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  3. Италия
Эмполи
1:0
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
1:0
45' Гол
Штулац Лео
84' Желтая карточка
Целар Жан
90' Желтая карточка
Фьордализо Алессандро
90'+4
22
Фурлан
Якопо
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитрис
65
Паризи
Фабьяно
10
Журковски
Шимон
5
Штулац
Лео
32
Хаас
Николас
10
Морео
Стефано
7
Манкузо
Леонардо
8
Матос
Ридер
22
Вольпе
Джакомо
15
Бьянкетти
Маттео
2
Фьордализо
Алессандро
26
Терранова
Эмануэле
21
Цортеа
Надир
95
Пинато
Марко
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
10
Буонаюто
Кристиан
8
Дели
Франческо
99
Целар
Жан
Эмполи
4-3-1-2
Кремонезе
4-4-1-1

Ход матча

14'
 
Валери Эмануэле
Дели Франческо
45'
Штулац Лео
(Матос Ридер)
1:0
46'
 
Чофани Даниэль
Буонаюто Кристиан
46'
 
Гаэтано Джанлука
Кастаньетти Микеле
63'
Ла Мантия Андреа
Матос Ридер
 
63'
Байрами Недим
Морео Стефано
 
63'
 
Нарди Филиппо
Цортеа Надир
73'
Оливьери Марко
Манкузо Леонардо
 
73'
Казале Николо
Фьямоцци Риккардо
 
81'
Дамьяни Самуэле
Журковски Шимон
 
84'
 
Целар Жан
84'
 
Чераволо Фабио
Целар Жан
90'
 
Фьордализо Алессандро

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 7 (1) 0.58
2. Ла Мантия Андреа 4 0.33
3. Морео Стефано 3 0.25
4. Матос Ридер 2 0.17
5. Оливьери Марко 2 0.17
6. Штулац Лео 1 0.08
7. Романьоли Симоне 1 0.08
8. Хаас Николас 1 0.08
9. Байрами Недим 1 0.08
10. Бандинелли Филиппо 0 0
11. Риччи Самуэле 0 0
12. Фьямоцци Риккардо 0 0
13. Терзич Алекса 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 4 0.33
2. Дели Франческо 2 0.17
3. Вальцания Лука 2 0.17
4. Буонаюто Кристиан 1 0.08
5. Целар Жан 1 0.08
6. Пинато Марко 1 0.08
7. Гаэтано Джанлука 1 0.08
8. Кастаньетти Микеле 0 0
9. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Бандинелли Филиппо 4 0
2. Фьямоцци Риккардо 2 1
3. Манкузо Леонардо 3 0
4. Романьоли Симоне 1 1
5. Ла Мантия Андреа 2 0
6. Хаас Николас 2 0
7. Николау Димитрис 2 0
8. Штулац Лео 1 0
9. Морео Стефано 1 0
10. Риччи Самуэле 1 0
11. Терзич Алекса 1 0
12. Андреа Камбиасо 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 4 0
2. Бьянкетти Маттео 4 0
3. Стриццоло Лука 4 0
4. Кастаньетти Микеле 3 0
5. Густафссон Самуэль 3 0
6. Раванелли Лука 3 0
7. Целар Жан 2 0
8. Фьордализо Алессандро 2 0
9. Крешенци Алессандро 1 0
10. Пинато Марко 1 0
11. Дели Франческо 1 0
12. Вальцания Лука 1 0
13. Гаэтано Джанлука 1 0
14. Цортеа Надир 1 0
15. Валери Эмануэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 9.09% (2) 0 9.09% (2) 31.82% (7) 27.27% (6) 22.73% (5)
 Кремонезе 25% (3) 16.67% (2) 33.33% (4) 16.67% (2) 0 8.33% (1)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи
Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе
Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Кремонезе 2:3 Эмполи Серия B Кремонезе 1:0 Эмполи Кубок Эмполи 1:1 Кремонезе Серия B Эмполи 1:1 Кремонезе Серия B
Кремонезе 1:1 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 7 4 1 22 - 13 25
2. Фрозиноне Заявка 12 7 2 3 15 - 12 23
3. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
4. Салернитана Заявка 11 6 3 2 15 - 11 21
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Лечче Заявка 12 5 6 1 27 - 15 21
7. Читтаделла Заявка 11 6 2 3 21 - 10 20
8. Монца Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
9. Кьево Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
10. Реджана Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
11. Брешия Заявка 12 3 5 4 18 - 18 14
12. Пиза Заявка 12 3 5 4 16 - 25 14
13. Порденоне Заявка 12 2 8 2 12 - 12 14
14. Виченца Виртус Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
15. Козенца Заявка 12 2 6 4 10 - 10 12
16. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17. Кремонезе Заявка 12 1 6 5 12 - 17 9
18. Пескара Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
19. Асколи Заявка 12 1 3 8 9 - 20 6
20. Виртус Энтелла Заявка 12 0 5 7 8 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Эмполи Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Салернитана Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Читтаделла Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
5. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Монца Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
7. Фрозиноне Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
8. Лечче Заявка 6 2 4 0 16 - 8 10
9. Кьево Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
10. Брешия Заявка 6 2 3 1 12 - 8 9
11. Пиза Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
13. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
14. Кремонезе Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15. Порденоне Заявка 6 0 6 0 8 - 8 6
16. Виченца Виртус Заявка 4 0 4 0 7 - 7 4
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 6 0 1 5 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Лечче Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
3. Эмполи Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
4. Козенца Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
5. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Кьево Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Порденоне Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
9. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
13. Реджана Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
14. Брешия Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Пиза Заявка 6 1 2 3 10 - 18 5
16. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Виртус Энтелла Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 6 0 2 4 6 - 10 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Штулац Лео бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 14'
    Дели Франческо уходит с поля. Emanuele Valeri выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 4.70 22.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.40 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.48 3.70

Самый высокий коэффициент на матч «Эмполи» – «Кремонезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эмполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кремонезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эмполи» – «Кремонезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.17 9.60 1.03 1.92 1.82 3.10 1.33 2.15 1.70 1.15 5.00 1.90 1.90 1.64 2.20 1.11 5.80 1.19 4.40 1.04 9.00 1.05 8.80 1.04 9.40 0.00 15.50
9.70 1.02 8.60 1.04 3.98 1.23 3.04 1.38 2.13 1.79 1.66 2.22 1.43 2.74 1.19 4.45 1.14 4.80 1.03 8.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.38 2.90 2.07 1.78 1.02 11.00 1.15 5.00 1.02 11.00
2.88 1.42 2.09 1.74 1.50 2.59 1.18 5.10 1.12 6.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.83 1.91 1.37 2.95
4.45 1.21 3.10 1.37 1.81 2.00 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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