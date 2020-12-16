  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Парма
0:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Кальяри
0'
25' Желтая карточка
Олива Кристиан
90' Желтая карточка
Корнелиус Андреас
90'+3
1
Сепе
Луиджи
2
Иакопони
Симоне
24
Осорио
Йордан
22
Алвеш
Бруну
3
Пеццелла
Джузеппе
33
Куцка
Юрай
5
Скоццарелла
Маттео
14
Куртич
Ясмин
10
Карамо
Янн
45
Инглезе
Роберто
27
Жервиньо
Куасси
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
40
Валюкевич
Себастьян
15
Клаван
Рагнар
22
Ликояннис
Хараламбос
6
Рог
Марко
21
Олива
Кристиан
18
Нандес
Найтан
10
Педро
Жоао
33
Соттил
Рикардо
27
Черри
Альберто
Парма
4-3-3
Кальяри
4-2-3-1

Ход матча

18'
Зом Симон
Скоццарелла Маттео
 
25'
 
Олива Кристиан
28'
Гальоло Риккардо
Пеццелла Джузеппе
 
46'
 
Симеоне Джованни
Черри Альберто
71'
 
Чеппители Лука
Валюкевич Себастьян
72'
Корнелиус Андреас
Инглезе Роберто
 
73'
Эрнани Азеведо
Карамо Янн
 
73'
Брунетта Хуан
Жервиньо Куасси
 
77'
 
Марин Рэзван
Олива Кристиан
83'
 
Карбони Андреа
Ликояннис Хараламбос
84'
 
Трамони Маттео
Соттил Рикардо
90'
Корнелиус Андреас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 5 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.33
2. Эрнани Азеведо 3 0.25
3. Куртич Ясмин 2 0.17
4. Гальоло Риккардо 1 0.08
5. Карамо Янн 1 0.08
6. Куцка Юрай 1 (1) 0.08
7. Бругман Гастон 0 0
8. Инглезе Роберто 0 0
9. Пеццелла Джузеппе 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 6 (1) 0.5
2. Симеоне Джованни 5 0.42
3. Соттил Рикардо 2 0.17
4. Паволетти Леонардо 1 0.08
5. Ликояннис Хараламбос 1 0.08
6. Нандес Найтан 1 0.08
7. Марин Рэзван 1 0.08
8. Годин Диего 1 0.08
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Иакопони Симоне 2 1
2. Эрнани Азеведо 3 0
3. Куцка Юрай 2 0
4. Алвеш Бруну 2 0
5. Дармиан Маттео 2 0
6. Пеццелла Джузеппе 2 0
7. Скоццарелла Маттео 1 0
8. Куртич Ясмин 1 0
9. Бругман Гастон 1 0
10. Инглезе Роберто 1 0
11. Лорини Венсан 1 0
12. Грасси Альберто 1 0
13. Осорио Йордан 1 0
14. Карамо Янн 1 0
15. Брунетта Хуан 1 0
16. Бузи Максим 1 0
17. Зом Симон 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 3 0
2. Паволетти Леонардо 2 0
3. Фараго Паоло 2 0
4. Рог Марко 2 0
5. Марин Рэзван 2 0
6. Соттил Рикардо 1 0
7. Педро Жоао 1 0
8. Краньо Алессио 1 0
9. Нандес Найтан 1 0
10. Олива Кристиан 1 0
11. Трипальделли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1)
 Кальяри 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3) 33.33% (6) 11.11% (2) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца
Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона
Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло

Последние игры между собой

Парма: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Кальяри: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Кальяри 2:2 Парма Серия A Парма 1:3 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Парма Серия A Парма 2:0 Кальяри Серия A
Кальяри 4:0 Парма Серия A Парма 2:1 Кальяри Кубок Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Парма Серия A Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Парма Серия A Парма 4:1 Кальяри Серия A Парма 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Парма Серия A Кальяри 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Парма Серия A Парма 0:2 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:2 Заявка 12 8 4 0 27 - 13 28
2. Интер Милан 1:0 Заявка 12 8 3 1 30 - 15 27
3. Ювентус Заявка 12 6 6 0 24 - 10 24
4. Наполи 0:1 Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
5. Сассуоло 1:1 Заявка 12 6 5 1 22 - 13 23
6. Рома Заявка 11 6 3 2 24 - 16 21
7. Верона 1:2 Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
11. Сампдория 2:1 Заявка 12 4 2 6 18 - 20 14
12. Кальяри 0:0 Заявка 12 3 4 5 18 - 23 13
13. Специя 2:1 Заявка 12 3 4 5 17 - 24 13
14. Болонья 1:2 Заявка 12 4 0 8 17 - 24 12
15. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
16. Парма 0:0 Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
17. Фиорентина 1:1 Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
18. Дженоа 2:2 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
19. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
20. Кротоне Заявка 12 1 3 8 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Интер Милан 1:0 Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
3. Наполи 0:1 Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
4. Милан 2:2 Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
5. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Верона 1:2 Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья 1:2 Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло 1:1 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фиорентина 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Кальяри 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
13. Парма 0:0 Заявка 6 1 4 1 3 - 4 7
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Специя 2:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
17. Сампдория 2:1 Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
18. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Дженоа 2:2 Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 2:2 Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Интер Милан 1:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло 1:1 Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Наполи 0:1 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Сампдория 2:1 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона 1:2 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Специя 2:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри 0:0 Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма 0:0 Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
17. Дженоа 2:2 Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
18. Болонья 1:2 Заявка 6 1 0 5 5 - 11 3
19. Фиорентина 1:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Парма 63.6% (96)
X 33.1% (50)
Кальяри 3.3% (5)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Кальяри
9.00
3.42
5.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 1.19 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 9.00 1.18 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.42 3.05
  4.85 1.53 5.52

Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.19 4.60 10.50 1.03 1.16 5.10 3.45 1.31 1.01 15.00 1.99 1.87 1.75 2.15 1.04 10.00 1.23 4.10 1.04 10.00 1.06 8.00 1.05 8.60 0.00 14.50
10.50 1.01 9.50 1.03 4.20 1.21 3.45 1.31 2.25 1.72 1.75 2.08 1.49 2.54 1.23 3.80 1.15 4.40 1.04 7.40
1.65 2.32 1.40 3.05 2.37 1.62 1.85 2.03 1.60 2.42 1.41 3.03 1.44 2.91 1.59 2.45 1.46 2.82 1.63 2.36 1.44 2.91 1.55 2.55 1.15 5.96 1.17 5.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.62 2.27 2.15 1.70 1.08 7.77 1.17 5.30 1.08 7.77
3.00 1.39 2.17 1.69 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
1.46 2.82 1.26 4.03 1.52 2.62 1.35 3.36 1.51 2.66 1.34 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 1.90 1.84 1.42 2.70
4.70 1.19 3.32 1.33 1.91 1.89 1.43 2.83 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Парма 0:0 Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Парма 0:0 Кальяри

Исход игры
Парма
63.6% (96)
Ничья
33.1% (50)
Кальяри
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.97% (67)
Меньше
55.03% (82)
Обе команды забьют
Да
71.14% (106)
Нет
28.86% (43)
Популярный счёт
2:1 Парма
32.5% (49)
1:1 Ничья
25.8% (39)
1:0 Парма
21.2% (32)
2:0 Парма
5.3% (8)
2:2 Ничья
5.3% (8)
1:2 Кальяри
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Парма
2% (3)
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