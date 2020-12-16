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  2. Матчи
  3. Италия
Специя
2:2
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
16' Желтая карточка
Маркицца Риккардо
1:0
19' Гол
Нзола М'Бала
25' Желтая карточка
Томиясу Такэхиро
37' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
49' Желтая карточка
Агум Люсьен
2:0
63' Гол
Нзола М'Бала
2:1
72' Гол
Домингес Николас
85' Желтая карточка
Хабот Юлиан
2:2
90' Гол
Барроу Муса
90' Желтая карточка
Проведель Иван
90' Желтая карточка
Эрлич Мартин
2:2
90' Не забитый пенальти
Барроу Муса
90'+8
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
22
Хабот
Юлиан
5
Маркицца
Риккардо
24
Эстевес
Науэль
10
Агум
Люсьен
25
Маджоре
Джулио
80
Агудело
Кевин
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
1
Да
Коста
Жуниор
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
6
Пас
Нехуэн
14
Томиясу
Такэхиро
17
Медель
Гари
8
Домингес
Николас
24
Паласио
Родриго
21
Сориано
Роберто
55
Виньято
Эмануэль
99
Барроу
Муса
Специя
4-3-3
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

16'
Маркицца Риккардо
 
19'
Нзола М'Бала
(Гьяси Эммануэль)
1:0
25'
 
Томиясу Такэхиро
37'
Гьяси Эммануэль
 
49'
Агум Люсьен
 
57'
 
Сванберг Маттиас
Виньято Эмануэль
63'
Нзола М'Бала
2:0
64'
Фариас Диего
Агудело Кевин
 
72'
2:1
Домингес Николас
(Барроу Муса)
73'
Дейола Алессандро
Маджоре Джулио
 
81'
 
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Медель Гари
81'
 
Поли Андреа
Домингес Николас
81'
Побега Томмазо
Агум Люсьен
 
81'
Риччи Матео
Эстевес Науэль
 
84'
 
Рабби Симоне
Паласио Родриго
85'
Хабот Юлиан
 
90'
2:2
Барроу Муса
90'
Проведель Иван
 
90'
Эрлич Мартин
 
90'
2:2
Барроу Муса

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 11
  • 6 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 6 (1) 0.5
2. Галабинов Андрей 3 0.25
3. Фариас Диего 2 0.17
4. Побега Томмазо 2 0.17
5. Гьяси Эммануэль 1 0.08
6. Верде Даниэле 1 0.08
7. Хабот Юлиан 1 0.08
8. Агудело Кевин 1 0.08
9. Риччи Матео 0 0
10. Бастони Симоне 0 0
11. Терци Клаудио 0 0
12. Рафаэл Биттенкур 0 0
13. Бартоломей Паоло 0 0
14. Эстевес Науэль 0 0
15. Феррер Сальвадор 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 5 0.42
2. Барроу Муса 3 0.25
3. Орсолини Риккардо 2 0.17
4. Паласио Родриго 1 0.08
5. Сванберг Маттиас 1 0.08
6. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.08
7. Ольсен Андреас 1 0.08
8. Виньято Эмануэль 1 0.08
9. Домингес Николас 1 0.08
10. Сантандер Федерико 0 0
11. Медель Гари 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 4 1
2. Хабот Юлиан 5 0
3. Эстевес Науэль 4 0
4. Феррер Сальвадор 4 0
5. Риччи Матео 3 0
6. Гьяси Эммануэль 2 0
7. Бастони Симоне 2 0
8. Зут Йерун 1 0
9. Фариас Диего 1 0
10. Сала Джакопо 1 0
11. Проведель Иван 1 0
12. Дейола Алессандро 1 0
13. Бартоломей Паоло 1 0
14. Рамос Хуан 1 0
15. Эрлич Мартин 1 0
16. Маркицца Риккардо 1 0
17. Маджоре Джулио 1 0
18. Агум Люсьен 1 0
19. Агудело Кевин 1 0
20. Побега Томмазо 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Данило Ларанжера 4 0
2. Сванберг Маттиас 3 0
3. Томиясу Такэхиро 3 0
4. Хики Аарон 3 0
5. Дейкс Митчелл 1 1
6. Паласио Родриго 2 0
7. Сансоне Никола 2 0
8. Схаутен Йерди 2 0
9. Домингес Николас 2 0
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
11. Сориано Роберто 1 0
12. М'Байе Ибрахим 1 0
13. Виньято Эмануэль 1 0
14. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 0 35.29% (6) 23.53% (4) 0 29.41% (5) 11.76% (2)
 Болонья 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 31.25% (5) 12.5% (2) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя
Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла
Болонья Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя
Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья

Последние игры между собой

Специя: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Болонья: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Болонья 2:4 Специя Кубок Болонья 1:2 Специя Товарищеские матчи Болонья 0:0 Специя Серия B Специя 1:1 Болонья Серия B
Болонья 3:2 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 8 4 0 27 - 13 28
2. Интер Милан Заявка 12 8 3 1 30 - 15 27
3. Ювентус Заявка 12 6 6 0 24 - 10 24
4. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
5. Сассуоло Заявка 12 6 5 1 22 - 13 23
6. Рома Заявка 11 6 3 2 24 - 16 21
7. Верона Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 18 - 20 14
12. Болонья Заявка 12 4 1 7 18 - 24 13
13. Кальяри Заявка 12 3 4 5 18 - 23 13
14. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
15. Парма Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
16. Специя Заявка 12 2 5 5 17 - 25 11
17. Фиорентина Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
18. Дженоа Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
19. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
20. Кротоне Заявка 12 1 3 8 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
3. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
4. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
5. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
13. Парма Заявка 6 1 4 1 3 - 4 7
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
17. Болонья Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Специя 22.5% (34)
X 43.7% (66)
Болонья 33.8% (51)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 8.50 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 8.50 95.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.98 3.48 2.54
  1.28 4.70 22.19

Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 10.50 1.02 3.60 1.28 3.60 1.30 1.57 2.40 2.05 1.83 1.77 2.12 1.19 4.60 1.28 3.95 1.17 4.90 1.08 7.10 1.02 13.00 1.01 14.50
10.75 1.01 9.90 1.03 4.45 1.19 3.76 1.27 2.40 1.64 1.86 2.04 1.50 2.46 1.25 3.72 1.18 4.05 1.06 6.70
3.40 1.34 2.79 1.47 2.18 1.73 1.70 2.23 1.49 2.72 1.60 2.43 1.38 3.18 1.58 2.46 1.79 2.10 1.50 2.70 1.19 5.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 2.23 1.66 1.62 2.27 1.21 4.70 1.07 8.40
3.20 1.35 2.24 1.65 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.40
2.42 1.60 1.99 1.88 1.54 2.57 1.36 3.29 1.46 2.82 1.26 4.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80 1.29 3.40
5.00 1.17 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.22
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Где смотреть матч Специя 2:2 Болонья онлайн

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Прогнозы на матч Специя 2:2 Болонья

Исход игры
Специя
22.5% (34)
Ничья
43.7% (66)
Болонья
33.8% (51)
Тотал 2.5
Больше
36.49% (54)
Меньше
63.51% (94)
Обе команды забьют
Да
74.32% (110)
Нет
25.68% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (57)
1:2 Болонья
21.9% (33)
2:1 Специя
11.3% (17)
0:1 Болонья
10.6% (16)
1:0 Специя
9.9% (15)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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