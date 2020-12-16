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Ювентус
 
Позже

Стадион:
Аталанта
1
Щесны
Войцех
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
13
Данило
Луис
16
Куадрадо
Хуан
30
Бентанкур
Родриго
5
Мело
Артур
14
Маккенни
Уэстон
22
Кьеза
Федерико
9
Мората
Альваро
7
Роналду
Криштиану
95
Голлини
Пьерлуиджи
19
Джимсити
Берат
17
Ромеро
Кристиан
6
Паломино
Хосе
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
32
Пессина
Маттео
18
Малиновский
Руслан
91
Сапата
Дуван
Ювентус
3-5-2
Аталанта
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 10 (4) 0.91
2. Мората Альваро 3 0.27
3. Бонуччи Леонардо 2 0.18
4. Кулушевски Деян 2 0.18
5. Маккенни Уэстон 1 0.09
6. Дибала Пауло 1 0.09
7. Рабио Адриен 1 0.09
8. Куадрадо Хуан 0 0
9. Кьеза Федерико 0 0
10. Ремзи Аарон 0 0
11. Данило Луис 0 0
12. Демирал Мерих 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 0.4
2. Муриэль Луис 4 0.4
3. Сапата Дуван 2 (1) 0.2
4. Госенс Робин 2 0.2
5. Хатебур Ханс 2 0.2
6. Ламмерс Сэм 2 0.2
7. Малиновский Руслан 1 0.1
8. Пашалич Марио 1 0.1
9. Толой Рафаэл 1 0.1
10. Де Рон Мартен 1 0.1
11. Миранчук Алексей 1 0.1
12. Паломино Хосе 0 0
13. Фройлер Ремо 0 0
14. Джимсити Берат 0 0
15. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 4 1
2. Куадрадо Хуан 3 0
3. Кулушевски Деян 3 0
4. Бентанкур Родриго 2 0
5. Фработта Джанлука 2 0
6. Пинсольо Карло 0 1
7. Мората Альваро 0 1
8. Кьеза Федерико 0 1
9. Бонуччи Леонардо 1 0
10. Данило Луис 1 0
11. Мело Артур 1 0
12. Де Лихт Маттайс 1 0
13. Маккенни Уэстон 1 0
14. Портанова Маноло 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Толой Рафаэл 3 0
2. Джимсити Берат 3 0
3. Фройлер Ремо 2 0
4. Госенс Робин 2 0
5. Ромеро Кристиан 2 0
6. Паломино Хосе 1 0
7. Малиновский Руслан 1 0
8. Пашалич Марио 1 0
9. Мохика Хоан 1 0
10. Хатебур Ханс 1 0
11. Кальдара Маттиа 1 0
12. Пессина Маттео 1 0
13. Траоре Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 15% (3) 10% (2) 15% (3) 10% (2) 10% (2) 40% (8)
 Аталанта 14.29% (3) 14.29% (3) 33.33% (7) 9.52% (2) 14.29% (3) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали
Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона
Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Аталанта: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Ювентус 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Ювентус Кубок
Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Аталанта Кубок Ювентус 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Ювентус Серия A Аталанта 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 8 3 0 25 - 11 27
2. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 29 - 15 24
3. Наполи Заявка 11 8 0 3 26 - 11 23
4. Ювентус Заявка 11 6 5 0 23 - 9 23
5. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
6. Рома Заявка 11 6 3 2 24 - 16 21
7. Верона Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
8. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
9. Аталанта Заявка 10 5 2 3 21 - 16 17
10. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
11. Болонья Заявка 11 4 0 7 16 - 22 12
12. Кальяри Заявка 11 3 3 5 18 - 23 12
13. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 16 - 19 11
15. Парма Заявка 11 2 5 4 12 - 19 11
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
19. Дженоа Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 12 1 3 8 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
3. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
4. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
10. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
13. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 6 1 0 5 8 - 13 3
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
11. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.75 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.85 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.94 4.33
  1.86 3.93 4.32

Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.01 9.70 1.02 4.00 1.23 3.45 1.31 2.25 1.70 2.01 1.87 1.76 2.15 1.42 2.85 1.20 4.10 1.14 4.80 1.06 7.90 1.05 8.60 1.01 16.00
11.00 1.01 9.70 1.03 4.20 1.20 3.30 1.33 2.32 1.75 1.70 2.09 1.44 2.64 1.20 4.33 1.15 4.60 1.04 8.10
4.52 1.23 2.67 1.53 2.24 1.71 1.99 1.92 1.73 2.22 1.57 2.55 1.46 2.85 1.16 5.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.49 2.60 1.19 5.20
3.26 1.34 2.21 1.67 1.53 2.50 1.20 4.55 1.14 5.75
3.40 1.36 2.80 1.49 2.20 1.75 1.72 2.23 1.51 2.71 1.36 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 1.90 1.84 1.40 2.80
4.45 1.21 3.10 1.37 1.85 1.95 1.39 3.00 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.20
Букмекер Да Нет
3.95 1.25
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Ювентус - Аталанта онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус - Аталанта

Исход игры
Ювентус
89.8% (141)
Ничья
7.6% (12)
Аталанта
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
74.68% (115)
Меньше
25.32% (39)
Обе команды забьют
Да
79.22% (122)
Нет
20.78% (32)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
57.3% (90)
2:0 Ювентус
11.5% (18)
1:0 Ювентус
8.3% (13)
3:1 Ювентус
6.4% (10)
1:1 Ничья
5.1% (8)
3:2 Ювентус
3.8% (6)
1:2 Аталанта
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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