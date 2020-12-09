Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Наполи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|9 (1)
|0.82
|2.
|Мартинес Лаутаро
|5
|0.45
|3.
|Хакими Ашраф
|3
|0.27
|4.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.27
|5.
|Санчес Алексис
|2
|0.18
|6.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.18
|7.
|Барелла Николо
|1
|0.09
|8.
|Перишич Иван
|1
|0.09
|9.
|Брозович Марсело
|1
|0.09
|10.
|Янг Эшли
|0
|0
|11.
|Коларов Александар
|0
|0
|12.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|13.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвинг
|6
|0.55
|2.
|Мертенс Дрис
|4
|0.36
|3.
|Инсинье Лоренцо
|4
|0.36
|4.
|Политано Маттео
|3
|0.27
|5.
|Петанья Андреа
|3
|0.27
|6.
|Осимхен Виктор
|2
|0.18
|7.
|Зелиньски Пётр
|1
|0.09
|8.
|Фабиан Руис
|1
|0.09
|9.
|Демме Диего
|1
|0.09
|10.
|Элмас Эльиф
|1
|0.09
|11.
|Оспина Давид
|0
|0
|12.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|13.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|3
|0
|2.
|Янг Эшли
|2
|0
|3.
|Барелла Николо
|2
|0
|4.
|Хакими Ашраф
|2
|0
|5.
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|6.
|Сенси Стефано
|0
|1
|7.
|Перишич Иван
|1
|0
|8.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|9.
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|10.
|Де Врей Стефан
|1
|0
|11.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|12.
|Брозович Марсело
|1
|0
|13.
|Бастони Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|1
|2.
|Руй Мариу
|2
|0
|3.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|4.
|Политано Маттео
|2
|0
|5.
|Оспина Давид
|1
|0
|6.
|Манолас Костас
|1
|0
|7.
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|8.
|Кулибали Калиду
|1
|0
|9.
|Демме Диего
|1
|0
|10.
|Лоботка Станислав
|1
|0
|11.
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|12.
|Осимхен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|33.33% (9)
|Наполи
|3.85% (1)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|30.77% (8)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +10 =6 -4Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан
Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан
Наполи Последние 20 матчей: +13 =2 -5Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи
Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Наполи: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Наполи 4:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 0:2 Интер Милан Кубок Наполи 2:1 Интер Милан Серия A Наполи 2:2 Интер Милан Серия A Наполи 1:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 2:2 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 4:2 Интер Милан Серия A Наполи 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|25 - 11
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 15
|24
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|26 - 11
|23
|4.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|7.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|8.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 16
|17
|9.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|10.
|Удинезе
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 22
|12
|12.
|Кальяри
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|13.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|14.
|Беневенто
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 22
|11
|15.
|Парма
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 19
|11
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Торино
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|19 - 27
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|3.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|10.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|14.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|9.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Интер Милан - Наполи
Исход игры
Интер Милан
46.7% (21)
Ничья
42.2% (19)
Наполи
11.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.51% (20)
Меньше
53.49% (23)
Обе команды забьют
Да
79.07% (34)
Нет
20.93% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.1% (14)
2:1 Интер Милан
24.4% (11)
1:0 Интер Милан
15.6% (7)
1:2 Наполи
6.7% (3)
2:2 Ничья
4.4% (2)
0:0 Ничья
4.4% (2)
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