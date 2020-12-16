Верона
1:2
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Сампдория
20' Желтая карточкаВерре Валерио
29' Желтая карточкаТонелли Лоренцо
0:1
41' ГолЭкдаль Олбин
0:2
54' ГолВерре Валерио
57' Желтая карточкаФараони Марко
69' Желтая карточкаДамсгор Миккель
1:2
70' ПенальтиЦаканьи Маттиа
77' Желтая карточкаСальседо Эдди
90' Желтая карточкаАдриен Силва
90' Красная карточкаБарак Антонин
15
Коллей
Омар
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
20'
29'
41'
0:1
54'
0:2
57'
69'
70'
70'
1:2
76'
77'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цаканьи Маттиа
|3 (1)
|0.25
|2.
|Барак Антонин
|3
|0.25
|3.
|Фавилли Андреа
|2
|0.17
|4.
|Велозу Мигель
|1 (1)
|0.08
|5.
|Лазович Дарко
|1
|0.08
|6.
|Тамез Адриен
|1
|0.08
|7.
|Фараони Марко
|0
|0
|8.
|Димарко Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|5 (1)
|0.42
|2.
|Янкто Якуб
|3
|0.25
|3.
|Верре Валерио
|2
|0.17
|4.
|Экдаль Олбин
|2
|0.17
|5.
|Торсби Мортен
|2
|0.17
|6.
|Кандрева Антонио
|1
|0.08
|7.
|Дамсгор Миккель
|1
|0.08
|8.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.08
|9.
|Коллей Омар
|1
|0.08
|10.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|11.
|Кейта Бальде
|0
|0
|12.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|13.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|14.
|Феррари Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|2.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|3.
|Барак Антонин
|1
|1
|4.
|Лазович Дарко
|2
|0
|5.
|Фараони Марко
|2
|0
|6.
|Тамез Адриен
|2
|0
|7.
|Димарко Федерико
|2
|0
|8.
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|9.
|Ловато Маттео
|2
|0
|10.
|Велозу Мигель
|1
|0
|11.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|12.
|Давидович Павел
|1
|0
|13.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|14.
|Цаканьи Маттиа
|1
|0
|15.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|16.
|Виейра Ронни
|1
|0
|17.
|Данци Андреа
|1
|0
|18.
|Колли Эбрима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|7
|0
|2.
|Торсби Мортен
|5
|0
|3.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|4.
|Адриен Силва
|3
|0
|5.
|Экдаль Олбин
|3
|0
|6.
|Янкто Якуб
|3
|0
|7.
|Ауджелло Томмазо
|1
|1
|8.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|9.
|Йосида Майя
|1
|0
|10.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|11.
|Верре Валерио
|1
|0
|12.
|Кейта Бальде
|1
|0
|13.
|Коллей Омар
|1
|0
|14.
|Феррари Алекс
|1
|0
|15.
|Дамсгор Миккель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|Сампдория
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +8 =6 -6Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =4 -9Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа
Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория
Последние игры между собой
Верона: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
Сампдория: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 13
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 15
|27
|3.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 10
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|26 - 12
|23
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 13
|23
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|7.
|Верона
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|10.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|13.
|Кальяри
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 23
|13
|14.
|Беневенто
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|15.
|Парма
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 25
|11
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|19 - 27
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|3.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|4.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|5.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|14.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Беневенто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|9.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Верона 1:2 Сампдория
Исход игры
Верона
66.2% (100)
Ничья
22.5% (34)
Сампдория
11.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
52.03% (77)
Меньше
47.97% (71)
Обе команды забьют
Да
68.92% (102)
Нет
31.08% (46)
Популярный счёт
2:1 Верона
35.8% (54)
1:0 Верона
22.5% (34)
1:1 Ничья
16.6% (25)
1:2 Сампдория
8.6% (13)
2:0 Верона
4.6% (7)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Сампдория
1.3% (2)
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