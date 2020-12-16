Специя
2:2
Конец матча
Стадион: Альберто Пиччи
Болонья
16' Желтая карточкаМаркицца Риккардо
1:0
19' ГолНзола М'Бала
25' Желтая карточкаТомиясу Такэхиро
37' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
49' Желтая карточкаАгум Люсьен
2:0
63' ГолНзола М'Бала
2:1
72' ГолДомингес Николас
85' Желтая карточкаХабот Юлиан
2:2
90' ГолБарроу Муса
90' Желтая карточкаПроведель Иван
90' Желтая карточкаЭрлич Мартин
2:2
90' Не забитый пенальтиБарроу Муса
28
Эрлич
Мартин
22
Хабот
Юлиан
10
Агум
Люсьен
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
-
22 Хабот ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рабби СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
1:0
25'
37'
49'
63'
2:0
72'
2:1
85'
90'
2:2
90'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 11
-
6 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|6 (1)
|0.5
|2.
|Галабинов Андрей
|3
|0.25
|3.
|Фариас Диего
|2
|0.17
|4.
|Побега Томмазо
|2
|0.17
|5.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.08
|6.
|Верде Даниэле
|1
|0.08
|7.
|Хабот Юлиан
|1
|0.08
|8.
|Агудело Кевин
|1
|0.08
|9.
|Риччи Матео
|0
|0
|10.
|Бастони Симоне
|0
|0
|11.
|Терци Клаудио
|0
|0
|12.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|13.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|14.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|15.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|5
|0.42
|2.
|Барроу Муса
|3
|0.25
|3.
|Орсолини Риккардо
|2
|0.17
|4.
|Паласио Родриго
|1
|0.08
|5.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.08
|6.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.08
|7.
|Ольсен Андреас
|1
|0.08
|8.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.08
|9.
|Домингес Николас
|1
|0.08
|10.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|11.
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|4
|1
|2.
|Хабот Юлиан
|5
|0
|3.
|Эстевес Науэль
|4
|0
|4.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|5.
|Риччи Матео
|3
|0
|6.
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|7.
|Бастони Симоне
|2
|0
|8.
|Зут Йерун
|1
|0
|9.
|Фариас Диего
|1
|0
|10.
|Сала Джакопо
|1
|0
|11.
|Проведель Иван
|1
|0
|12.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|13.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|14.
|Рамос Хуан
|1
|0
|15.
|Эрлич Мартин
|1
|0
|16.
|Маркицца Риккардо
|1
|0
|17.
|Маджоре Джулио
|1
|0
|18.
|Агум Люсьен
|1
|0
|19.
|Агудело Кевин
|1
|0
|20.
|Побега Томмазо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данило Ларанжера
|4
|0
|2.
|Сванберг Маттиас
|3
|0
|3.
|Томиясу Такэхиро
|3
|0
|4.
|Хики Аарон
|3
|0
|5.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|6.
|Паласио Родриго
|2
|0
|7.
|Сансоне Никола
|2
|0
|8.
|Схаутен Йерди
|2
|0
|9.
|Домингес Николас
|2
|0
|10.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|11.
|Сориано Роберто
|1
|0
|12.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|13.
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|14.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|0
|35.29% (6)
|23.53% (4)
|0
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|Болонья
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя
Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла
Болонья Последние 20 матчей: +7 =2 -11Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя
Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья Болонья 3:2 Лечче Аталанта 1:0 Болонья Милан 5:1 Болонья
Последние игры между собой
Специя: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Болонья: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 13
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 15
|27
|3.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 10
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|26 - 12
|23
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 13
|23
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|7.
|Верона
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|10.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|13.
|Кальяри
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 23
|13
|14.
|Беневенто
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|15.
|Парма
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 25
|11
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|19 - 27
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|3.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|4.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|5.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|14.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Беневенто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|9.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Специя 2:2 Болонья
Исход игры
Специя
22.5% (34)
Ничья
43.7% (66)
Болонья
33.8% (51)
Тотал 2.5
Больше
36.49% (54)
Меньше
63.51% (94)
Обе команды забьют
Да
74.32% (110)
Нет
25.68% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (57)
1:2 Болонья
21.9% (33)
2:1 Специя
11.3% (17)
0:1 Болонья
10.6% (16)
1:0 Специя
9.9% (15)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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