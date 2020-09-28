Сталь Мелец
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Stadion Stali Mielec
Пяст
1:0
21' ПенальтиДоманьски Мацей
26' Желтая карточкаКончковски Мартин
10
Мак
Матеуш
14
Голубек
Якуб
11
Жиро
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Томчук ПавелНападающий
- Нападающий
-
-
-
96 Robert Dadok
-
Главный тренер: Dariusz Skrzypczak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Javier Hyjek
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
21'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|0.2
|2.
|Томчук Павел
|1
|0.2
|3.
|Мак Матеуш
|1
|0.2
|4.
|Andreja Prokic
|1
|0.2
|5.
|Krystian Getinger
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флис Марцин
|2
|0
|2.
|Форселль Петтери
|1
|0
|3.
|Матрас Матеуш
|1
|0
|4.
|Grzegorz Tomasiewicz
|1
|0
|5.
|Krystian Getinger
|1
|0
|6.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|7.
|Robert Dadok
|1
|0
|8.
|Mateusz Zyro
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Липски Патрик
|2
|0
|2.
|Киркесков Миккель
|1
|0
|3.
|Сверчок Якуб
|1
|0
|4.
|Голубек Якуб
|1
|0
|5.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|6.
|Гук Томаш
|1
|0
|7.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|8.
|Стечик Доминик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сталь Мелец
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сталь Мелец Последние 20 матчей: + = -Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже
Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом Бельхатув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Стомиль Ольштын Тыхы 2:4 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Пуща Неполомице Медзь 1:2 Сталь Мелец
Пяст Последние 20 матчей: + = -Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст
Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст
Последние игры между собой
Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Пяст: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Ракув
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|3.
|Заглембе Любин
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Шлёнск
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Краковия
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|9.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Лех
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Висла Плоцк
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|12.
|Сталь Мелец
|1:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|14.
|Висла Краков
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Подбескидзе
|5
|0
|2
|3
|7 - 16
|2
|16.
|Пяст
|0:1
|5
|0
|1
|4
|0 - 5
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.30
|1.02
|8.30
|1.05
|3.46
|1.29
|—
|—
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.92
|1.97
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.30
|3.40
|1.12
|5.45
|1.08
|6.05
|1.01
|11.00
|—
|—
|8.30
|1.07
|6.85
|1.10
|3.36
|1.32
|—
|—
|2.61
|1.49
|—
|—
|1.85
|1.94
|—
|—
|1.47
|2.67
|1.32
|3.36
|1.14
|5.62
|1.11
|6.49
|1.03
|11.89
|1.03
|11.89
|7.29
|1.11
|—
|—
|5.07
|1.19
|2.37
|1.62
|3.64
|1.30
|2.48
|1.58
|2.03
|1.85
|1.75
|2.15
|1.48
|2.75
|1.30
|3.70
|—
|—
|1.12
|7.12
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.43
|2.83
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.90
|1.89
|—
|—
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.13
|5.88
|1.10
|6.85
|1.02
|15.45
|1.01
|16.16
|2.12
|1.77
|1.74
|2.17
|1.36
|3.30
|1.55
|2.54
|1.35
|3.33
|1.19
|4.93
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—