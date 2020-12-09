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Дженоа
 
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Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пьяца Марко 3 0.27
2. Скамачча Джанлука 2 0.18
3. Пандев Горан 1 0.09
4. Дестро Маттиа 1 0.09
5. Стураро Стефано 1 0.09
6. Дзаппакоста Давиде 1 0.09
7. Шомуродов Элдор 1 0.09
8. Гильоне Паоло 0 0
9. Бадель Милан 0 0
10. Лерагер Лукас 0 0
11. Гольданига Эдоардо 0 0
12. Пеллегрини Лука 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 10 (2) 0.91
2. Кесси Франк 4 (3) 0.36
3. Тео Эрнандес 3 0.27
4. Леау Рафаэл 2 0.18
5. Диас Брахим 1 0.09
6. Романьоли Алессио 1 0.09
7. Кастильехо Самуэль 1 0.09
8. Хёуге Йенс 1 0.09
9. Салемакерс Алексис 1 0.09
10. Ребич Анте 0 0
11. Чалханоглу Хакан 0 0
12. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Бадель Милан 4 0
2. Бани Маттиа 3 0
3. Гольданига Эдоардо 3 0
4. Перин Маттиа 1 1
5. Пандев Горан 2 0
6. Мазиелло Андреа 2 0
7. Зайц Миха 2 0
8. Гильоне Паоло 2 0
9. Дестро Маттиа 1 0
10. Стураро Стефано 1 0
11. Дзаппакоста Давиде 1 0
12. Скамачча Джанлука 1 0
13. Пеллегрини Лука 1 0
14. Ровелла Николо 1 0
Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 4 0
2. Тео Эрнандес 4 0
3. Ибрагимович Златан 2 0
4. Ребич Анте 2 0
5. Калабрия Давиде 2 0
6. Кастильехо Самуэль 2 0
7. Габбия Маттео 2 0
8. Леау Рафаэл 2 0
9. Кьяер Симон 1 0
10. Чалханоглу Хакан 1 0
11. Крунич Раде 1 0
12. Беннасер Исмаэль 1 0
13. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
14. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2)
 Милан 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 25% (6) 0 33.33% (8)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа
Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче
Милан Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик
Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Милан: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Милан 1:2 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Милан Серия A Дженоа 0:2 Милан Серия A Милан 2:1 Дженоа Серия A
Дженоа 0:1 Милан Серия A Милан 0:0 Дженоа Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Милан Серия A Милан 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Милан Серия A Дженоа 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Милан Серия A Дженоа 1:1 Милан Серия A Милан 1:0 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 8 3 0 25 - 11 27
2. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 29 - 15 24
3. Наполи Заявка 11 8 0 3 26 - 11 23
4. Ювентус Заявка 11 6 5 0 23 - 9 23
5. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
6. Рома Заявка 11 6 3 2 24 - 16 21
7. Верона Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
8. Аталанта Заявка 10 5 2 3 21 - 16 17
9. Лацио Заявка 11 5 2 4 17 - 19 17
10. Удинезе Заявка 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Болонья Заявка 11 4 0 7 16 - 22 12
12. Кальяри Заявка 11 3 3 5 18 - 23 12
13. Сампдория Заявка 11 3 2 6 16 - 19 11
14. Беневенто Заявка 11 3 2 6 12 - 22 11
15. Парма Заявка 11 2 5 4 12 - 19 11
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
19. Дженоа Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 11 1 2 8 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
3. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
4. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
10. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 6 1 0 5 8 - 13 3
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
5. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
11. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Дженоа 2.2% (1)
    X 4.4% (2)
    Милан 93.3% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Милан
    7.80
    5.00
    1.44
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.60 4.85 1.40
    Бонус: 5 000 ₽ 7.20 5.00 1.44
    Бонус: 5 000 ₽ 7.80 4.90 1.44
      7.74 4.99 1.44

    Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.00 0.00 11.50 1.02 4.30 1.20 3.70 1.29 2.33 1.64 2.08 1.79 1.83 2.08 1.52 2.60 1.23 3.95 1.20 4.50 1.06 7.60 1.05 8.20 1.01 13.50
    13.50 1.03 12.00 1.04 4.40 1.22 3.52 1.31 2.30 1.67 1.79 2.05 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.70 1.08 8.30
    5.17 1.19 2.84 1.48 2.37 1.65 2.11 1.80 1.85 2.06 1.67 2.33 1.55 2.62 1.22 4.69
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.28 1.64 1.57 2.44 1.18 4.50
    3.45 1.31 2.31 1.61 1.57 2.43 1.21 4.40 1.15 5.60
    3.10 1.42 2.44 1.61 1.85 2.06 1.59 2.48 1.41 3.13
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.31 1.89 1.85 1.42 2.80 1.29 3.40
    4.75 1.18 3.32 1.33 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.92
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.31
    Где смотреть матч Дженоа - Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Дженоа - Милан

    Исход игры
    Дженоа
    2.2% (1)
    Ничья
    4.4% (2)
    Милан
    93.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.12% (28)
    Меньше
    34.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    67.44% (29)
    Нет
    32.56% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    53.3% (24)
    0:2 Милан
    24.4% (11)
    1:3 Милан
    4.4% (2)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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