Дженоа
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Стадион: Луиджи Феррарис
Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пьяца Марко
|3
|0.27
|2.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.18
|3.
|Пандев Горан
|1
|0.09
|4.
|Дестро Маттиа
|1
|0.09
|5.
|Стураро Стефано
|1
|0.09
|6.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.09
|7.
|Шомуродов Элдор
|1
|0.09
|8.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|9.
|Бадель Милан
|0
|0
|10.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|11.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|12.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|10 (2)
|0.91
|2.
|Кесси Франк
|4 (3)
|0.36
|3.
|Тео Эрнандес
|3
|0.27
|4.
|Леау Рафаэл
|2
|0.18
|5.
|Диас Брахим
|1
|0.09
|6.
|Романьоли Алессио
|1
|0.09
|7.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.09
|8.
|Хёуге Йенс
|1
|0.09
|9.
|Салемакерс Алексис
|1
|0.09
|10.
|Ребич Анте
|0
|0
|11.
|Чалханоглу Хакан
|0
|0
|12.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бадель Милан
|4
|0
|2.
|Бани Маттиа
|3
|0
|3.
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|4.
|Перин Маттиа
|1
|1
|5.
|Пандев Горан
|2
|0
|6.
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|7.
|Зайц Миха
|2
|0
|8.
|Гильоне Паоло
|2
|0
|9.
|Дестро Маттиа
|1
|0
|10.
|Стураро Стефано
|1
|0
|11.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|12.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|13.
|Пеллегрини Лука
|1
|0
|14.
|Ровелла Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кесси Франк
|4
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|4
|0
|3.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|4.
|Ребич Анте
|2
|0
|5.
|Калабрия Давиде
|2
|0
|6.
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|7.
|Габбия Маттео
|2
|0
|8.
|Леау Рафаэл
|2
|0
|9.
|Кьяер Симон
|1
|0
|10.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|11.
|Крунич Раде
|1
|0
|12.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|13.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|14.
|Калюлю Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|Милан
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|25% (6)
|0
|33.33% (8)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +8 =3 -9Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа
Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче
Милан Последние 20 матчей: +15 =4 -1Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Милан: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Дженоа 0:1 Милан Серия A Милан 0:0 Дженоа Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Милан Серия A Милан 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Милан Серия A Дженоа 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Милан Серия A Дженоа 1:1 Милан Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|25 - 11
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 15
|24
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|26 - 11
|23
|4.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|7.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|8.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 16
|17
|9.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|10.
|Удинезе
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 22
|12
|12.
|Кальяри
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|13.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|14.
|Беневенто
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 22
|11
|15.
|Парма
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 19
|11
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Торино
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|19 - 27
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|3.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|10.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|13.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|14.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|9.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дженоа - Милан
Исход игры
Дженоа
2.2% (1)
Ничья
4.4% (2)
Милан
93.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
65.12% (28)
Меньше
34.88% (15)
Обе команды забьют
Да
67.44% (29)
Нет
32.56% (14)
Популярный счёт
1:2 Милан
53.3% (24)
0:2 Милан
24.4% (11)
1:3 Милан
4.4% (2)
1:1 Ничья
4.4% (2)
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