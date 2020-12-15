Порденоне
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio Guido Teghil
Брешия
2' Желтая карточкаДьяв Давиде
1:0
5' ГолДьяв Давиде
28' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
45' Желтая карточкаФольякко Алессандро
51' Желтая карточкаМаньино Лука
1:1
53' ГолШпалек Николас
55' Вторая желтая карточкаВан Де Лои Томми
67' Желтая карточкаМатею Алеш
16
Маньино
Лука
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Вратарь
-
16 Гецци АндреаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
Ход матча
2'
5'
1:0
28'
51'
53'
55'
67'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|6 (1)
|0.5
|2.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.17
|3.
|Чиурриа Патрик
|1
|0.08
|4.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.08
|5.
|Берра Филиппо
|1
|0.08
|6.
|Барисон Альберто
|1
|0.08
|7.
|Фаласко Никола
|0
|0
|8.
|Кало Джакомо
|0
|0
|9.
|Маньино Лука
|0
|0
|10.
|Бутич Карло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дессена Даниэле
|2
|0.17
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|2
|0.17
|3.
|Айе Флориан
|2
|0.17
|4.
|Шпалек Николас
|2
|0.17
|5.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.17
|6.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.08
|7.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.08
|8.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.08
|9.
|Рагуза Антонио
|1
|0.08
|10.
|Бизоли Димитри
|1
|0.08
|11.
|Ягелло Филип
|1
|0.08
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.08
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.08
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|4
|0
|2.
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|3.
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|4.
|Кало Джакомо
|3
|0
|5.
|Фаласко Никола
|2
|0
|6.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0
|7.
|Маньино Лука
|2
|0
|8.
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|9.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|10.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|11.
|Скавоне Мануэль
|1
|0
|12.
|Берра Филиппо
|1
|0
|13.
|Барисон Альберто
|1
|0
|14.
|Бутич Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Де Лои Томми
|3
|1
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|3.
|Матею Алеш
|2
|1
|4.
|Дессена Даниэле
|3
|0
|5.
|Сабелли Стефано
|3
|0
|6.
|Шпалек Николас
|3
|0
|7.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|8.
|Папетти Андреа
|1
|1
|9.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|10.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|11.
|Чансельор Джон
|1
|0
|12.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|13.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|14.
|Айе Флориан
|1
|0
|15.
|Ягелло Филип
|1
|0
|16.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|25% (3)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|Брешия
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +4 =11 -5Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца
Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Кремонезе 2:2 Порденоне Порденоне 1:1 Салернитана Асколи 2:2 Порденоне
Брешия Последние 20 матчей: +6 =5 -9Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне
Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Аталанта 6:2 Брешия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 11
|21
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|27 - 15
|21
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|8.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|9.
|Кьево
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|10.
|Реджана
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|11.
|Брешия
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 18
|14
|12.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 25
|14
|13.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|12 - 12
|14
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 10
|12
|16.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 17
|9
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|19.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 20
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Салернитана
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Монца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|8.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|16 - 8
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|11.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|13.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|6
|0
|8 - 8
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Лечче
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|3.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Кьево
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Порденоне
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|Реджана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|14.
|Брешия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Пиза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|16.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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