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  3. Италия
Эмполи
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Кремонезе
0' 44'
22
Фурлан
Якопо
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитрис
65
Паризи
Фабьяно
10
Журковски
Шимон
5
Штулац
Лео
32
Хаас
Николас
10
Морео
Стефано
7
Манкузо
Леонардо
8
Матос
Ридер
22
Вольпе
Джакомо
15
Бьянкетти
Маттео
2
Фьордализо
Алессандро
26
Терранова
Эмануэле
21
Цортеа
Надир
95
Пинато
Марко
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
10
Буонаюто
Кристиан
8
Дели
Франческо
99
Целар
Жан
Эмполи
4-3-1-2
Кремонезе
4-4-1-1

Ход матча

14'
 
Валери Эмануэле
Дели Франческо

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 7 (1) 0.58
2. Ла Мантия Андреа 4 0.33
3. Морео Стефано 3 0.25
4. Оливьери Марко 2 0.17
5. Матос Ридер 2 0.17
6. Романьоли Симоне 1 0.08
7. Хаас Николас 1 0.08
8. Байрами Недим 1 0.08
9. Бандинелли Филиппо 0 0
10. Штулац Лео 0 0
11. Риччи Самуэле 0 0
12. Фьямоцци Риккардо 0 0
13. Терзич Алекса 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 4 0.33
2. Дели Франческо 2 0.17
3. Вальцания Лука 2 0.17
4. Буонаюто Кристиан 1 0.08
5. Целар Жан 1 0.08
6. Пинато Марко 1 0.08
7. Гаэтано Джанлука 1 0.08
8. Кастаньетти Микеле 0 0
9. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Бандинелли Филиппо 4 0
2. Фьямоцци Риккардо 2 1
3. Манкузо Леонардо 3 0
4. Романьоли Симоне 1 1
5. Ла Мантия Андреа 2 0
6. Хаас Николас 2 0
7. Николау Димитрис 2 0
8. Штулац Лео 1 0
9. Морео Стефано 1 0
10. Риччи Самуэле 1 0
11. Терзич Алекса 1 0
12. Андреа Камбиасо 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 4 0
2. Бьянкетти Маттео 4 0
3. Стриццоло Лука 4 0
4. Кастаньетти Микеле 3 0
5. Густафссон Самуэль 3 0
6. Раванелли Лука 3 0
7. Крешенци Алессандро 1 0
8. Пинато Марко 1 0
9. Дели Франческо 1 0
10. Вальцания Лука 1 0
11. Целар Жан 1 0
12. Фьордализо Алессандро 1 0
13. Гаэтано Джанлука 1 0
14. Цортеа Надир 1 0
15. Валери Эмануэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 9.52% (2) 0 4.76% (1) 33.33% (7) 28.57% (6) 23.81% (5)
 Кремонезе 25% (3) 16.67% (2) 33.33% (4) 16.67% (2) 0 8.33% (1)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи
Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе
Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Кремонезе 2:3 Эмполи Серия B Кремонезе 1:0 Эмполи Кубок Эмполи 1:1 Кремонезе Серия B Эмполи 1:1 Кремонезе Серия B
Кремонезе 1:1 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 1:0 Заявка 11 7 2 2 15 - 10 23
2. Фрозиноне Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
3. Эмполи 0:0 Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
4. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Лечче 0:1 Заявка 12 5 5 2 26 - 15 20
7. Монца 2:0 Заявка 12 5 5 2 13 - 9 20
8. Читтаделла 0:0 Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
9. Кьево 0:0 Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
10. Порденоне 1:0 Заявка 12 3 7 2 12 - 11 16
11. Реджана Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
12. Пиза 0:0 Заявка 12 3 5 4 16 - 25 14
13. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 2 7 2 16 - 16 13
14. Брешия 0:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 18 13
15. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
16. Козенца 0:0 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
17. Кремонезе 0:0 Заявка 12 1 7 4 12 - 16 10
18. Пескара 0:0 Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
19. Асколи 0:0 Заявка 12 1 4 7 9 - 17 7
20. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 12 0 5 7 8 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 1:0 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
4. Эмполи 0:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
5. Читтаделла 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Монца 2:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
8. Лечче 0:1 Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
9. Кьево 0:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Брешия 0:1 Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Пиза 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
13. Порденоне 1:0 Заявка 6 1 5 0 8 - 7 8
14. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
15. Кремонезе 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
16. Асколи 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
18. Пескара 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Козенца 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Эмполи 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
3. Лечче 0:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
4. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
5. Кьево 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6. Монца 2:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Виченца Виртус 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
8. Порденоне 1:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
9. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Читтаделла 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
11. Салернитана 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Козенца 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 4 7
13. Реджана Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
14. Пиза 0:0 Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
15. Брешия 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Пескара 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Кремонезе 0:0 Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Виртус Энтелла 0:2 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи 0:0 Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
  • Первый тайм
  • 14'
    Дели Франческо уходит с поля. Emanuele Valeri выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Кремонезе
2.45
3.48
3.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.25 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 2.60 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.48 3.70

Самый высокий коэффициент на матч «Эмполи» – «Кремонезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эмполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кремонезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эмполи» – «Кремонезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.17 9.60 1.03 2.05 1.72 3.10 1.33 2.15 1.70 1.32 3.20 1.90 1.90 1.64 2.20 1.09 6.50 1.19 4.40 1.08 7.00 1.05 8.80 1.04 9.40 0.00 15.50
9.70 1.02 8.60 1.04 3.98 1.23 3.04 1.38 2.13 1.79 1.66 2.22 1.43 2.74 1.19 4.45 1.14 4.80 1.03 8.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 2.90 2.07 1.78 1.02 11.00 1.15 5.00 1.02 11.00
2.88 1.42 2.09 1.74 1.50 2.59 1.18 5.10 1.12 6.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.83 1.91 1.37 2.95
4.45 1.21 3.10 1.37 1.81 2.00 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Эмполи 0:0 Кремонезе онлайн

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