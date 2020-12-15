Эмполи
1:0
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Кремонезе
1:0
45' ГолШтулац Лео
84' Желтая карточкаЦелар Жан
90' Желтая карточкаФьордализо Алессандро
22
Фурлан
Якопо
32
Хаас
Николас
- Основной состав
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
95 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Скироне ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
45'
1:0
84'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|7 (1)
|0.58
|2.
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.33
|3.
|Морео Стефано
|3
|0.25
|4.
|Матос Ридер
|2
|0.17
|5.
|Оливьери Марко
|2
|0.17
|6.
|Штулац Лео
|1
|0.08
|7.
|Романьоли Симоне
|1
|0.08
|8.
|Хаас Николас
|1
|0.08
|9.
|Байрами Недим
|1
|0.08
|10.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|11.
|Риччи Самуэле
|0
|0
|12.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|13.
|Терзич Алекса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|4
|0.33
|2.
|Дели Франческо
|2
|0.17
|3.
|Вальцания Лука
|2
|0.17
|4.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.08
|5.
|Целар Жан
|1
|0.08
|6.
|Пинато Марко
|1
|0.08
|7.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.08
|8.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|9.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|2.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|1
|3.
|Манкузо Леонардо
|3
|0
|4.
|Романьоли Симоне
|1
|1
|5.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0
|6.
|Хаас Николас
|2
|0
|7.
|Николау Димитрис
|2
|0
|8.
|Штулац Лео
|1
|0
|9.
|Морео Стефано
|1
|0
|10.
|Риччи Самуэле
|1
|0
|11.
|Терзич Алекса
|1
|0
|12.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терранова Эмануэле
|4
|0
|2.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|3.
|Стриццоло Лука
|4
|0
|4.
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|5.
|Густафссон Самуэль
|3
|0
|6.
|Раванелли Лука
|3
|0
|7.
|Целар Жан
|2
|0
|8.
|Фьордализо Алессандро
|2
|0
|9.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|10.
|Пинато Марко
|1
|0
|11.
|Дели Франческо
|1
|0
|12.
|Вальцания Лука
|1
|0
|13.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|14.
|Цортеа Надир
|1
|0
|15.
|Валери Эмануэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|9.09% (2)
|0
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|27.27% (6)
|22.73% (5)
|Кремонезе
|25% (3)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|0
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =5 -3Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи
Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =9 -6Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе
Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 12
|23
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 11
|21
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|27 - 15
|21
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|8.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|9.
|Кьево
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|10.
|Реджана
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|11.
|Брешия
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 18
|14
|12.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 25
|14
|13.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|12 - 12
|14
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|15.
|Козенца
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|10 - 10
|12
|16.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 17
|9
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|19.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|9 - 20
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Салернитана
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Монца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|8.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|16 - 8
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|10.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|11.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|13.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|6
|0
|8 - 8
|6
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|17.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Лечче
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|3.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|4.
|Козенца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Кьево
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Порденоне
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|Реджана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|14.
|Брешия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Пиза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|16.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
Победитель
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