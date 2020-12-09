Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Аталанта
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|10 (4)
|0.91
|2.
|Мората Альваро
|3
|0.27
|3.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.18
|4.
|Кулушевски Деян
|2
|0.18
|5.
|Маккенни Уэстон
|1
|0.09
|6.
|Дибала Пауло
|1
|0.09
|7.
|Рабио Адриен
|1
|0.09
|8.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|9.
|Кьеза Федерико
|0
|0
|10.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|11.
|Данило Луис
|0
|0
|12.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Алехандро
|4
|0.4
|2.
|Муриэль Луис
|4
|0.4
|3.
|Сапата Дуван
|2 (1)
|0.2
|4.
|Госенс Робин
|2
|0.2
|5.
|Хатебур Ханс
|2
|0.2
|6.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.2
|7.
|Малиновский Руслан
|1
|0.1
|8.
|Пашалич Марио
|1
|0.1
|9.
|Толой Рафаэл
|1
|0.1
|10.
|Де Рон Мартен
|1
|0.1
|11.
|Миранчук Алексей
|1
|0.1
|12.
|Паломино Хосе
|0
|0
|13.
|Фройлер Ремо
|0
|0
|14.
|Джимсити Берат
|0
|0
|15.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|4
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|3
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|3
|0
|4.
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|5.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|6.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|7.
|Мората Альваро
|0
|1
|8.
|Кьеза Федерико
|0
|1
|9.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|10.
|Данило Луис
|1
|0
|11.
|Мело Артур
|1
|0
|12.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|13.
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|14.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Толой Рафаэл
|3
|0
|2.
|Джимсити Берат
|3
|0
|3.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|4.
|Госенс Робин
|2
|0
|5.
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|6.
|Паломино Хосе
|1
|0
|7.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|8.
|Пашалич Марио
|1
|0
|9.
|Мохика Хоан
|1
|0
|10.
|Хатебур Ханс
|1
|0
|11.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|12.
|Пессина Маттео
|1
|0
|13.
|Траоре Амад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|10% (2)
|10% (2)
|40% (8)
|Аталанта
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =6 -3Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали
Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =4 -6Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона
Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Аталанта: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Аталанта Кубок Ювентус 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Ювентус Серия A Аталанта 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|25 - 11
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 15
|24
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|26 - 11
|23
|4.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|7.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|8.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 16
|17
|9.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|10.
|Удинезе
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 22
|12
|12.
|Кальяри
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|13.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|14.
|Беневенто
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 22
|11
|15.
|Парма
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 19
|11
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Торино
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|19 - 27
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|3.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|10.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|14.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|9.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ювентус - Аталанта
Исход игры
Ювентус
85.5% (47)
Ничья
9.1% (5)
Аталанта
5.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
77.36% (41)
Меньше
22.64% (12)
Обе команды забьют
Да
79.25% (42)
Нет
20.75% (11)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
54.5% (30)
2:0 Ювентус
10.9% (6)
1:0 Ювентус
7.3% (4)
3:1 Ювентус
5.5% (3)
1:2 Аталанта
3.6% (2)
3:2 Ювентус
3.6% (2)
1:1 Ничья
3.6% (2)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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