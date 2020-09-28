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Сталь Мелец
3:2
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
1:0
21' Пенальти
Доманьски Мацей
26' Желтая карточка
Кончковски Мартин
1:1
49' Гол
Жиро Михал
1:2
53' Гол
Стечик Доминик
2:2
55' Гол
Мак Матеуш
56' Желтая карточка
Соколовски Патрик
3:2
80' Гол
Мак Матеуш
90' Желтая карточка
Червински Якуб
90'+4
13
Rafal
Straczek
6
Флис
Марцин
14
Косцельны
Камиль
5
Mateusz
Zyro
23
Krystian
Getinger
21
Матрас
Матеуш
8
Урбаньчик
Мацей
10
Мак
Матеуш
20
Grzegorz
Tomasiewicz
7
Доманьски
Мацей
9
Andreja
Prokic
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
2
Киркесков
Миккель
10
Вида
Кристофер
17
Липски
Патрик
3
Йодловец
Томаш
14
Голубек
Якуб
11
Жиро
Михал
16
Стечик
Доминик
Сталь Мелец
4-2-3-1
Пяст
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мак Матеуш 3 0.6
2. Доманьски Мацей 1 (1) 0.2
3. Krystian Getinger 1 0.2
4. Томчук Павел 1 0.2
5. Andreja Prokic 1 0.2
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиро Михал 1 0.2
2. Стечик Доминик 1 0.2
3. Голубек Якуб 0 0

Карточки

Сталь Мелец
# Игрок      
1. Флис Марцин 2 0
2. Форселль Петтери 1 0
3. Матрас Матеуш 1 0
4. Grzegorz Tomasiewicz 1 0
5. Krystian Getinger 1 0
6. Косцельны Камиль 1 0
7. Robert Dadok 1 0
8. Mateusz Zyro 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Липски Патрик 2 0
2. Киркесков Миккель 1 0
3. Сверчок Якуб 1 0
4. Голубек Якуб 1 0
5. Червински Якуб 1 0
6. Кончковски Мартин 1 0
7. Гук Томаш 1 0
8. Соколовски Патрик 1 0
9. Милевски Себастиан 1 0
10. Стечик Доминик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сталь Мелец 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2)
 Пяст 0 0 0 100% (2) 0 0

Предыдущие игры

Сталь Мелец Последние 20 матчей: + = -
Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже
Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом Бельхатув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Стомиль Ольштын Тыхы 2:4 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Пуща Неполомице Медзь 1:2 Сталь Мелец
Пяст Последние 20 матчей: + = -
Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст
Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст

Последние игры между собой

Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Пяст: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сталь Мелец 0:2 Пяст Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Ракув 5 3 1 1 12 - 7 10
3. Заглембе Любин 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Лехия Гданьск 5 3 0 2 10 - 8 9
5. Ягеллония 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Шлёнск 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Краковия 5 1 4 0 8 - 7 7
9. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Лех 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Висла Плоцк 5 1 2 2 7 - 7 5
12. Сталь Мелец 5 1 2 2 7 - 10 5
13. Варта Познань 5 1 1 3 3 - 4 4
14. Висла Краков 5 0 3 2 4 - 9 3
15. Подбескидзе 5 0 2 3 7 - 16 2
16. Пяст 5 0 1 4 2 - 7 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Stali Mielec. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.50 2.25 2.35
3.52 3.54 2.07
3.25 3.27 2.26
7.47 1.59 3.60

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5
9.30 1.02 8.30 1.05 3.46 1.29 2.68 1.47 1.92 1.97 1.48 2.65 1.30 3.40 1.12 5.45 1.08 6.05 1.01 11.00
8.30 1.07 6.85 1.10 3.36 1.32 2.61 1.49 1.85 1.94 1.47 2.67 1.32 3.36 1.14 5.62 1.11 6.49 1.03 11.89 1.03 11.89
7.29 1.11 4.34 1.23 2.37 1.62 2.98 1.42 2.13 1.77 1.78 2.11 1.55 2.54 1.32 3.50 1.21 4.64 1.71 2.21 1.45 2.87 1.19 5.06 1.50 2.67 1.11 7.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.95 1.40 1.95 1.85 1.43 2.83
2.85 1.42 1.90 1.89 1.42 2.85 1.13 5.88 1.10 6.85 1.02 15.45 1.01 16.16
2.12 1.77 1.74 2.17 1.36 3.30 1.55 2.54 1.35 3.33 1.19 4.93
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.48 1.68 2.19 1.27 3.76

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.81 1.99
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