  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Верона
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Сампдория
0'
20' Желтая карточка
Верре Валерио
29' Желтая карточка
Тонелли Лоренцо
0:1
41' Гол
Экдаль Олбин
0:2
54' Гол
Верре Валерио
57' Желтая карточка
Фараони Марко
69' Желтая карточка
Дамсгор Миккель
1:2
70' Пенальти
Цаканьи Маттиа
77' Желтая карточка
Сальседо Эдди
90' Желтая карточка
Адриен Силва
90'+4
1
Сильвестри
Марко
17
Чеккерини
Федерико
27
Давидович
Павел
3
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
7
Барак
Антонин
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
20
Цаканьи
Маттиа
9
Сальседо
Эдди
10
Ди
Кармине
Самуэль
1
Аудеро
Эмиль
25
Феррари
Алекс
21
Тонелли
Лоренцо
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
14
Янкто
Якуб
6
Экдаль
Олбин
5
Адриен
Силва
38
Дамсгор
Миккель
8
Верре
Валерио
20
Ла
Гумина
Антонино
Верона
3-4-2-1
Сампдория
4-4-2

Ход матча

20'
 
Верре Валерио
29'
 
Тонелли Лоренцо
38'
Ловато Маттео
Чеккерини Федерико
 
41'
0:1
Экдаль Олбин
54'
0:2
Верре Валерио
(Феррари Алекс)
57'
Фараони Марко
 
61'
Тамез Адриен
Велозу Мигель
 
61'
Рюэгг Кевин
Лазович Дарко
 
61'
Колли Эбрима
Ди Кармине Самуэль
 
69'
 
Дамсгор Миккель
70'
 
Верре Валерио
70'
Цаканьи Маттиа
1:2
70'
 
Рамирес Гастон
Янкто Якуб
76'
 
Лерис Мехди
77'
Сальседо Эдди
 
88'
Гюнтер Корай
Давидович Павел
 
90'
 
Адриен Силва

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаканьи Маттиа 3 (1) 0.25
2. Барак Антонин 3 0.25
3. Фавилли Андреа 2 0.17
4. Велозу Мигель 1 (1) 0.08
5. Лазович Дарко 1 0.08
6. Тамез Адриен 1 0.08
7. Фараони Марко 0 0
8. Димарко Федерико 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 5 (1) 0.42
2. Янкто Якуб 3 0.25
3. Верре Валерио 2 0.17
4. Экдаль Олбин 2 0.17
5. Торсби Мортен 2 0.17
6. Кандрева Антонио 1 0.08
7. Дамсгор Миккель 1 0.08
8. Ауджелло Томмазо 1 0.08
9. Коллей Омар 1 0.08
10. Рамирес Гастон 0 0
11. Кейта Бальде 0 0
12. Бонаццоли Федерико 0 0
13. Аудеро Эмиль 0 0
14. Феррари Алекс 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 3 0
2. Сальседо Эдди 3 0
3. Лазович Дарко 2 0
4. Фараони Марко 2 0
5. Тамез Адриен 2 0
6. Димарко Федерико 2 0
7. Маньяни Джанджакомо 2 0
8. Ловато Маттео 2 0
9. Велозу Мигель 1 0
10. Ди Кармине Самуэль 1 0
11. Давидович Павел 1 0
12. Эмпереур Алан 1 0
13. Барак Антонин 1 0
14. Цаканьи Маттиа 1 0
15. Фавилли Андреа 1 0
16. Виейра Ронни 1 0
17. Данци Андреа 1 0
18. Колли Эбрима 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 7 0
2. Торсби Мортен 5 0
3. Рамирес Гастон 4 0
4. Адриен Силва 3 0
5. Экдаль Олбин 3 0
6. Янкто Якуб 3 0
7. Ауджелло Томмазо 1 1
8. Квальярелла Фабио 1 0
9. Йосида Майя 1 0
10. Берешиньски Бартош 1 0
11. Верре Валерио 1 0
12. Кейта Бальде 1 0
13. Коллей Омар 1 0
14. Феррари Алекс 1 0
15. Дамсгор Миккель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 10% (1) 20% (2) 0 20% (2) 30% (3) 20% (2)
 Сампдория 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона
Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа
Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория

