07 7.50 1.02 11.50 1.04 9.00 0.00 19.00
7.80 1.04 6.85 1.07 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.44 2.77 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.15 1.00 10.75
3.46 1.33 2.97 1.41 3.16 1.37 2.23 1.68 1.86 2.00 1.62 2.36 1.38 3.12 1.58 2.43 1.46 2.79 1.10 8.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.84 1.96 1.35 3.05 1.11 6.00 1.02 11.00 1.02 11.00
2.68 1.47 1.83 1.98 1.42 2.88 1.12 6.20 1.09 7.60
2.77 1.45 2.28 1.64 1.78 2.07 1.49 2.65 1.21 4.38 1.10 6.90 1.15 4.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.64 2.17 1.27 3.65
3.76 1.27 2.59 1.50 1.67 2.20 1.28 3.68 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Порденоне 1:0 Брешия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный