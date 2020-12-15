Порденоне
1:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Stadio Guido Teghil
Брешия
2' Желтая карточкаДьяв Давиде
1:0
5' ГолДьяв Давиде
28' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
16
Маньино
Лука
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Вратарь
-
16 Гецци АндреаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
Ход матча
2'
5'
1:0
28'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|6 (1)
|0.5
|2.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.17
|3.
|Чиурриа Патрик
|1
|0.08
|4.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.08
|5.
|Берра Филиппо
|1
|0.08
|6.
|Барисон Альберто
|1
|0.08
|7.
|Фаласко Никола
|0
|0
|8.
|Кало Джакомо
|0
|0
|9.
|Маньино Лука
|0
|0
|10.
|Бутич Карло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дессена Даниэле
|2
|0.17
|2.
|Айе Флориан
|2
|0.17
|3.
|Торрегросса Эрнесто
|2
|0.17
|4.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.17
|5.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.08
|6.
|Шпалек Николас
|1
|0.08
|7.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.08
|8.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.08
|9.
|Рагуза Антонио
|1
|0.08
|10.
|Бизоли Димитри
|1
|0.08
|11.
|Ягелло Филип
|1
|0.08
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.08
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.08
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|4
|0
|2.
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|3.
|Кало Джакомо
|3
|0
|4.
|Фаласко Никола
|2
|0
|5.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0
|6.
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|7.
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|8.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|9.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|10.
|Скавоне Мануэль
|1
|0
|11.
|Берра Филиппо
|1
|0
|12.
|Барисон Альберто
|1
|0
|13.
|Маньино Лука
|1
|0
|14.
|Бутич Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|2.
|Дессена Даниэле
|3
|0
|3.
|Сабелли Стефано
|3
|0
|4.
|Шпалек Николас
|3
|0
|5.
|Ван Де Лои Томми
|3
|0
|6.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|7.
|Матею Алеш
|1
|1
|8.
|Папетти Андреа
|1
|1
|9.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|10.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|11.
|Чансельор Джон
|1
|0
|12.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|13.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|14.
|Айе Флориан
|1
|0
|15.
|Ягелло Филип
|1
|0
|16.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Брешия
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +4 =11 -5Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца
Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне
Брешия Последние 20 матчей: +6 =5 -9Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне
Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 10
|23
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|3.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|4.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Лечче
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 15
|20
|7.
|Монца
|2:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|13 - 9
|20
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|10.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 11
|16
|11.
|Реджана
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|12.
|Пиза
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 25
|14
|13.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 16
|13
|14.
|Брешия
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 18
|13
|15.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|16.
|Козенца
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|12 - 16
|10
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|19.
|Асколи
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 17
|7
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|4.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Монца
|2:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|8.
|Лечче
|0:1 Заявка
|6
|2
|4
|0
|16 - 8
|10
|9.
|Кьево
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Брешия
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|13.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|14.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|16.
|Асколи
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|3.
|Лечче
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Кьево
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Монца
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|11.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Козенца
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|13.
|Реджана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|14.
|Пиза
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|15.
|Брешия
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Пескара
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|0:2 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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