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Интер Милан
 
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Стадион:
Наполи

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 9 (1) 0.82
2. Мартинес Лаутаро 5 0.45
3. Хакими Ашраф 3 0.27
4. Д'Амброзио Данило 3 0.27
5. Санчес Алексис 2 0.18
6. Гальярдини Роберто 2 0.18
7. Барелла Николо 1 0.09
8. Перишич Иван 1 0.09
9. Брозович Марсело 1 0.09
10. Янг Эшли 0 0
11. Коларов Александар 0 0
12. Дармиан Маттео 0 0
13. Раноккия Андреа 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 6 0.55
2. Мертенс Дрис 4 0.36
3. Инсинье Лоренцо 4 0.36
4. Политано Маттео 3 0.27
5. Петанья Андреа 3 0.27
6. Осимхен Виктор 2 0.18
7. Зелиньски Пётр 1 0.09
8. Фабиан Руис 1 0.09
9. Демме Диего 1 0.09
10. Элмас Эльиф 1 0.09
11. Оспина Давид 0 0
12. Ди Лоренцо Джованни 0 0
13. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 3 0
2. Янг Эшли 2 0
3. Барелла Николо 2 0
4. Хакими Ашраф 2 0
5. Мартинес Лаутаро 2 0
6. Сенси Стефано 0 1
7. Перишич Иван 1 0
8. Раноккия Андреа 1 0
9. Лукаку Ромелу 1 0
10. Де Врей Стефан 1 0
11. Д'Амброзио Данило 1 0
12. Брозович Марсело 1 0
13. Бастони Алессандро 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Бакайоко Тьемуэ 1 1
2. Руй Мариу 2 0
3. Ди Лоренцо Джованни 2 0
4. Политано Маттео 2 0
5. Оспина Давид 1 0
6. Манолас Костас 1 0
7. Инсинье Лоренцо 1 0
8. Кулибали Калиду 1 0
9. Демме Диего 1 0
10. Лоботка Станислав 1 0
11. Лосано Ирвинг 1 0
12. Осимхен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 7.41% (2) 18.52% (5) 11.11% (3) 7.41% (2) 22.22% (6) 33.33% (9)
 Наполи 3.85% (1) 15.38% (4) 11.54% (3) 19.23% (5) 30.77% (8) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан
Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан
Наполи Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи
Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Наполи: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Интер Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:1 Наполи Кубок Наполи 1:3 Интер Милан Серия A
Наполи 4:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Наполи Серия A Наполи 0:2 Интер Милан Кубок Наполи 2:1 Интер Милан Серия A Наполи 2:2 Интер Милан Серия A Наполи 1:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 2:2 Наполи Серия A Интер Милан 0:0 Наполи Серия A Наполи 4:2 Интер Милан Серия A Наполи 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 8 3 0 25 - 11 27
2. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 29 - 15 24
3. Наполи Заявка 11 8 0 3 26 - 11 23
4. Ювентус Заявка 11 6 5 0 23 - 9 23
5. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
6. Рома Заявка 11 6 3 2 24 - 16 21
7. Верона Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
8. Аталанта Заявка 10 5 2 3 21 - 16 17
9. Лацио Заявка 11 5 2 4 17 - 19 17
10. Удинезе Заявка 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Болонья Заявка 11 4 0 7 16 - 22 12
12. Кальяри Заявка 11 3 3 5 18 - 23 12
13. Сампдория Заявка 11 3 2 6 16 - 19 11
14. Беневенто Заявка 11 3 2 6 12 - 22 11
15. Парма Заявка 11 2 5 4 12 - 19 11
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
19. Дженоа Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 11 1 2 8 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
3. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
4. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
10. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 6 1 0 5 8 - 13 3
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
5. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
11. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Интер Милан 46.7% (21)
    X 42.2% (19)
    Наполи 11.1% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Наполи
    2.14
    3.80
    3.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.50 3.40
    Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.70 3.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.09 3.80 3.42
      2.12 3.78 3.49

    Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.00 0.00 11.00 1.02 4.50 1.20 3.60 1.29 2.30 1.66 2.06 1.82 1.80 2.08 1.50 2.60 1.25 3.90 1.18 4.50 1.07 7.60 1.06 8.20 1.01 14.00
    13.75 1.03 12.25 1.03 4.55 1.21 3.68 1.29 2.30 1.69 1.78 2.06 1.52 2.57 1.27 3.84 1.20 4.55 1.08 8.40
    4.79 1.21 2.79 1.49 2.31 1.68 2.06 1.85 1.79 2.13 1.61 2.44 1.50 2.73 1.18 5.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.28 1.62 1.55 2.46 1.20 4.50
    3.38 1.32 2.30 1.62 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.65
    2.95 1.45 2.31 1.68 1.79 2.15 1.55 2.60 1.37 3.32
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.91 1.83 1.42 2.70
    4.80 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.44 2.79 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.58 2.41
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.42
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Наполи

    Исход игры
    Интер Милан
    46.7% (21)
    Ничья
    42.2% (19)
    Наполи
    11.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.51% (20)
    Меньше
    53.49% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (34)
    Нет
    20.93% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.1% (14)
    2:1 Интер Милан
    24.4% (11)
    1:0 Интер Милан
    15.6% (7)
    1:2 Наполи
    6.7% (3)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    0:0 Ничья
    4.4% (2)
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