Последние игры между собой

Верона: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
Сампдория: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
Сампдория 2:1 Верона Серия A Верона 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Верона Серия A Верона 0:0 Сампдория Серия A
Сампдория 0:1 Верона Товарищеские матчи Верона 0:3 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Верона Серия A Сампдория 1:1 Верона Серия A Верона 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 5:0 Верона Серия A Сампдория 4:1 Верона Кубок Верона 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Верона Серия B Верона 1:1 Сампдория Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:2 Заявка 12 8 4 0 27 - 13 28
2. Интер Милан 1:0 Заявка 12 8 3 1 30 - 15 27
3. Ювентус Заявка 12 6 6 0 24 - 10 24
4. Наполи 0:1 Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
5. Сассуоло 1:1 Заявка 12 6 5 1 22 - 13 23
6. Рома Заявка 11 6 3 2 24 - 16 21
7. Верона 1:2 Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
11. Сампдория 2:1 Заявка 12 4 2 6 18 - 20 14
12. Кальяри 0:0 Заявка 12 3 4 5 18 - 23 13
13. Специя 2:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
14. Болонья 1:2 Заявка 12 4 0 8 17 - 24 12
15. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
16. Парма 0:0 Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
17. Фиорентина 1:1 Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
18. Дженоа 2:2 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
19. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
20. Кротоне Заявка 12 1 3 8 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Интер Милан 1:0 Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
3. Наполи 0:1 Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
4. Милан 2:2 Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
5. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Верона 1:2 Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья 1:2 Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло 1:1 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фиорентина 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Кальяри 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
13. Парма 0:0 Заявка 6 1 4 1 3 - 4 7
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Специя 2:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
17. Сампдория 2:1 Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
18. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Дженоа 2:2 Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:2 Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Интер Милан 1:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло 1:1 Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Наполи 0:1 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Сампдория 2:1 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона 1:2 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Специя 2:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри 0:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма 0:0 Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
17. Дженоа 2:2 Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
18. Болонья 1:2 Заявка 6 1 0 5 5 - 11 3
19. Фиорентина 1:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Верона 66.2% (100)
X 22.5% (34)
Сампдория 11.3% (17)
Все прогнозы
2.26 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Сампдория
95.00
9.00
3.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 8.50 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 95.00 9.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.44 3.48

Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.90 1.17 8.00 1.06 4.20 1.72 2.70 1.50 2.15 1.75 1.60 2.33 1.74 2.17 1.45 2.70 1.80 2.00 1.13 5.80 1.03 6.50 1.02 11.50 1.02 12.00 0.00 19.00
9.90 1.06 8.50 1.08 3.45 1.32 2.66 1.49 1.90 2.00 1.48 2.69 1.33 3.36 1.14 5.80 1.11 6.65 1.03 12.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.55 2.45 1.94 1.87 1.06 8.80 1.13 5.90 1.07 8.40
2.88 1.42 1.91 1.89 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.64 2.18 1.25 3.70
3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.40
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
Где смотреть матч Верона 1:2 Сампдория онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Верона 1:2 Сампдория

Исход игры
Верона
66.2% (100)
Ничья
22.5% (34)
Сампдория
11.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
52.03% (77)
Меньше
47.97% (71)
Обе команды забьют
Да
68.92% (102)
Нет
31.08% (46)
Популярный счёт
2:1 Верона
35.8% (54)
1:0 Верона
22.5% (34)
1:1 Ничья
16.6% (25)
1:2 Сампдория
8.6% (13)
2:0 Верона
4.6% (7)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Верона
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный