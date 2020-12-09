  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Аталанта

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 10 (4) 0.91
2. Мората Альваро 3 0.27
3. Бонуччи Леонардо 2 0.18
4. Кулушевски Деян 2 0.18
5. Маккенни Уэстон 1 0.09
6. Дибала Пауло 1 0.09
7. Рабио Адриен 1 0.09
8. Куадрадо Хуан 0 0
9. Кьеза Федерико 0 0
10. Ремзи Аарон 0 0
11. Данило Луис 0 0
12. Демирал Мерих 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Алехандро 4 0.4
2. Муриэль Луис 4 0.4
3. Сапата Дуван 2 (1) 0.2
4. Госенс Робин 2 0.2
5. Хатебур Ханс 2 0.2
6. Ламмерс Сэм 2 0.2
7. Малиновский Руслан 1 0.1
8. Пашалич Марио 1 0.1
9. Толой Рафаэл 1 0.1
10. Де Рон Мартен 1 0.1
11. Миранчук Алексей 1 0.1
12. Паломино Хосе 0 0
13. Фройлер Ремо 0 0
14. Джимсити Берат 0 0
15. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 4 1
2. Куадрадо Хуан 3 0
3. Кулушевски Деян 3 0
4. Бентанкур Родриго 2 0
5. Фработта Джанлука 2 0
6. Пинсольо Карло 0 1
7. Мората Альваро 0 1
8. Кьеза Федерико 0 1
9. Бонуччи Леонардо 1 0
10. Данило Луис 1 0
11. Мело Артур 1 0
12. Де Лихт Маттайс 1 0
13. Маккенни Уэстон 1 0
14. Портанова Маноло 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Толой Рафаэл 3 0
2. Джимсити Берат 3 0
3. Фройлер Ремо 2 0
4. Госенс Робин 2 0
5. Ромеро Кристиан 2 0
6. Паломино Хосе 1 0
7. Малиновский Руслан 1 0
8. Пашалич Марио 1 0
9. Мохика Хоан 1 0
10. Хатебур Ханс 1 0
11. Кальдара Маттиа 1 0
12. Пессина Маттео 1 0
13. Траоре Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 15% (3) 10% (2) 15% (3) 10% (2) 10% (2) 40% (8)
 Аталанта 14.29% (3) 14.29% (3) 33.33% (7) 9.52% (2) 14.29% (3) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали
Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона
Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Аталанта: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Ювентус 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Ювентус Кубок
Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Аталанта Кубок Ювентус 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Ювентус Серия A Аталанта 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 8 3 0 25 - 11 27
2. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 29 - 15 24
3. Наполи Заявка 11 8 0 3 26 - 11 23
4. Ювентус Заявка 11 6 5 0 23 - 9 23
5. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
6. Рома Заявка 11 6 3 2 24 - 16 21
7. Верона Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
8. Аталанта Заявка 10 5 2 3 21 - 16 17
9. Лацио Заявка 11 5 2 4 17 - 19 17
10. Удинезе Заявка 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Болонья Заявка 11 4 0 7 16 - 22 12
12. Кальяри Заявка 11 3 3 5 18 - 23 12
13. Сампдория Заявка 11 3 2 6 16 - 19 11
14. Беневенто Заявка 11 3 2 6 12 - 22 11
15. Парма Заявка 11 2 5 4 12 - 19 11
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
19. Дженоа Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 11 1 2 8 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
3. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
4. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
10. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 6 1 0 5 8 - 13 3
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
5. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
11. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2020, осталось 2 дня 13 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Ювентус 85.5% (47)
    X 9.1% (5)
    Аталанта 5.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Аталанта
    1.95
    4.05
    4.25
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.87 3.80 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.85 3.95
    Бонус: 5 000 ₽ 1.95 4.05 4.25
      1.93 3.89 4.01

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.00 1.01 11.00 1.02 4.50 1.21 3.50 1.29 2.28 1.67 2.03 1.84 1.78 2.11 1.49 2.60 1.25 4.20 1.18 4.50 1.06 7.70 1.05 8.30 1.01 14.00
    14.25 1.02 12.75 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.38 1.69 1.78 2.06 1.51 2.60 1.25 4.05 1.20 4.70 1.08 8.30
    4.66 1.22 2.77 1.50 2.31 1.68 2.05 1.86 1.77 2.15 1.60 2.48 1.48 2.79 1.18 5.53
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.18 1.68 1.53 2.48 1.19 4.70
    3.45 1.31 2.34 1.60 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.60
    2.89 1.46 2.27 1.70 1.77 2.18 1.54 2.64 1.36 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.92 1.81 1.42 2.65
    4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.63 2.35
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.42
    Где смотреть матч Ювентус - Аталанта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Ювентус - Аталанта

    Исход игры
    Ювентус
    85.5% (47)
    Ничья
    9.1% (5)
    Аталанта
    5.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.36% (41)
    Меньше
    22.64% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    79.25% (42)
    Нет
    20.75% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    54.5% (30)
    2:0 Ювентус
    10.9% (6)
    1:0 Ювентус
    7.3% (4)
    3:1 Ювентус
    5.5% (3)
    1:2 Аталанта
    3.6% (2)
    3:2 Ювентус
    3.6% (2)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный