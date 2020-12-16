  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Фиорентина
1:1
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
7' Желтая карточка
Амрабат Софьян
0:1
13' Гол
Траоре Хамед
18' Желтая карточка
Локателли Мануэль
19' Желтая карточка
Берарди Доменико
29' Желтая карточка
Траоре Хамед
1:1
35' Пенальти
Влахович Душан
42' Желтая карточка
Кастровилли Гаэтано
45' Желтая карточка
Бираги Кристиано
62' Желтая карточка
Тольян Йереми
90' Желтая карточка
Миленкович Никола
90'+4
69
Дронговски
Бартломей
22
Касерес
Мартин
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
23
Венути
Лоренцо
34
Амрабат
Софьян
5
Бонавентура
Джакомо
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
7
Рибери
Франк
9
Влахович
Душан
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
13
Пелузо
Федерико
6
Рожерио
да
Силва
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
23
Траоре
Хамед
7
Бога
Жереми
18
Распадори
Джакомо
Фиорентина
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 4 0.33
2. Миленкович Никола 2 0.17
3. Влахович Душан 2 (1) 0.17
4. Бираги Кристиано 1 0.08
5. Кьеза Федерико 1 0.08
6. Песселья Херман 1 0.08
7. Куаме Кристиан 1 0.08
8. Рибери Франк 0 0
9. Бонавентура Джакомо 0 0
10. Лирола Поль 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 5 (2) 0.42
2. Капуто Франческо 5 (1) 0.42
3. Джуричич Филип 3 0.25
4. Локателли Мануэль 2 (1) 0.17
5. Кирикеш Влад 1 0.08
6. Дефрель Грегоре 1 0.08
7. Бога Жереми 1 0.08
8. Бурабия Мехди 1 0.08
9. Лопес Максим 1 0.08
10. Траоре Хамед 1 0.08
11. Феррари Джанмарко 0 0
12. Рожерио да Силва 0 0
13. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 4 0
2. Кастровилли Гаэтано 4 0
3. Амрабат Софьян 3 0
4. Миленкович Никола 3 0
5. Лирола Поль 3 0
6. Рибери Франк 2 0
7. Чеккерини Федерико 2 0
8. Мартинес Лукас II 0 1
9. Валеро Борха 1 0
10. Бонавентура Джакомо 1 0
11. Песселья Херман 1 0
12. Пульгар Эрик 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 5 0
2. Берарди Доменико 3 0
3. Лопес Максим 3 0
4. Кирикеш Влад 2 0
5. Айхан Кан 2 0
6. Феррари Джанмарко 2 0
7. Траоре Хамед 2 0
8. Гараслин Лукаш 0 1
9. Обьянг Педро 1 0
10. Джуричич Филип 1 0
11. Бурабия Мехди 1 0
12. Тольян Йереми 1 0
13. Марлон 1 0
14. Кирьякопулос Георгиос 1 0
15. Рожерио да Силва 1 0
16. Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 33.33% (4) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Сассуоло 14.29% (3) 9.52% (2) 4.76% (1) 9.52% (2) 23.81% (5) 38.1% (8)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина
Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло
Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Фиорентина 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:3 Фиорентина Серия A
Сассуоло 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Сассуоло Серия A Фиорентина 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Фиорентина Серия A Сассуоло 1:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Сассуоло Серия A Фиорентина 3:4 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 8 4 0 27 - 13 28
2. Интер Милан Заявка 12 8 3 1 30 - 15 27
3. Ювентус Заявка 12 6 6 0 24 - 10 24
4. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
5. Сассуоло Заявка 12 6 5 1 22 - 13 23
6. Рома Заявка 11 6 3 2 24 - 16 21
7. Верона Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 18 - 20 14
12. Болонья Заявка 12 4 1 7 18 - 24 13
13. Кальяри Заявка 12 3 4 5 18 - 23 13
14. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
15. Парма Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
16. Специя Заявка 12 2 5 5 17 - 25 11
17. Фиорентина Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
18. Дженоа Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
19. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
20. Кротоне Заявка 12 1 3 8 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
3. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
4. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
5. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
13. Парма Заявка 6 1 4 1 3 - 4 7
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
17. Болонья Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Фиорентина 38.2% (58)
X 32.9% (50)
Сассуоло 28.9% (44)
Все прогнозы
2.93 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 17.00 1.07 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.49 3.54 2.99
  5.35 1.47 5.67

Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.04 9.20 1.04 5.80 1.13 3.05 1.38 1.06 8.80 1.88 2.05 1.65 2.41 1.12 6.10 1.18 4.80 1.22 5.55 1.04 8.90 1.02 13.00 1.01 17.00
11.50 1.04 10.00 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.08 1.83 1.61 2.34 1.41 2.95 1.19 4.75 1.15 5.55 1.05 10.25
4.37 1.24 3.16 1.38 2.41 1.61 1.57 2.50 1.35 3.36 1.94 1.94 1.60 2.43 1.43 2.92 1.54 2.57 1.53 2.61 1.40 3.08 1.32 3.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.40 1.57 2.10 1.73 1.25 2.52 1.16 5.20 1.05 9.50
3.10 1.37 2.08 1.75 1.49 2.62 1.17 5.10 1.12 6.35
3.25 1.38 2.68 1.51 2.10 1.81 1.67 2.31 2.27 1.68 1.87 2.01 1.45 2.88 1.30 3.67 1.31 3.59 1.17 5.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.01 1.32 3.20 1.28 3.45
4.25 1.22 2.95 1.40 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.75
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Фиорентина 1:1 Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Сассуоло

Исход игры
Фиорентина
38.2% (58)
Ничья
32.9% (50)
Сассуоло
28.9% (44)
Тотал 2.5
Больше
42.28% (63)
Меньше
57.72% (86)
Обе команды забьют
Да
67.79% (101)
Нет
32.21% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (38)
2:1 Фиорентина
17.1% (26)
1:2 Сассуоло
17.1% (26)
1:0 Фиорентина
9.9% (15)
2:0 Фиорентина
9.9% (15)
0:1 Сассуоло
6.6% (10)
2:2 Ничья
4.6% (7)
0:2 Сассуоло
3.3% (5)
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