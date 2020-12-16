Фиорентина
1:1
Конец матча
Стадион: Артемио Франки
Сассуоло
7' Желтая карточкаАмрабат Софьян
0:1
13' ГолТраоре Хамед
18' Желтая карточкаЛокателли Мануэль
19' Желтая карточкаБерарди Доменико
29' Желтая карточкаТраоре Хамед
1:1
35' ПенальтиВлахович Душан
42' Желтая карточкаКастровилли Гаэтано
45' Желтая карточкаБираги Кристиано
62' Желтая карточкаТольян Йереми
90' Желтая карточкаМиленкович Никола
21
Кирикеш
Влад
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
13'
0:1
19'
29'
35'
1:1
45'
62'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
5 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.33
|2.
|Миленкович Никола
|2
|0.17
|3.
|Влахович Душан
|2 (1)
|0.17
|4.
|Бираги Кристиано
|1
|0.08
|5.
|Кьеза Федерико
|1
|0.08
|6.
|Песселья Херман
|1
|0.08
|7.
|Куаме Кристиан
|1
|0.08
|8.
|Рибери Франк
|0
|0
|9.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|10.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берарди Доменико
|5 (2)
|0.42
|2.
|Капуто Франческо
|5 (1)
|0.42
|3.
|Джуричич Филип
|3
|0.25
|4.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.17
|5.
|Кирикеш Влад
|1
|0.08
|6.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.08
|7.
|Бога Жереми
|1
|0.08
|8.
|Бурабия Мехди
|1
|0.08
|9.
|Лопес Максим
|1
|0.08
|10.
|Траоре Хамед
|1
|0.08
|11.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|12.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|13.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бираги Кристиано
|4
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|3.
|Амрабат Софьян
|3
|0
|4.
|Лирола Поль
|3
|0
|5.
|Рибери Франк
|2
|0
|6.
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|7.
|Миленкович Никола
|2
|0
|8.
|Мартинес Лукас II
|0
|1
|9.
|Валеро Борха
|1
|0
|10.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|11.
|Песселья Херман
|1
|0
|12.
|Пульгар Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|5
|0
|2.
|Берарди Доменико
|3
|0
|3.
|Лопес Максим
|3
|0
|4.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|5.
|Айхан Кан
|2
|0
|6.
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|7.
|Траоре Хамед
|2
|0
|8.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|9.
|Обьянг Педро
|1
|0
|10.
|Джуричич Филип
|1
|0
|11.
|Бурабия Мехди
|1
|0
|12.
|Тольян Йереми
|1
|0
|13.
|Марлон
|1
|0
|14.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|15.
|Рожерио да Силва
|1
|0
|16.
|Распадори Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|Сассуоло
|10% (2)
|10% (2)
|5% (1)
|10% (2)
|25% (5)
|40% (8)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +9 =4 -7Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина
Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =6 -4Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло
Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Сассуоло 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Сассуоло Серия A Фиорентина 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Фиорентина Серия A Сассуоло 1:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Сассуоло Серия A Фиорентина 3:4 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|2:2 Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 13
|28
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 15
|27
|3.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 10
|24
|4.
|Наполи
|0:1 Заявка
|12
|8
|0
|4
|26 - 12
|23
|5.
|Сассуоло
|1:1 Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 13
|23
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|7.
|Верона
|1:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|10.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|11.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|12.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 23
|13
|13.
|Специя
|2:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 24
|13
|14.
|Болонья
|1:2 Заявка
|12
|4
|0
|8
|17 - 24
|12
|15.
|Беневенто
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|16.
|Парма
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|17.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|18.
|Дженоа
|2:2 Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|19 - 27
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|3.
|Наполи
|0:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|4.
|Милан
|2:2 Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|5.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|6.
|Верона
|1:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Болонья
|1:2 Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Парма
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|14.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Беневенто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Специя
|2:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|17.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|18.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|19.
|Дженоа
|2:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|2:2 Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|1:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Наполи
|0:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|9.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Верона
|1:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Специя
|2:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|2:2 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|18.
|Болонья
|1:2 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|3
|19.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Сассуоло
Исход игры
Фиорентина
38.2% (58)
Ничья
32.9% (50)
Сассуоло
28.9% (44)
Тотал 2.5
Больше
42.28% (63)
Меньше
57.72% (86)
Обе команды забьют
Да
67.79% (101)
Нет
32.21% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (38)
2:1 Фиорентина
17.1% (26)
1:2 Сассуоло
17.1% (26)
1:0 Фиорентина
9.9% (15)
2:0 Фиорентина
9.9% (15)
0:1 Сассуоло
6.6% (10)
2:2 Ничья
4.6% (7)
0:2 Сассуоло
3.3% (5)
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